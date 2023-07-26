Иско перейдет в «Бетис». Экс-хавбек «Реала» подпишет контракт на год

Теги Реал Мадрид Севилья Бетис Мануэль Пеллегрини Ла Лига возможные трансферы Иско Футбол

Иско нашел новую команду.

Бывший полузащитник «Реала» перейдет в «Бетис», сообщает Фабрицио Романо. Он подпишет контракт на один год.

Видеть игрока в составе хотел главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини. Иско уже прошел основную часть медосмотра. 

Испанец находился в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Севильей» в декабре 2022 года. Его переход в берлинский «Унион» в зимнее трансферное окно сорвался.

Статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь

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6 комментариев

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corazón blanco
Неплохой вариант для продолжения карьеры. Надеюсь, что сможет вернуть себе вкус удовольствия от игры. Игрок-то на самом деле шикарный, техника потрясающая, а какой контроль мяча, очень схож с манерой игры Месси, тоже мяч как будто приклеен к ноге.
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Sevillafan
Ответ corazón blanco
Неплохой вариант для продолжения карьеры. Надеюсь, что сможет вернуть себе вкус удовольствия от игры. Игрок-то на самом деле шикарный, техника потрясающая, а какой контроль мяча, очень схож с манерой игры Месси, тоже мяч как будто приклеен к ноге.
так он был единственным светлым пятном в Севилье в начале сезона , хотя тут многие пищат что он уже не футболист ,
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Артур Артур
Отличная замена Каналесу
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GuruFutbola
Соболезную Бетису
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