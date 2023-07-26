Кевин Дюрэнт о марихуане: «Это НБА, здесь все ее употребляют»

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт Адам Сильвер Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт признался, что был одним из тех, кто убедил комиссионера НБА Адама Сильвера снять запрет на употребление марихуаны.

«На самом деле я звонил Адаму Сильверу и призывал его исключить марихуану из списка запрещенных веществ. Она распространена по всей стране и во всем мире, отношение к ней уже не такое негативное, как раньше. Адам Сильвер согласился со мной.

Когда я пришел на встречу с Адамом Сильвером, он сразу почувствовал запах и понял, к чему все идет. Мне не пришлось много говорить. Это НБА. Честно говоря, здесь все ее употребляют. Сейчас это как вино», — сказал Дюрэнт.

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жалько Печалич
тут нужно контролировать себя, когда имеешь с ней дело, очень легко скатиться в ежедневное употребление, что негативно влияет на многие жизненные аспекты.. личный опыт
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Van
"...я и сейчас обсаженный" — подытожил МВП 2014 года
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Локоть Артеста
Керр в бытность генеральным менеджером Финикса клей "Момент" нюхал😄
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жалько Печалич
Ответ leppyanen
Да что ты такое говоришь, и какой у тебя опыт, с пацанами в падике разок попробовал?
курю гашиш и бошки на протяжении лет 10-15, с небольшими перерывами.. 2-3 месяца.. так что не рассказывай мне про падики.. хотя и там дули по молодости..зимой особенно..
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
khali
«…он сразу почувствовал запах и понял к чему все идет, и забил водного»
блин, тяжело, конечно, белым очкарикам из офиса НБА с этими мамкиными гангстерами…
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
Ответ Жалько Печалич
тут нужно контролировать себя, когда имеешь с ней дело, очень легко скатиться в ежедневное употребление, что негативно влияет на многие жизненные аспекты.. личный опыт
>Личный опыт
Это заметно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Удутый Йокич это наверно мощно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artcity
Да но как и вином злоупотреблять не следует, а то будешь выглядеть как Дюрант в плей-офф в последние два сезона.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruslan Fatianov
Болтун находка для шпиона - Кеша впрудит кого хочешь, дай только ему выговориться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Пузанков
Интересно, сколько на самом деле употребляют. Про вино тоже интересно. Думаю минимум процентов 5-10 ни того ни другого не потребляют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
elMORRO
можно просто на ингрема посмотреть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SopTecret
выдавали бы им зарплату марихуаной, а то вбухивают в наркоманов десятки миллионов долларов)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mqh9pzrxgf
Ответ Жалько Печалич
тут нужно контролировать себя, когда имеешь с ней дело, очень легко скатиться в ежедневное употребление, что негативно влияет на многие жизненные аспекты.. личный опыт
Так это про любую вещь можно сказать. И алкоголь и мясо и то)
П.с. Негативно отношусь к марихуане)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Daff Rogers
Ответ Локоть Артеста
Керр в бытность генеральным менеджером Финикса клей "Момент" нюхал😄
были такие легенды)))) помню)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий