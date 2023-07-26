«Зенит» интересуется хавбеком «Сан-Паулу» Нестором
Хавбек «Сан-Паулу» Родриго Нестор привлек внимание «Зенита».
Российский клуб пока не делал официального предложения по 22-летнему бразильцу, были лишь неофициальные беседы с его агентом Андре Кури, сообщает журналист Фабио Алейшо.
У Кури хорошие отношения с «Зенитом». Он агент экс-форварда петербуржцев Юри Альберто, ныне игрока «Коринтианс».
В 13 матчах текущего чемпионата Бразилии Нестор забил 1 гол. Подробнее его статистика – здесь.
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