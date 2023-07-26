⚡Малком перешел из «Зенита» в «Аль-Хилаль» за 60 млн евро

Теги Зенит премьер-лига Россия трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль рекорды Малком деньги Футбол

Полузащитник «Зенита» Малком перешел в клуб из Саудовской Аравии за 60 млн евро.

26-летний бразилец и «Аль-Хилаль» заключили контракт на 4 года, до конца сезона-2026/27.

Церемония подписания соглашения прошла сегодня в Париже.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ранее подтвердил, что сумма трансфера – 60 млн евро. Зарплата Малкома в «Аль-Хилале» – 18 млн евро в год.

Трансфер Малкома – самая дорогая продажа в истории российского футбола. В 2016 году «Зенит» продал бразильца Халка в «Шанхай СИПГ» за 56 млн евро.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года за 40+5 миллионов евро и процент от будущей перепродажи.

В клубе из Санкт-Петербурга бразилец выиграл 9 трофеев – по 4 раза чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок страны.

В 109 матчах за российскую команду Малком забил 42 гола и отдал 24 результативных паса. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ, забив 23 гола в 27 матчах. Его статистика – здесь.

24 февраля 2023 года указом президента России Владимира Путина Малкому и другому хавбеку «Зенита» Клаудиньо было предоставлено российское гражданство.

Фото: twitter.com/Alhilal_FC/

Малком опередил всех суперзвезд в Саудовской Аравии по сумме трансфера. Но по зарплате – только девятый

Малком за 60 млн евро в Саудовской Аравии – самая дорогая продажа в истории РПЛ. Больше Халка!

Кто из бразильцев «Зенита» еще может уйти?

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85 комментариев

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Dimario
Ну это топ новость.
Малкому удачи, лучший игрок в нашем болоте был.
+67
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+54
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donkihot
Спасибо и удачи в дальнейшем.
+42
-4
+38
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Игорь Новиков
Спасибо за все, Малки!
+46
-15
+31
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Mark Safa
Ответ Dmitry Family
могли бы и подороже продать
Кто больше 60 даст? За 60 надо спасибо сказать
+30
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+29
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Сэр-НеХер
Менеджмент Зенита показал себя с уникально хорошей стороны, теперь нужно эти деньги грамотно использовать где-нибудь в латинской Америке
+19
-3
+16
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Палец Джеральда Грина
26 летний бразилец???
26 летний русский мужик
+15
-2
+13
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Шурик Шурик
Ответ Оригинальный Ник
Не был
Статистика прошлого сезона говорит совсем об обратном
+9
-1
+8
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niru
Спасибо за все,и удачи!
+9
-2
+7
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gukmamop
Удачи. От сделки выиграли все, и Зенит, и игрок, и Премьер-лига.
+8
-2
+6
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Deca
буду следить за твоим выступлением
+6
0
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аноним анонимович
Ответ Mark Safa
Конечно офигели, миллион прям с небес упали
ахахх, миллион откуда не ждали)
+6
0
+6
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Rumov
Нормальные деньги. Можно купить весь состав Спартака и всех запасных. Уголовника и наркобарыгу не предлагать.
+5
0
+5
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Otto Kretschmer
Спасибо и удачи!!!
+4
0
+4
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Удар Кержакова
Ответ Dmitry Family
могли бы и подороже продать
У него в контракте отступные 60 млн)))
+3
0
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Зелёный гопник
Успехов тебе наш российский бразилец ☺️
+7
-4
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Саня Беляков
Удачи, парень
+2
0
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Ndrew
Будет не просто без такого технаря.
Удачи и без травм.
+3
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Niko [Ars]
Необычная карьера к Малкома получается
+3
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Игорь Новиков
Ответ ALMANAC
За что?)
За красивую игру и трофеи.
+6
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Mark Safa
Ответ аноним анонимович
В барсе наверное офигели.
Конечно офигели, миллион прям с небес упали
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SirArktic
Ответ mar41k
а до этого у газпрома небыло 60млн, которые можно потратить?))))))))
ффп это не шутки, без доходов от лч (а там только за участие 15-20) тяжко
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justburn
Ответ Оригинальный Ник
Если критерий лучшести — это набить мусорную стату в составе картонного гегемона, тогда не спорю
Ты прав, в статистике нападения у нас не учитываются ножевые, в нашей стране это позор. Для приезжих главный пункт.
+3
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аноним анонимович
В барсе наверное офигели.
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error505
Хоть бывало и неприятного от него, но все же жаль терять такого игрока в нашем чемпионате. Спасибо и удачи!
+1
0
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Amroyan
Так вот что показывал Малком Медведеву жестом))
+1
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