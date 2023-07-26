«Аль-Хилаль» анонсировал трансфер Малкома из «Зенита». Хавбек будет играть под 77-м номером за саудовский клуб

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль игровая форма Калиду Кулибали Рубен Невеш Малком Сергей Милинкович-Савич стиль Футбол

«Аль-Хилаль» анонсировал подписание Малкома.

Клуб из Саудовской Аравии выложил анимационный ролик про раздевалку команды.

В нем показаны футболки новичков команды, присоединившихся к ней в летнее трансферное окно, в том числе и Малкома. Бразилец будет играть под 77-м номером.

Также в ролике представлены Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич и Калиду Кулибали.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб получит 60 миллионов евро за этот трансфер. Зарплата Малкома в «Аль-Хилале» – 18 млн евро в год.

Статистику Малкома можно найти здесь.

Изображение: скриншот instagram.com/alhilal/

Малком опередил всех суперзвезд в Саудовской Аравии по сумме трансфера. Но по зарплате – только девятый

Малком за 60 млн евро в Саудовской Аравии – самая дорогая продажа в истории РПЛ. Больше Халка!

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42 комментария

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Antonio Gaudi
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
К счастью Малком далеко не самый плохой пример человека, который получил российский паспорт. Играл в футбол, радовал людей, платил налоги , не совершал преступлений, отвечал людям благодарностью, принёс клубу 60 миллионов в конце концов.
Зато ежегодно гражданство нашей страны получают сотни тысяч людей, которые нас ненавидят и не собираются ассимилироваться или адаптироваться. И никакой отдачи и благодарности от них ждатьне приходится.
+102
-12
+90
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леннорыч-абрамович
Номерок блатной — две семерочки,
Переходит фраерок — паспорта-корочки.
Номерок блатной, да две семерочки,
Не пригодились тебе, фраер, твои корочки.
+70
-17
+53
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Antonio Gaudi
Ответ инок
Комментарий удален пользователем
Ну так пусть другие клубы РПЛ тоже пользуются этой халявой и продают арабам свои активы в 2-3 раза дороже, раз это так просто.
Что мешает то?
+31
-6
+25
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Oleg Olegov
-Дата рождения?
-Все семерки!
+16
-1
+15
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Семен Дубна
Ответ инок
Комментарий удален пользователем
воспользоваться этим "сумашествием" тоже надо уметь. Вот Грулёва, например, они точно не купят.

Интересно почему же?_)
+8
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+8
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Mega• Battman
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
много раз тебе говорили об этом но еще раз повторю. паспорт дали что бы в зените было меньше легионеров, что б зенит мог купить еще легов. если после этого не понимаешь, то тебе надо лечиться.
+19
-12
+7
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Tom_York
Спасибо Малкому! Если бы еще не травмы в начале, было бы еще лучше. Удачи!
+7
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Sergeev55
Удачи в новом клубе!
+4
0
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justburn
Ответ Mega• Battman
много раз тебе говорили об этом но еще раз повторю. паспорт дали что бы в зените было меньше легионеров, что б зенит мог купить еще легов. если после этого не понимаешь, то тебе надо лечиться.
Много раз тебе повторяли, паспорт РФ не снимает статус легионера, если игрок заигран за свою сборную. Какие же вы тупые, как с приостановкой контракта.
+3
0
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Леван Мкртчян
С парой Малком/Роналду в нападении , можно было бы жирнющие контракты с онлайн-казино заполучить. Аль-Наср проворонил профит
+6
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Иван Пономарев
молодец, реально рад за него!
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Удар Кержакова
Ответ инок
Комментарий удален пользователем
Так то это самый дорогой трансфер для арабов.
+3
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mahurat
До свидания Филипе, спасибо тебе и удачи. Ты в Питере всегда будешь желанным гостем.
+2
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San9
Спасибо, Малком, и удачи! До сих пор не верится, что из РПЛ купили игрока за 60 миллионов. И без разницы, арабы это или нет. Миллионов 45 уже было бы отлично, а тут сработали просто по максимуму.
+2
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Азамат Кабертай
Ответ Oleg Olegov
-Дата рождения? -Все семерки!
Коронавирусом болели?
Первый!
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Сергей Музычев
Ответ Antonio Gaudi
К счастью Малком далеко не самый плохой пример человека, который получил российский паспорт. Играл в футбол, радовал людей, платил налоги , не совершал преступлений, отвечал людям благодарностью, принёс клубу 60 миллионов в конце концов. Зато ежегодно гражданство нашей страны получают сотни тысяч людей, которые нас ненавидят и не собираются ассимилироваться или адаптироваться. И никакой отдачи и благодарности от них ждатьне приходится.
Что называется+100500
+1
0
+1
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Tom_York
Ответ ss_podonok
на малкома потрачено 80 млн, реально, что им мешает то?🤡
На Промеса -30,1 млн в данный момент)) Про Тиля и тд уже не говорю
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ San9
Спасибо, Малком, и удачи! До сих пор не верится, что из РПЛ купили игрока за 60 миллионов. И без разницы, арабы это или нет. Миллионов 45 уже было бы отлично, а тут сработали просто по максимуму.
упоротые арабы, в адеквате никто бы его не взял
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forkraft
Так.. а че не 78 то?
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Андрей Фоминых
рубен невеш, милинкович-савич, кулибали, теперь малком. Да им в пору замахнуться на победу в азиатской лч.
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Marcus-light
Трансфер за 60 млн евро, анонс за 60 рупий
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Константин Эсперов
Перешёл за почти те же деньги что и пришел и хорошо .
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инок
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Великий Алонсо
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