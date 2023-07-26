«Аль-Хилаль» анонсировал трансфер Малкома из «Зенита». Хавбек будет играть под 77-м номером за саудовский клуб

«Аль-Хилаль» анонсировал подписание Малкома.

Клуб из Саудовской Аравии выложил анимационный ролик про раздевалку команды.

В нем показаны футболки новичков команды, присоединившихся к ней в летнее трансферное окно, в том числе и . Бразилец будет играть под 77-м номером.

Также в ролике представлены , и .

Ранее генеральный директор « » Александр Медведев заявил, что клуб получит 60 миллионов евро за этот трансфер. Зарплата Малкома в «Аль-Хилале» – 18 млн евро в год.

Статистику Малкома можно найти здесь.

Изображение: скриншот instagram.com/alhilal/

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