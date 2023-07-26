Дмитрий Чернышенко: «МОК превратился в структуру, где процветает геронтократия и монополия избранных наций. Россия не будет изолирована от международного спорта»
Дмитрий Чернышенко заявил, что в МОК «процветает монополия избранных наций».
Россия не получила приглашения на Олимпийские игры-2024 в ранее установленный срок – 26 июля.
Глава МОК Томас Бах заявил, что решение по допуску россиян на Олимпиаду-2024 не будет принято на сессии организации в октябре. Четких сроков принятия решения он не обозначил.
«Заявление главы МОК не стало для нас новостью. МОК уже давно из организации, отстаивающей интересы спортсменов, превратился в структуру, где процветает геронтократия и монополия избранных наций.
У нашей страны огромный опыт, мотивация и перспектива, чтобы делать самостоятельно форматы масштаба Олимпийских игр и даже круче.
Россия не будет изолирована от международного спорта. Совсем скоро только в нашей стране пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием представителей ШОС, БРИКС, СНГ, в 2024 году впервые состоятся Игры Будущего, Игры Дружбы, Игры БРИКС.
Мы уверены, что сможем подготовить достойный ответ на действия мирового спортивного лобби», – сказал вице-премьер РФ.
Почему МОК оттягивает решение по России на Олимпиаде-2024?
«Вы озлобили огромную страну. Оттолкнули один народ и не помогли другому». Денис Панкратов ответил Томасу Баху
Кхм. Как это до боли знакомо...
На спортсе немало представителей целевой аудитории подобных речей. Скажите мне, кто-нибудь, как у вас в голове уживаются два противоречащих друг другу тезиса: «Олимпиада без России - не Олимпиада», и «Сделаем самостоятельно формат круче Олимпийских игр (без участия бОльшей части мировых спортивных держав) »?
Как с этим делом в России обстоят дела, в спортивных федерациях и других структурах?
И юный Октябрь впереди"
Я еще застал, когда такие "произведения" звучали по радио и ТВ. Думал уже такого не будет. Ан нет, опять в России "молодые и юные" впереди.
Типо заранее привыкайте.)
Остальным все понятно и это неинтересно.