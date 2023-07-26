«Аль-Хилаль» анонсировал трансфер Малкома из «Зенита». Хавбек будет играть под 77-м номером за саудовский клуб
«Аль-Хилаль» анонсировал подписание Малкома.
Клуб из Саудовской Аравии выложил анимационный ролик про раздевалку команды.
В нем показаны футболки новичков команды, присоединившихся к ней в летнее трансферное окно, в том числе и Малкома. Бразилец будет играть под 77-м номером.
Также в ролике представлены Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич и Калиду Кулибали.
Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб получит 60 миллионов евро за этот трансфер. Зарплата Малкома в «Аль-Хилале» – 18 млн евро в год.
Статистику Малкома можно найти здесь.
Изображение: скриншот instagram.com/alhilal/
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Зато ежегодно гражданство нашей страны получают сотни тысяч людей, которые нас ненавидят и не собираются ассимилироваться или адаптироваться. И никакой отдачи и благодарности от них ждатьне приходится.
Переходит фраерок — паспорта-корочки.
Номерок блатной, да две семерочки,
Не пригодились тебе, фраер, твои корочки.
Что мешает то?
-Все семерки!
Интересно почему же?_)
Первый!