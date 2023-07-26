Плавание. Чемпионат мира. Спортсмены разыграют медали в брассе, баттерфляе, вольном стиле и смешанной эстафете
26 июля на ЧМ-2023 по водным видам спорта разыграют 5 комплектов наград в плавании.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2023
Фукуока, Япония
Плавание
Мужчины, 800 м, вольный стиль
14:02
Женщины, 200 м, вольный стиль
14:17
Мужчины, 200 м, баттерфляй
14:53
Мужчины, 50 м, брасс
15:01
Смешанная эстафета, 4x100 м, комбинация
15:48
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2023 в Фукуоке
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