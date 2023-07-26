Марио о вере: «Бог на первом месте – он помогает моим близким с одеждой, жильем, едой. Весь текст Библии идеален»
Марио Фернандес высказался о роли религии в своей жизни.
– Что всегда слушаешь в автобусе по пути на игру?
– Я всегда слушаю христианскую музыку, воздающую хвалу Господу. Только музыка об Иисусе Христе.
– Что вызывает у тебя гордость?
– Думаю, тот факт, что у меня в жизни есть возможность помогать моей семье. Конечно же, благодаря Богу, потому что Бог на первом месте. Он помогает моим близким с одеждой, жильем, едой, и, пожалуй, это [большой повод для гордости].
– Ты очень религиозный человек. Самая важная для тебя цитата из Библии?
– Самая важная? Их множество, это ведь Библия. Но если выбирать одну, то «Иисус – это путь, истина и жизнь».
Но вообще весь текст Библии идеален, просто выберу для себя эту цитату, – сказал защитник «Зенита».
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Разочарую Фернандеса, вырывать глаза, отрубать руки, работать по шесть часов в день и прочие радости, написанные в библии - далеко не идеальны в современном мире. А то что он так считает - говорит о том, что библию он толком и не читал.
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