Иско перейдет в «Бетис». Экс-хавбек «Реала» подпишет контракт на год
Иско нашел новую команду.
Бывший полузащитник «Реала» перейдет в «Бетис», сообщает Фабрицио Романо. Он подпишет контракт на один год.
Видеть игрока в составе хотел главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини. Иско уже прошел основную часть медосмотра.
Испанец находился в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Севильей» в декабре 2022 года. Его переход в берлинский «Унион» в зимнее трансферное окно сорвался.
Статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.
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