«Галицкий мог бы стать хорошим президентом России». Олусегун о владельце «Краснодара»

Теги премьер-лига Россия бизнес Краснодар Сергей Галицкий Политика Олакунле Олусегун Футбол

Олакунле Олусегун считает, что Сергей Галицкий был бы хорошим президентом России.

«Я общался с Сергеем Галицким наедине, мы обсуждали мою семью. Он очень хороший человек, с ним приятно вести диалог.

Думаю, он мог бы стать хорошим президентом России, но я бы хотел, чтобы он оставался президентом «Краснодара», – сказал нигерийский форвард краснодарского клуба. 

Очередные выборы президента России должны пройти в марте 2024 года. 

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95 комментариев

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psycho
"Краснодар": это не наш Олусегун, он уволился две недели назад
+150
-8
+142
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kk.abb
За такое и присесть за экстремизм можно.
+120
-6
+114
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dr. cage
Я как житель Краснодара, согласился бы, чтобы Галицкий был хотя бы мэром или губером региона.. Уверен, он бы существенно поправил дела Кубани..
+88
-7
+81
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Tiestorzn17
Сергей Николаевич явно умный мужик и не полез бы туда просто. А иначе сидел бы во Владимирской области с соседней камере шизо с одним не без известным политиком, с такой же кучей выдуманных статей.
+65
-6
+59
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Мартинелли
Ответ Oleg A.A.
А то что он не раз просил отстать от него и не втягивать в политику его, все равно?
Почему тогда не отстали и отобрали за копейки магнит у него?
+49
-3
+46
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Pigmalion
Ну по сравнению с Путиным и сам Олусегун был бы хорошим президентом.
+46
-8
+38
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noti22
Галицкий если бы реально захотел баллотироваться имел бы хорошую поддержку и смог бы побороться хотя бы за второй тур. Но чекист не допустит конкуренции
+39
-11
+28
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Oleg A.A.
Ответ Мартинелли
Почему тогда не отстали и отобрали за копейки магнит у него?
Потому что политика достанет тебя, даже если ты ей не хочешь заниматься. И отберет у тебя то, что дорого
+23
0
+23
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Burel
Ответ kk.abb
За такое и присесть за экстремизм можно.
Если власть сменится, зенит вернётся в первую лигу
+34
-14
+20
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ziyafeson
Давно так Галицкого не подставляли. Теперь и клуб отберут.
+21
-2
+19
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Ivan Balashov
Ответ Только Крылья
сомневаюсь, что он набрал бы более 5-7% даже без фальсификации выборов.
Всякое может быть. Вон Тихановскую до выборов 2020 года вообще мало кто знал.
+24
-5
+19
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Да что этот Оленегун себе позволяет?! У нас есть царь, и друго нам не надо!
+21
-5
+16
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Oleg A.A.
Ответ dr. cage
Я как житель Краснодара, согласился бы, чтобы Галицкий был хотя бы мэром или губером региона.. Уверен, он бы существенно поправил дела Кубани..
А то что он не раз просил отстать от него и не втягивать в политику его, все равно?
+20
-4
+16
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Только Крылья
Ответ noti22
Галицкий если бы реально захотел баллотироваться имел бы хорошую поддержку и смог бы побороться хотя бы за второй тур. Но чекист не допустит конкуренции
сомневаюсь, что он набрал бы более 5-7% даже без фальсификации выборов.
+27
-12
+15
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Александр Колодин
Олусегун рискует. Как можно говорить о кандидате в президенты при живом самом лучшем в мире президенте? Может обидится.
+15
-2
+13
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Three Days Grace
Олусегун завтра: "произошла чудовищная ошибка!"
+13
-1
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Антон
Ответ kk.abb
За такое и присесть за экстремизм можно.
Есть подозрение, что Галицкий с братом украли лес в Краснодарском крае.
+20
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Поцелуй Оздоева
Ответ Oleg A.A.
Галицкий НЕ РАЗ уже выпускал официальные заявления, чтобы его не втягивали в политику: ни в президенты, ни в губернаторы Я вообще не понимаю, за что ему люди желают плохое)) Это ж дрянь большая еще та этим заниматься!
Он просто видел, что случилось с Ходорковским.
+14
-4
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dr. cage
Ответ Только Крылья
Грудинин сколько набрал? при поддержке второй партии страны!
Грудинин на фоне Галицкого нонейм..
Как ни крути, а фидбека у Галицкого побольше.. Его в стране знают..
А Грудинина до выборов в России знали не только лишь все.. Подмосковный царек, не более..
+9
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+8
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Maga Maga
работал у него, на распределетельном центре Магнита в Купчино, на окладе 25к, к концу месяца 22 дали, спросил других ребят, всем недодают, пошёл заяву об увольнении написал! построил империю, это да, но на костях образно выражаясь.
+11
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PkA46
А я бы проголосовал...
+8
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Паровоз19
По нашей африканской (российской) традиции, двух вождей не бывает. Поэтому мы, конголезцы (россияне), в соответствии с континентальными традициями, объявляем о создании единой национальной партии.“ — Мобуту Сесе Секо
+8
-1
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евГений
Ответ dr. cage
А сейчас что изменилось?
Легитимности поболее чем у усатого будет
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Oleg A.A.
Галицкий НЕ РАЗ уже выпускал официальные заявления, чтобы его не втягивали в политику: ни в президенты, ни в губернаторы

Я вообще не понимаю, за что ему люди желают плохое))
Это ж дрянь большая еще та этим заниматься!
+9
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Tiestorzn17
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Да что этот Оленегун себе позволяет?! У нас есть царь, и друго нам не надо!
Ну вообще то хотелось бы...
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