Кевин Дюрэнт о марихуане: «Это НБА, здесь все ее употребляют»

Звездный форвард « » признался, что был одним из тех, кто убедил комиссионера НБА Адама Сильвера снять запрет на употребление марихуаны.

«На самом деле я звонил Адаму Сильверу и призывал его исключить марихуану из списка запрещенных веществ. Она распространена по всей стране и во всем мире, отношение к ней уже не такое негативное, как раньше. Адам Сильвер согласился со мной.

Когда я пришел на встречу с Адамом Сильвером, он сразу почувствовал запах и понял, к чему все идет. Мне не пришлось много говорить. Это НБА. Честно говоря, здесь все ее употребляют. Сейчас это как вино», — сказал Дюрэнт.

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