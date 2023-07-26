Томас Бах: «Решение по допуску россиян на Олимпиаду-2024 не будет принято на сессии МОК в октябре»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Париж-2024 Легкая атлетика

Решение по допуску российских спортсменов на Олимпиаду не будет принято в октябре.

Об этом сообщил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах

Сессия МОК пройдет с 14 по 17 октября в индийском Мумбаи. 

«Решение [об участии россиян] будет зависеть от развития ситуации. Мы видим, как национальные федерации выполняют наши условия для обеспечения участия нейтральных и индивидуальных спортсменов.

Мы продолжим следить за этим, а затем посмотрим, как все причастные лица соблюдают букву и дух этих условий. Опираясь на результат, мы затем примем в свое время решение, и это не произойдет в октябре», – сказал Бах. 

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15 комментариев

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Ебздрогыч
Решение по допуску россиян на Олимпиаду-2024 будет принято на сессии МОК весной 2025 года.
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Normic
Пока мясо не закончится, ситуация не изменится
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Мишаня Кашников
"будет зависеть от результатов мясных штурмов"
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Кашшай Чакырович
Да класть на эту Олимпиаду ,лучше отсраните терростическую организацию США ,вот это было бы дело , США скинули больше бомб чем весь остальной мир вместе взятый ,единственные кто применили ядерное оружие и больше всех убили граждан чужих гос в ,те США это международная терроисическая организация!
+15
-14
+1
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Павел Сморщков
А что такое "решение по допуску"? Что это значит? На каком это языке?
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justbored
"будет зависеть" ))

Ну наконец-то прямота и ясность.
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mjordan
Ответ Кашшай Чакырович
Да класть на эту Олимпиаду ,лучше отсраните терростическую организацию США ,вот это было бы дело , США скинули больше бомб чем весь остальной мир вместе взятый ,единственные кто применили ядерное оружие и больше всех убили граждан чужих гос в ,те США это международная терроисическая организация!
и чем же это, интересно, "лучше"?
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Diyas
Да скажи те уже, что не впустите. Не тяните кота за хвост.
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ta-tosha
МОК правильно старается быть добрым полицейским, но сам 500% понимает, что решения о допуске не будет ни в октябре, ни весной, ни даже сразу после окончания войны - потребуются еще годы на переварить. Политики просто не дадут это сделать, а простые люди - не просто, а с тройной энергией. Да и чисто логистически- в Европе, например, процентов 80 стран просто запретили выдавать визы любым людям из РФ, МОК врядли захочет оказаться в смешной ситуации даже по какой нибудь одной из этих стран
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ks-1993
Думаю они и в день открытия игр его не примут
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Кашшай Чакырович
Ответ mjordan
и чем же это, интересно, "лучше"?
Хоть какая то маленькая справедливость ,живём в тотальном мире лжи ,где нам подменяют понятия покзвыая на белое ,говоря ,что это чёрное ,показывая на чёрное говоря ,что это белое !
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mjordan
Ответ Кашшай Чакырович
Хоть какая то маленькая справедливость ,живём в тотальном мире лжи ,где нам подменяют понятия покзвыая на белое ,говоря ,что это чёрное ,показывая на чёрное говоря ,что это белое !
вот оно, оказывается, в чем дело... несправедливость заела... Ну, как говорится, наматывайте сопли на кулак.
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Кашшай Чакырович
Ответ mjordan
вот оно, оказывается, в чем дело... несправедливость заела... Ну, как говорится, наматывайте сопли на кулак.
У меня нет соплей это раз ,а кулаки я лучше использую для других целей ! Если тебя воротит от правды , ты любишь все это лицемерие , может стоит задуматься ,что ты за человек !
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