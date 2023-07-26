Санчес не перейдет в «Спартак» из-за политики. «Тоттенхэм» принял рекомендацию АПЛ об отказе от сделок с РПЛ (РБК)

Теги Спартак премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Политика Давинсон Санчес Футбол

Давинсон Санчес не перейдет в «Спартак».

Напомним, ранее сообщалось, что московский клуб договорился о трансфере защитника за 12 миллионов евро и бонусы. 

По информации РБК, сделка с высокой долей вероятности не состоится. По словам источников, все стороны согласовали трансфер, в том числе игрок с английским клубом, но переходу мешает политическая ситуация.

«Тоттенхэм» принял рекомендацию АПЛ и воспрепятствовал трансферу», – заявил один из источников. 

Напомним, ранее появилась информация о том, что АПЛ планирует препятствовать сделкам клубов лиги с командами из России. Лига не может запретить клубам вести дела с российскими командами, однако лига планирует предупреждать о рисках, в частности, связанных с санкциями.

Материалы по теме

97 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Piatkov
"Футбол ВНЕ политики" - дивиз, который так рьяно продвигали с 2000-х, теперь можно аккуратно завернуть в совочек и выкинуть в вёдрышко :))
+160
-22
+138
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Зачем Спартак ведёт переговоры с клубом Великобритании? Не понимали, что скорее всего так и получится?
+57
-8
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimamak10
Вест Хэм не погасит долг перед цска из за политики
+28
-2
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Герасименко
Игорек Новиков., у меня к тебе вопрос. Почему, такой рьяный защитник евро-западных ценностей и противник всего Советского, постоянно находится на Рос ресурсе?
+27
-3
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
atomio
Ответ Artem Piatkov
"Футбол ВНЕ политики" - дивиз, который так рьяно продвигали с 2000-х, теперь можно аккуратно завернуть в совочек и выкинуть в вёдрышко :))
Так это на словах только. Везде политика присутствует. Тут скорее вопрос к тем кто всегда был вне политики и ей не интересовался. Сейчас бы спокойно и Санчес перешел, и Зенит в ЛЧ играл
+36
-17
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ashot Kafka
Ответ Artem Piatkov
"Футбол ВНЕ политики" - дивиз, который так рьяно продвигали с 2000-х, теперь можно аккуратно завернуть в совочек и выкинуть в вёдрышко :))
Это всего лишь девиз, с действительностью он никогда ничего общего не имел
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nightstorm@mail.ru
Санчес может перейти в армянский Пюник за 12 млн, а оттуда отправиться в 3х летнюю аренду за 4 млн в год аренды. Да простят меня все болельщики Пюника)
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
Ответ Антон Герасименко
Игорек Новиков., у меня к тебе вопрос. Почему, такой рьяный защитник евро-западных ценностей и противник всего Советского, постоянно находится на Рос ресурсе?
Находится)) Игорек новиков работает на спорсте, получая деньги от правительства и отдавая налоги на армию
Наш слон
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
БляхаджинсКарпина
С самого начала идея покупки игрока в АПЛ казалась сомнительной
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pure
Ответ blaugrano
Зачем Спартак ведёт переговоры с клубом Великобритании? Не понимали, что скорее всего так и получится?
А может тогда со всеми западноевропейскими клубами переговоры не вести??
задним числом легко говорить)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ ТимТалер
Комментарий удален модератором
Можно ещё добавить... "Разрушители и убийцы"
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DoDidDone
Рекомендация Спартаку гнать Эшуорта и брать нормального спортивного директора
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WelD
Сразу других надо было отрабатывать, а не лезть в Англию.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СПАРТАК
Ответ СПАРТАК
рбк сильный источник, верю им больше, чем фабрицио романо
это сейчас был сарказм, не воспринимайте всерьез
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Ответ shiko101
Убивать людей , зайдя на чужую территорию , в другую страну это политика? Вы с ума не сошли ещё ? Почитай , что такое политика , а что такое военное преступление . Кто- то банил до 24 февраля футбол из- за политики ?
И почему же страны НАТО не банил никто до этого за убийства мирных жителей в Ливии, Сирии, Ираке, Югославии, Палестине, Вьеьнаме и тп
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тайосич
Ответ belikovda.90
Когда будет презентация Санчеса?
Чушь несёшь. Ты говоришь, что руководство Спартака дураки, потому как исход переговоров был известен заранее. По факту это бред. Результат не был известен заранее. Кроме того, до последнего момента всё шло хорошо. Если бы клуб и футболист были бы против переговоров с российским клубом, то они сразу бы отказали.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Агалаков
Будь прокляты воинствующие и лживые политиканы, мешающие просто жить обычным людям.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Андреев
Да и хрен с ним
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FilinMD
Ответ StHappyOne
Комментарий удален модератором
Сходите к специалисту
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Ответ shiko101
Убивать людей , зайдя на чужую территорию , в другую страну это политика? Вы с ума не сошли ещё ? Почитай , что такое политика , а что такое военное преступление . Кто- то банил до 24 февраля футбол из- за политики ?
Войны и конфликты едва ли не главные инструменты политики.
А ты сам отличаешь военные преступления от боевых действий в принципе
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кракадил
Ответ Полина Догункова
Он работает на Спортсе ¯_(ツ)_/¯
Дак это с его налогов изготавливать танки и самолёты, несущие освобождение? Знают ли у него на родине о том, что он спонсирует армию России?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Полина Догункова
Ответ Антон Герасименко
Игорек Новиков., у меня к тебе вопрос. Почему, такой рьяный защитник евро-западных ценностей и противник всего Советского, постоянно находится на Рос ресурсе?
Он работает на Спортсе ¯_(ツ)_/¯
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fan200
Значит игроков продавать в Россию нельзя.
А Газ, Нефть, Титан и Удобрений принимают от России на ура и отказыватся от этого весь мир не хочет.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тайосич
Ответ belikovda.90
Потому что руководство без мозгов. Сначала хотели забрать игрока Зенита, потом полезли к бритишам, которые футбик свой запретили показывать в РФ. Как в песне - лох это судьба
Глупости же. Ни клуб, ни футболист не отказались от переговоров. Ни сразу, ни в течение, ни перед заключением соглашений.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
spartak_1988
новостям с РБК верю в последнюю очередь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий