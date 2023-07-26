Марио о вере: «Бог на первом месте – он помогает моим близким с одеждой, жильем, едой. Весь текст Библии идеален»

Марио Фернандес высказался о роли религии в своей жизни.

– Что всегда слушаешь в автобусе по пути на игру?

– Я всегда слушаю христианскую музыку, воздающую хвалу Господу. Только музыка об Иисусе Христе.

– Что вызывает у тебя гордость?

– Думаю, тот факт, что у меня в жизни есть возможность помогать моей семье. Конечно же, благодаря Богу, потому что Бог на первом месте. Он помогает моим близким с одеждой, жильем, едой, и, пожалуй, это [большой повод для гордости].

– Ты очень религиозный человек. Самая важная для тебя цитата из Библии?

– Самая важная? Их множество, это ведь Библия. Но если выбирать одну, то «Иисус – это путь, истина и жизнь».

Но вообще весь текст Библии идеален, просто выберу для себя эту цитату, – сказал защитник « ».

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