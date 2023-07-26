Кевин Дюрэнт о марихуане: «Это НБА, здесь все ее употребляют»
Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт признался, что был одним из тех, кто убедил комиссионера НБА Адама Сильвера снять запрет на употребление марихуаны.
«На самом деле я звонил Адаму Сильверу и призывал его исключить марихуану из списка запрещенных веществ. Она распространена по всей стране и во всем мире, отношение к ней уже не такое негативное, как раньше. Адам Сильвер согласился со мной.
Когда я пришел на встречу с Адамом Сильвером, он сразу почувствовал запах и понял, к чему все идет. Мне не пришлось много говорить. Это НБА. Честно говоря, здесь все ее употребляют. Сейчас это как вино», — сказал Дюрэнт.
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блин, тяжело, конечно, белым очкарикам из офиса НБА с этими мамкиными гангстерами…
Это заметно
П.с. Негативно отношусь к марихуане)