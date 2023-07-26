Дмитрий Чернышенко: «МОК превратился в структуру, где процветает геронтократия и монополия избранных наций. Россия не будет изолирована от международного спорта»

Дмитрий Чернышенко заявил, что в МОК «процветает монополия избранных наций».

Россия не получила приглашения на Олимпийские игры-2024 в ранее установленный срок – 26 июля.

Глава МОК Томас Бах заявил, что решение по допуску россиян на Олимпиаду-2024 не будет принято на сессии организации в октябре. Четких сроков принятия решения он не обозначил.

«Заявление главы МОК не стало для нас новостью. МОК уже давно из организации, отстаивающей интересы спортсменов, превратился в структуру, где процветает геронтократия и монополия избранных наций.

У нашей страны огромный опыт, мотивация и перспектива, чтобы делать самостоятельно форматы масштаба Олимпийских игр и даже круче.

Россия не будет изолирована от международного спорта. Совсем скоро только в нашей стране пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием представителей ШОС, БРИКС, СНГ, в 2024 году впервые состоятся Игры Будущего, Игры Дружбы, Игры БРИКС.

Мы уверены, что сможем подготовить достойный ответ на действия мирового спортивного лобби», – сказал вице-премьер РФ.

Почему МОК оттягивает решение по России на Олимпиаде-2024?

«Вы озлобили огромную страну. Оттолкнули один народ и не помогли другому». Денис Панкратов ответил Томасу Баху