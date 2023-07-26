Санчес не перейдет в «Спартак» из-за политики. «Тоттенхэм» принял рекомендацию АПЛ об отказе от сделок с РПЛ (РБК)
Давинсон Санчес не перейдет в «Спартак».
Напомним, ранее сообщалось, что московский клуб договорился о трансфере защитника за 12 миллионов евро и бонусы.
По информации РБК, сделка с высокой долей вероятности не состоится. По словам источников, все стороны согласовали трансфер, в том числе игрок с английским клубом, но переходу мешает политическая ситуация.
«Тоттенхэм» принял рекомендацию АПЛ и воспрепятствовал трансферу», – заявил один из источников.
Напомним, ранее появилась информация о том, что АПЛ планирует препятствовать сделкам клубов лиги с командами из России. Лига не может запретить клубам вести дела с российскими командами, однако лига планирует предупреждать о рисках, в частности, связанных с санкциями.
Наш слон
задним числом легко говорить)))
А ты сам отличаешь военные преступления от боевых действий в принципе
А Газ, Нефть, Титан и Удобрений принимают от России на ура и отказыватся от этого весь мир не хочет.