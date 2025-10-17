  • Спортс
  • На игру «Локомотив» – ЦСКА назначен Абросимов, на матч «Спартака» и «Ростова» – Кукуян
На игру «Локомотив» – ЦСКА назначен Абросимов, на матч «Спартака» и «Ростова» – Кукуян

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 12-го тура Мир Российской Премьер-лиги.

18 октября (суббота)

«Пари НН» – «Акрон»: судья – Василий Казарцев. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Хамид Талаев; резервный судья – Алексей Лапатухин; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Виктор Кулагин.

«Крылья Советов» – «Оренбург»: судья – Ян Бобровский. Помощники судьи – Андрей Образко, Максим Белокур; резервный судья – Ярослав Хромей; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Александр Гончар.

«Спартак» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян. Помощники судьи – Алексей Стипиди, Станислав Попков; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Динамо» Махачкала – «Краснодар»: судья – Антон Фролов. Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Олег Соколов.

«Локомотив» – ЦСКА: судья – Иван Абросимов. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Зуев.

19 октября (воскресенье)

«Сочи» – «Зенит»: судья – Егор Егоров. Помощники судьи – Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Алексей Резников.

«Рубин» – «Балтика»: судья – Иван Сараев. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Андрей Бутенко.

«Динамо» Москва – «Ахмат»: судья – Ранэль Зияков. Помощники судьи – Варанцо Петросян, Михаил Иванов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Эдуард Малый.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт РФС
