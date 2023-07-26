«Зенит» интересуется хавбеком «Сан-Паулу» Нестором

Теги Зенит высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Сан-Паулу возможные трансферы Родриго Нестор Футбол

Хавбек «Сан-Паулу» Родриго Нестор привлек внимание «Зенита».

Российский клуб пока не делал официального предложения по 22-летнему бразильцу, были лишь неофициальные беседы с его агентом Андре Кури, сообщает журналист Фабио Алейшо.

У Кури хорошие отношения с «Зенитом». Он агент экс-форварда петербуржцев Юри Альберто, ныне игрока «Коринтианс».

В 13 матчах текущего чемпионата Бразилии Нестор забил 1 гол. Подробнее его статистика – здесь.

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13 комментариев

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ТрактоПоктер
Ответ Луизао фром мексика
пока Зенит интересуется какими-то несторами, Спартак покупает уокера, санчеса, аканжи, берёт в аренду субименди и разносит админресурс в ноль😂😂😂
Получается, что если Спартак не станет в этом году чемпионом - то это дичайший позор будет....
+6
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юра георгиевский
Ответ Луизао фром мексика
пока Зенит интересуется какими-то несторами, Спартак покупает уокера, санчеса, аканжи, берёт в аренду субименди и разносит админресурс в ноль😂😂😂
Ты под какими веществами вообще ...... ?!
+6
-1
+5
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Mark Safa
Ответ Луизао фром мексика
пока Зенит интересуется какими-то несторами, Спартак покупает уокера, санчеса, аканжи, берёт в аренду субименди и разносит админресурс в ноль😂😂😂
Я эту чушь вчера видел, но теперь там аканжи и субеменди появился… Вернитесь в палату
+3
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+3
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Владимир Кувшинов
Нестор Петрович?!!
+2
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Yury Kanareykin
Ответ Луизао фром мексика
пока Зенит интересуется какими-то несторами, Спартак покупает уокера, санчеса, аканжи, берёт в аренду субименди и разносит админресурс в ноль😂😂😂
🤡🤣
+2
0
+2
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Mark Safa
Ответ юра георгиевский
Ты под какими веществами вообще ...... ?!
Борщ с травкой
+2
0
+2
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Andrew Weird
В случае чего обязательно надо брать какого нибудь Петровича, хотя бы сербского...
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Lindeman
Нестор Махно?
0
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де Фюне́с
Ответ Владимир Кувшинов
Нестор Петрович?!!
Нестор Летописец
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Lindeman
Ответ Владимир Кувшинов
Нестор Петрович?!!
Иванович
0
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