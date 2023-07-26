Дмитрий Чернышенко: «МОК превратился в структуру, где процветает геронтократия и монополия избранных наций. Россия не будет изолирована от международного спорта»

Теги МОК Дмитрий Чернышенко Олимпийская сборная России Томас Бах Легкая атлетика

Дмитрий Чернышенко заявил, что в МОК «процветает монополия избранных наций».

Россия не получила приглашения на Олимпийские игры-2024 в ранее установленный срок – 26 июля. 

Глава МОК Томас Бах заявил, что решение по допуску россиян на Олимпиаду-2024 не будет принято на сессии организации в октябре. Четких сроков принятия решения он не обозначил. 

«Заявление главы МОК не стало для нас новостью. МОК уже давно из организации, отстаивающей интересы спортсменов, превратился в структуру, где процветает геронтократия и монополия избранных наций.

У нашей страны огромный опыт, мотивация и перспектива, чтобы делать самостоятельно форматы масштаба Олимпийских игр и даже круче.

Россия не будет изолирована от международного спорта. Совсем скоро только в нашей стране пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием представителей ШОС, БРИКС, СНГ, в 2024 году впервые состоятся Игры Будущего, Игры Дружбы, Игры БРИКС.

Мы уверены, что сможем подготовить достойный ответ на действия мирового спортивного лобби», – сказал вице-премьер РФ. 

Почему МОК оттягивает решение по России на Олимпиаде-2024?

«Вы озлобили огромную страну. Оттолкнули один народ и не помогли другому». Денис Панкратов ответил Томасу Баху

37 комментариев

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Станислав Жирнов
Хорошо, что нами правят не выжившие из ума дедули, а сплошь молодёжь!
+62
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+58
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Bobby Clarke
"процветает геронтократия и монополия избранных..."

Кхм. Как это до боли знакомо...
+44
0
+44
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Ебздрогыч
Геронтократия - это у них. А у нас вечно молодой, опытный лидер с такими же опытными соратниками
+31
-4
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Alexander Lyakhov
Геронтократия, говоришь? Хех...
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Самая цитируемая и вообще недура
Россия УЖЕ изолирована от мирового спорта. Хватит нам демонстрировать розовых единорогов.
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Вечно в бане
« У нашей страны огромный опыт, мотивация и перспектива, чтобы делать самостоятельно форматы масштаба Олимпийских игр и даже круче.»

На спортсе немало представителей целевой аудитории подобных речей. Скажите мне, кто-нибудь, как у вас в голове уживаются два противоречащих друг другу тезиса: «Олимпиада без России - не Олимпиада», и «Сделаем самостоятельно формат круче Олимпийских игр (без участия бОльшей части мировых спортивных держав) »?
+16
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Olga.t
Развеселил про геронтократию))
Как с этим делом в России обстоят дела, в спортивных федерациях и других структурах?
+13
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Ivan Balashov
Где-то икнула наша компашка военных пенсионеров, торчащих у власти.
+13
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МТБ
Чернышенко, а теперь обрати внимание на правительство РФ
+8
0
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Tanto Mare
- Поэтому поскорее пустите нас обратно, - потребовал Чернышенко
+7
0
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AaA
"И Ленин такой молодой
И юный Октябрь впереди"
Я еще застал, когда такие "произведения" звучали по радио и ТВ. Думал уже такого не будет. Ан нет, опять в России "молодые и юные" впереди.
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Viks
" перспектива, чтобы делать самостоятельно форматы масштаба Олимпийских игр и даже круче." --- Межгалактический турнир?
+6
0
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AaA
Ответ Станислав Жирнов
Хорошо, что нами правят не выжившие из ума дедули, а сплошь молодёжь!
Снял с языка минуту назад.
+5
0
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Melnikov1968
Когда видишь лысыю голову и очки Чернышенко, то всякая мотивация пропадает. Мерзкий тип.
+5
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Normic
Россия не будет изолирована, потому что она уже изолирована лол
+5
-1
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Viks
"Гаджи Исинбаев поддерживает позицию дочери и считает её воинское звание формальностью: он утверждает, что спортсменка не принимала присягу." --- Он, чо, совсем? Как можно получать звания без присяги???
+4
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+3
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Sarumian
Подскажите пожалуйста, какие таблетки он пьёт ?
+2
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s_h_a_m_a_n
Игры Будущего..
Типо заранее привыкайте.)
+2
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vatto
ты сам в своих играх не запутался?
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comewhatmay
Про геронтократию чья бы мычала, как говорится🤡
+2
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Viks
Чернышенко: «МОК превратился в структуру, где процветает геронтократия --- Культурно обозвал их старыми пердунами. А потом захочет дружить с ними взасос.
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Волька-ибн-Алёша
самодонос
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b0nz0@mail.ru
Вся эта речь адресована как раз одному конкретному геронтократу.
Остальным все понятно и это неинтересно.
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ОЛЛС1911
Ответ Ivan Balashov
А в чём проблема прописать в требованиях к кандидатам не только нижнюю планку возраста, но и верхнюю? К примеру, приравняв её к возрасту выхода на пенсию в данной стране.
Проблем нет, более того, такая планка была прописана в требования к госслужащим, но вот беда - 4 ноября 2022 г. Путин подписал закон, повышающий предельный возраст нахождения на госслужбе для руководителей из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчиненных правительству РФ: в аппарате Госдумы и Совфеда, федеральных органах власти, подведомственных правительству, а также в региональных органах власти.
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Silent2006
Так-то, геронтократия - общая проблема современного мира. Наша страна не исключение. Но вообще, очень мало где эта проблема решена.
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