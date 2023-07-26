Карпин о бане новичков: «Было желание выпустить академию, чтобы проиграли 0:10, тогда, возможно, РФС обратит внимание. Я так понимаю, всем по барабану»

Валерий Карпин резко высказался о запрете на регистрацию новичков.

Напомним, ФИФА наложила на «Ростов» запрет на регистрацию новичков из-за долга перед «Норчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста. В эти минуты желто-синие играют с «Рубином» в Фонбет Кубке России (1:0, второй тайм).

«Щетинин в старте, а Ланговича нет в заявке? По поводу Ланговича посмотрим. Думаю, что Щетинин не готов на все 90 минут. Уже хорошо, если выдержит 45 минут.

Регистрация новичков? Новости есть, не заявили. А там уже как, что движется вопрос не ко мне, а к руководству. Сегодня было желание выпустить академию, чтобы проиграли 0:10, тогда, возможно, РФС прежде всего обратит внимание.

Взаимодействие с ФИФА должно быть не у клубов, а у РФС, но я так понимаю, что всем по барабану, что происходит с этими банами.

Почему не рискнул? Нельзя по регламенту, нельзя, чтобы было больше пяти игроков, так скажем, не из первой заявки», – сказал главный тренер «Ростова» перед матчем.

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