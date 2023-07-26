Карпин о бане новичков: «Было желание выпустить академию, чтобы проиграли 0:10, тогда, возможно, РФС обратит внимание. Я так понимаю, всем по барабану»

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Валерий Карпин резко высказался о запрете на регистрацию новичков.

Напомним, ФИФА наложила на «Ростов» запрет на регистрацию новичков из-за долга перед «Норчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста. В эти минуты желто-синие играют с «Рубином» в Фонбет Кубке России (1:0, второй тайм).

«Щетинин в старте, а Ланговича нет в заявке? По поводу Ланговича посмотрим. Думаю, что Щетинин не готов на все 90 минут. Уже хорошо, если выдержит 45 минут.

Регистрация новичков? Новости есть, не заявили. А там уже как, что движется вопрос не ко мне, а к руководству. Сегодня было желание выпустить академию, чтобы проиграли 0:10, тогда, возможно, РФС прежде всего обратит внимание.

Взаимодействие с ФИФА должно быть не у клубов, а у РФС, но я так понимаю, что всем по барабану, что происходит с этими банами.

Почему не рискнул? Нельзя по регламенту, нельзя, чтобы было больше пяти игроков, так скажем, не из первой заявки», – сказал главный тренер «Ростова» перед матчем. 

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Карпин о запрете «Ростову» заявлять новичков: «Все коту под хвост. Планы похерились»

