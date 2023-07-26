Марио о вере: «Бог на первом месте – он помогает моим близким с одеждой, жильем, едой. Весь текст Библии идеален»

Теги Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес религия Футбол

Марио Фернандес высказался о роли религии в своей жизни.

– Что всегда слушаешь в автобусе по пути на игру?

– Я всегда слушаю христианскую музыку, воздающую хвалу Господу. Только музыка об Иисусе Христе.

– Что вызывает у тебя гордость?

– Думаю, тот факт, что у меня в жизни есть возможность помогать моей семье. Конечно же, благодаря Богу, потому что Бог на первом месте. Он помогает моим близким с одеждой, жильем, едой, и, пожалуй, это [большой повод для гордости].

– Ты очень религиозный человек. Самая важная для тебя цитата из Библии?

– Самая важная? Их множество, это ведь Библия. Но если выбирать одну, то «Иисус – это путь, истина и жизнь».

Но вообще весь текст Библии идеален, просто выберу для себя эту цитату, – сказал защитник «Зенита».

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56 комментариев

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Денис Свиридов
Скопировал образ Иуды из Библии, хорош
+75
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+72
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Очки Дани Алвеса
Для всего остального есть MasterCard
+35
-2
+33
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Ivan Balashov
Ответ Anton Vasilev
Мы Русские, с нами Бог, сказал Марио ☝
Мы ивуарийцы, с нами Бога.
+15
-1
+14
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Алексей Ненахов
Бог на первом , на втором Газпром
+15
-2
+13
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Burel
Чуть не вырвало от прочитанного🤮🤮
+16
-5
+11
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Димаааааасик Смирнов
«Шесть дней пусть делают дела, а в седьмой — суббота покоя, посвященная Господу: всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти».

Будет ли Фернандес играть воскресные матчи? 🤭
+15
-7
+8
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Anton Vasilev
Мы Русские, с нами Бог, сказал Марио ☝
+8
-3
+5
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Vladislav Zhalobkevich
Библия - это во многом, свод правил жизни иудейского народа, который согласно неё, дан богом избранному народу.
Разочарую Фернандеса, вырывать глаза, отрубать руки, работать по шесть часов в день и прочие радости, написанные в библии - далеко не идеальны в современном мире. А то что он так считает - говорит о том, что библию он толком и не читал.
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Димаааааасик Смирнов
Ответ aslvowk@mail.ru
Это текст Старого Завета. Потом пришёл Иисус и по поводу субботы высказался иначе. Обнови своё приложение Библии и прочитай
😁😁 не старайся, я в эти сказки все равно не верю)
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Vladislav Zhalobkevich
Ответ Мадина Уйгурова
Забавно, что даже мусульманкой быть не надо, чтобы найти кучу противоречий в Библии, а если изучить тему исторического Иисуса именно, то откроются интересные детали, как например такие, что настоящие последователи Иисуса (это называлось иудео-христианством) видевшие его в живую, стали еретиками при Павле, который придумал свою религию где сделал Иисуса Богом, тогда как Иисус себя никогда Богом не называл. тоже самое и концепт Троицы придуманный сотню лет спустя смерти Иисуса. Рекомендую книги по теме исторического Иисуса Христа, например Как царь иудейский стал у мусульман пророком, интересная книга раскрывающая настоящую суть христианства. Библия написана через сотни лет после смерти Иисуса людьми, которые его никогда не видели.
Библия - это не только Новый Завет, но ещё и Ветхий. Там если его внимательно почитать, и оценить к современной морали - глаза на лоб полезут.
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Мадина Уйгурова
Забавно, что даже мусульманкой быть не надо, чтобы найти кучу противоречий в Библии, а если изучить тему исторического Иисуса именно, то откроются интересные детали, как например такие, что настоящие последователи Иисуса (это называлось иудео-христианством) видевшие его в живую, стали еретиками при Павле, который придумал свою религию где сделал Иисуса Богом, тогда как Иисус себя никогда Богом не называл. тоже самое и концепт Троицы придуманный сотню лет спустя смерти Иисуса. Рекомендую книги по теме исторического Иисуса Христа, например Как царь иудейский стал у мусульман пророком, интересная книга раскрывающая настоящую суть христианства. Библия написана через сотни лет после смерти Иисуса людьми, которые его никогда не видели.
+8
-5
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Мадина Уйгурова
Ответ Vladislav Zhalobkevich
Библия - это не только Новый Завет, но ещё и Ветхий. Там если его внимательно почитать, и оценить к современной морали - глаза на лоб полезут.
Старый Завет это по сути исправленная Тора. Корень один
+4
-1
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Burel
Ответ Алексей Ненахов
Бог на первом , на втором Газпром
Бог - это Миллер
+3
-2
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янетыитынея
Надеюсь увидеть Марио в ГД. Все таланты при нём.
+1
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Cruel Snake
Наверное он что-то напутал. Точно не Бог ему на ухо нашептал, кинуть старый клуб, который ему столько дал и убежать к конкуренту из-за денег
+3
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alexey102rus
Иисус нашептал ему, что он должен перейти в Зенит, так как это его любимый клуб
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Артур Кузьминский
мы атеисты, с нами Бог!
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sd4fmwrvz8
Когда убежал о чем думал интересно,или про это всё вспомнил когда деньги закончились и стало туго и тут неожиданно вспомнил что он гражданин России и жизнь пошла улучшение💲
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bogoduhovevgenij56@gmail.com
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Burel
Чуть не вырвало от прочитанного🤮🤮
вообще-то латинская Америка очень религиозна 🤔
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vik444
Не знал что бог помогает с жильем, одеждой и едой. Телефон не черканешь.)
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вкус крабовых чипсов
Три столпа пропаганды сегодня - лтбг, трансы и религия.
Шел 2023 год
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Рома Классик
В Бога верю, но читать религиозные книги вроде Библии такое себе эстетическое удовольствие. И да, текст «Чапаев и пустота» идеален.
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Дренажная вода 4
Библию писали несколько авторов в разное время, там даже описание бога в разных частях не совпадает, что там идеального.
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alexey102rus
Мало кто знает, но вода, которую Иисус превратил в вино, была из Невы
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Гном
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Мадина Уйгурова
Забавно, что даже мусульманкой быть не надо, чтобы найти кучу противоречий в Библии, а если изучить тему исторического Иисуса именно, то откроются интересные детали, как например такие, что настоящие последователи Иисуса (это называлось иудео-христианством) видевшие его в живую, стали еретиками при Павле, который придумал свою религию где сделал Иисуса Богом, тогда как Иисус себя никогда Богом не называл. тоже самое и концепт Троицы придуманный сотню лет спустя смерти Иисуса. Рекомендую книги по теме исторического Иисуса Христа, например Как царь иудейский стал у мусульман пророком, интересная книга раскрывающая настоящую суть христианства. Библия написана через сотни лет после смерти Иисуса людьми, которые его никогда не видели.
Коран скопирован с Торы
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