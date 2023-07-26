«Галицкий мог бы стать хорошим президентом России». Олусегун о владельце «Краснодара»
Олакунле Олусегун считает, что Сергей Галицкий был бы хорошим президентом России.
«Я общался с Сергеем Галицким наедине, мы обсуждали мою семью. Он очень хороший человек, с ним приятно вести диалог.
Думаю, он мог бы стать хорошим президентом России, но я бы хотел, чтобы он оставался президентом «Краснодара», – сказал нигерийский форвард краснодарского клуба.
Очередные выборы президента России должны пройти в марте 2024 года.
Как ни крути, а фидбека у Галицкого побольше.. Его в стране знают..
А Грудинина до выборов в России знали не только лишь все.. Подмосковный царек, не более..
Я вообще не понимаю, за что ему люди желают плохое))
Это ж дрянь большая еще та этим заниматься!