112 комментариев

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fil_spb
Ответ Джиза
а кто-то объяснит, почему в нынешней ситуации нам важно мнение ФИФА? речь идет о внутреннем чемпионате, мы в глубоком бане, что мы теряем?
В бане мы только в части еврокубков и игр сборной. А международные трансферы как шли, так и идут. На вход и на выход. А проблема именно в трансфере и правилах их проведения.
+85
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+83
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Nils Michael
перевести через сбп Понтусу, а он им - как вариант
+51
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fil_spb
Ответ justburn
Т. е. РФС или ФИФА виноваты в долге перед клубом? А ваши долги по зарплате футболистам тоже проблема ФИФА? Или РФС, я запутался
Там все-таки долг то не из-за отсутствия денег, а из-за невозможности произвести межбанковский расчет. Но истерика Карпина все равно стыдная и глупая. Во-первых, это твои ростовские руководители не смогли договориться с Норчепингом, как решить эту ситуацию. Хотя другие клубы эти вопросы успешно решали. При чем тут РФС? Это только ваш косяк. Во-вторых, желание прикрыться академией и подставить их под очередное избиение, ради раздувания скандала, совершенно гнусное.
+34
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gsomeer
Ответ Джиза
а кто-то объяснит, почему в нынешней ситуации нам важно мнение ФИФА? речь идет о внутреннем чемпионате, мы в глубоком бане, что мы теряем?
теряем связь с реальностью в таком случае, если наплевать на правила ФИФА сейчас, то о возвращении в международные турниры можно забыть
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Джиза
а кто-то объяснит, почему в нынешней ситуации нам важно мнение ФИФА? речь идет о внутреннем чемпионате, мы в глубоком бане, что мы теряем?
+43
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Ярик01
Ответ Барберис
Только что пару минут смотрел матч чемпионата мира среди женщин. Канада-Ирландия. Ирландка забила прекрасный гол со штрафного. Но вдруг. Позор. За женскую сборную Канады играет МУЖЧИНА. Да. МУЖЧИНА. Не поверил. Проверил. МУЖЧИНА. Я так понимаю, всем по барабану. Он сказал, что не чувсивует себя мужчиной, но и говорил, что не чувсивует себя женщиной. Что ОНО делает на чемпионате мира среди женщин? Мир совсем сходит сума? Очень не хочеися быть частью вот этого всего Что за чертовшина? Кто позволил ему, МУЖЧИНЕ, выступать на женском чемптонате мира? В мире женщин сталр мало? В Канаде девушка закончились? А если, скажем, Марокко выйдет в фигал и проиграет Канаде? Могут ли они подать жалобу? Ведь этого МУЖЧИНУ в Канаде считают женщиной. Доя всего нормального мира он МУЖЧИНА. Марокко может подать в суд, консилиум врачей для суда произведет проверку на то, женшина ли она, и докажет, что этот экземпляр МУЖЧИНА. Как выйти из такой ситуации? Неужели человечество способно такому? Чисто юридически, здесь нет несоответствий? Разве в законах ФИФА нет четкого правила для таких моментов?
А сюда, в тему заявки Ростова, написал потому что себя считаешь женщиной или мужчиной?
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error505
Допустим обратили внимание. Ну и?)
+13
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FromRostov
Валера прав на 146%! Чиновники в РФС получают ахрененные деньги, но палец об палец не ударят! А зачем?
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nikolaich
Чемодан нала-Ростов-Стокгольм.
+6
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ justburn
Т. е. РФС или ФИФА виноваты в долге перед клубом? А ваши долги по зарплате футболистам тоже проблема ФИФА? Или РФС, я запутался
Ростов дважды посылал деньги Норчепингу и дважды они возвращались с пометкой Политика. Норчепинг доложил это ФИФА. Хочет деньги получить, но не может. Про какие долги ты говоришь?
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Егор Егор
Ответ justburn
Т. е. РФС или ФИФА виноваты в долге перед клубом? А ваши долги по зарплате футболистам тоже проблема ФИФА? Или РФС, я запутался
Причём тут долги по зарплате вообще? Платеж клубу был сделан, клуб не смог снять. Очевидно, что это не было умышленным отказом платить - в таком случае, где бан вест Хема?
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ дон Рэба
Он реально тупой. Хоть бы не позорился и не нес подобную чушь.
Не. это ты такой. не рубишь в ситуации.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Jovana Jovičić
А потом опять ныть 2 года, что вашу школоту разгромили? Хотя сами не стали переносить матч.
Поподробнее про "сами не стали переносить матч" можно?
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Сектор Джаза
Ответ justburn
Т. е. РФС или ФИФА виноваты в долге перед клубом? А ваши долги по зарплате футболистам тоже проблема ФИФА? Или РФС, я запутался
Ни те, ни другие, ни Ростов, ни Норчепинг.
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Ilya Sergievsky
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Поподробнее про "сами не стали переносить матч" можно?
10:1 с Сочи, руководство черноморского клуба не пошло на уступки ФК Ростов, в связи с 2 недельной изоляцией основного состава ростовской команды, по итогу 3 обращения к руководству сочинцев ни к чему не привили и Ростов встал перед выбором, принять тех.поражение(3:0), либо выпустить молодёжь на матч РПЛ, как итог ещё одна позорная страничка в нашем футболе, тот матч прозвали изнасилованием школьников
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Ilya Sergievsky
Ответ Водяра
ФК Сочи вошёл в чат
Сочи это сбор клоунов со всей страны, бродячий цирк, но точно не футбольный клуб. События июня 2020 года это подтвердили
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Topson_77
Ответ Джиза
а кто-то объяснит, почему в нынешней ситуации нам важно мнение ФИФА? речь идет о внутреннем чемпионате, мы в глубоком бане, что мы теряем?
Теряем членство в ФИФА. Ты решил сжечь все мосты до пепла?
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ fil_spb
Недавно ФИФА наложила трансферный бан на Вест Хэм, при условии если клуб в срок 45 дней не выплатит долг Спартаку. И Вест Хэм нашел способ перевести деньги. Недавно Спартак сказал что долг выплачен. Тоже самое и с ситуацией Вест Хэм/ЦСКА/Влашич - https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/11/20646632.shtml Так что подход одинаковый. Просто Вест Хэм нашел способ рассчитаться без криков в адрес английской федерации, а Ростов нет.
Западло это, против своих быть. С любым российским клубом это случись, я бы был за наших. Уж не вина Ростова, в том что его деньги не принимают.
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Ilya Sergievsky
Ответ fil_spb
Недавно ФИФА наложила трансферный бан на Вест Хэм, при условии если клуб в срок 45 дней не выплатит долг Спартаку. И Вест Хэм нашел способ перевести деньги. Недавно Спартак сказал что долг выплачен. Тоже самое и с ситуацией Вест Хэм/ЦСКА/Влашич - https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/11/20646632.shtml Так что подход одинаковый. Просто Вест Хэм нашел способ рассчитаться без криков в адрес английской федерации, а Ростов нет.
А Ростову об этом кто нибудь сказал, как и что рулить? Деньги клуб как раз перевёл, просто получатель чайник, не смог их вывести, ну бред!
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Ярик01
Ответ Джиза
а кто-то объяснит, почему в нынешней ситуации нам важно мнение ФИФА? речь идет о внутреннем чемпионате, мы в глубоком бане, что мы теряем?
Действительность контрактов тема ФИФА.
Тебе не важна, клубам важна, чтобы не обнулить их с иностранцами
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ fil_spb
Недавно ФИФА наложила трансферный бан на Вест Хэм, при условии если клуб в срок 45 дней не выплатит долг Спартаку. И Вест Хэм нашел способ перевести деньги. Недавно Спартак сказал что долг выплачен. Тоже самое и с ситуацией Вест Хэм/ЦСКА/Влашич - https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/11/20646632.shtml Так что подход одинаковый. Просто Вест Хэм нашел способ рассчитаться без криков в адрес английской федерации, а Ростов нет.
Вест Хэм тоже российский клуб, которому надо было перевести деньги в Швецию?
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Mister Shmidt
Ответ justburn
Т. е. РФС или ФИФА виноваты в долге перед клубом? А ваши долги по зарплате футболистам тоже проблема ФИФА? Или РФС, я запутался
а в бесплатных уходах игроков у клубов РПЛ кто винова?
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Алексей Свирин
Ответ fil_spb
В бане мы только в части еврокубков и игр сборной. А международные трансферы как шли, так и идут. На вход и на выход. А проблема именно в трансфере и правилах их проведения.
Спасибо за развернытый ответ
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Ilya Sergievsky
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Юзер, которому я ответил, написал, что Ростов сам отказался переносить матч с Сочи. Я его попросил поподробнее рассказать про это. У тебя где про это? Так достаточно или надо ещё подробнее для тебя разъяснить ситуацию?
Постой, у нас видимо какие-то сбои произошли, парень написал: "А потом опять ныть 2 года, что вашу школоту разгромили? Хотя сами не стали переносить матч." Мне отразилось что ты ответил на это...
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Ilya Sergievsky
Ответ An Kr
Ой, хнык, хнык Валера яйца потерял?
По себе не суди
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