⚡Малком перешел из «Зенита» в «Аль-Хилаль» за 60 млн евро

Полузащитник «Зенита» Малком перешел в клуб из Саудовской Аравии за 60 млн евро.

26-летний бразилец и «Аль-Хилаль» заключили контракт на 4 года, до конца сезона-2026/27.

Церемония подписания соглашения прошла сегодня в Париже.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ранее подтвердил, что сумма трансфера – 60 млн евро. Зарплата Малкома в « » – 18 млн евро в год.

Трансфер Малкома – самая дорогая продажа в истории российского футбола. В 2016 году «Зенит» продал бразильца Халка в «Шанхай СИПГ» за 56 млн евро.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года за 40+5 миллионов евро и процент от будущей перепродажи.

В клубе из Санкт-Петербурга бразилец выиграл 9 трофеев – по 4 раза чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок страны.

В 109 матчах за российскую команду Малком забил 42 гола и отдал 24 результативных паса. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ, забив 23 гола в 27 матчах. Его статистика – здесь.

24 февраля 2023 года указом президента России Владимира Путина Малкому и другому хавбеку «Зенита» Клаудиньо было предоставлено российское гражданство.

Фото: twitter.com/Alhilal_FC/

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