Иско перейдет в «Бетис». Экс-хавбек «Реала» подпишет контракт на год

Иско нашел новую команду.

Бывший полузащитник «Реала» перейдет в « », сообщает Фабрицио Романо. Он подпишет контракт на один год.

Видеть игрока в составе хотел главный тренер «Бетиса» . Иско уже прошел основную часть медосмотра.

Испанец находился в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Севильей» в декабре 2022 года. Его переход в берлинский «Унион» в зимнее трансферное окно сорвался.

Статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.