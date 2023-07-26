Плавание. Чемпионат мира. Спортсмены разыграют медали в брассе, баттерфляе, вольном стиле и смешанной эстафете

26 июля на ЧМ-2023 по водным видам спорта разыграют 5 комплектов наград в плавании.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2023

Фукуока, Япония

Плавание

Мужчины, 800 м, вольный стиль

14:02

Женщины, 200 м, вольный стиль

14:17

Мужчины, 200 м, баттерфляй

14:53

Мужчины, 50 м, брасс

15:01

Смешанная эстафета, 4x100 м, комбинация

15:48

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2023 в Фукуоке