«МЮ» устно предложил 50+10 млн евро за Хейлунда. «Аталанта» хочет минимум 70 млн

Теги ПСЖ Аталанта Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Расмус Хейлунд Фабрицио Романо Футбол

«Манчестер Юнайтед» обратился в «Аталанту» по поводу трансфера Расмуса Хейлунда.

Английский клуб сделал первое устное предложение о переходе нападающего. Фиксированная часть предложенной сделки составила 50 миллионов евро, бонусная – 10 миллионов, сообщает Фабрицио Романо

Отмечается, что «Аталанта» всегда хотела получить как минимум 70 миллионов евро за продажу 20-летнего игрока. 

Интерес к датчанину также проявляет «ПСЖ» – парижане обсуждают условия сотрудничества с окружением форварда. «Юнайтед» уже согласовал личный контракт с футболистом. 

В прошедшем сезоне Серии А Хейлунд провел 32 матча и забил 9 голов. Его статистику можно найти здесь

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23 комментария

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CyberUnited
70 млн просто за то что фамилия созвучна с Холландом? Если не согласятся на 50+10, нужно отказываться. Пора МЮ свою репутацию в переговорах исправлять.
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Роман Лазуткин
Ответ Ман Сити
А нулячего антони кто купил за 100? Мойес? Или нулячего лисандру за 60.
Нулячий Лисандро? Серьёзно?
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леннорыч-абрамович
Следующая новость:
"МЮ на листе формата А4 нарисовал 70 млн. евро, Аталанта в раздумьях"
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Даулет Калмагамбет
Прошлогодним кейсом с трансфером Антони МЮ создала плохой прецедент себе, теперь клубы будут пытаться до конца просить свою цену зная что МЮ все равно заплатят
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Кашшай Чакырович
Тен Хаг заложник нынешней ситуации ,все привыкли ,что Мю это дойный мешок и доят его ,как могут ) нужно слать их подальше )
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Кудри Гендузи
Ответ Даулет Калмагамбет
Прошлогодним кейсом с трансфером Антони МЮ создала плохой прецедент себе, теперь клубы будут пытаться до конца просить свою цену зная что МЮ все равно заплатят
Кейс и правда неудачный, но клубы всегда любили ломить цены за игроков, есть 3 основных этапа переговоров: сначала разведка (ломят цену, прощупывают насколько можно наглеть) , потом согласование (скидывают ближе к реальной цене) и заключение сделки (за счет бонусов приводят цену к более-менее нормальному виду).
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maximilian_15
Ответ Роман Лазуткин
Нулячий Лисандро? Серьёзно?
На ник посмотрите и успокойтесь
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maximilian_15
Ответ psixyec
А письменно уведомят через бюро-факс?
Если он мадридского производства, то его не починили еще
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Eugn_eugn
А можно узнать, за что там такие деньги ? 9 мячей за 32 матча это какие то топ показатели ? Да это хорошая стата для 20 летнего, но 70 млн и не пахнет, учитывая что это всего лишь один сезон на таком уровне.
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Dm Kznts
Ответ Quintin07
Аталанта до последнего будет доить мешок, зная что нападающий нужен, 60+10 на такой цене сойдутся, но даже такая цена это развод от итальяшек, Погба в свое время за 100ку покупали, чем этот хуже.
думаешь что италы захотят за него столько же сколько вулвичи за полено райса заплатили?
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Кашшай Чакырович
Ответ Аморалинни
Хахаххах, 7Хаг заложник))) Выложил 100кк за Антони, так еще и заложник
Да за Антони он переплатил ,потому что это Мю !
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Кашшай Чакырович
Ответ Ман Сити
А нулячего антони кто купил за 100? Мойес? Или нулячего лисандру за 60.
Лисандро нулячий ,что за бред ты несёшь!
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Dm Kznts
Ответ Streetbor
Аталанта просто видит как этим впарили бразильского голубя за сотку и думают, чем они хуже. Бергамаскаи надо дожимать..
стритбор
но при этом они видели как МЮ торговалась до последнего по Маунту и Онане
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ArnoNeputevy
"Минимум 70" - а сколько на самом деле?
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Владислав Моисеев
Для нынешних цен это адекватная цена, даже 60+10. Очень мало нападающих которых можно сейчас взять. Думаю 55+10 сойдутся
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David Aprasidze
МЮ устно борется за АПЛ
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Quintin07
Аталанта до последнего будет доить мешок, зная что нападающий нужен, 60+10 на такой цене сойдутся, но даже такая цена это развод от итальяшек, Погба в свое время за 100ку покупали, чем этот хуже.
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Elik1989
Ну, принять предложение 50+10 это было бы слишком адекватно со стороны Аталанты и клуба из серии А в целом.
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psixyec
А письменно уведомят через бюро-факс?
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