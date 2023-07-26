«МЮ» устно предложил 50+10 млн евро за Хейлунда. «Аталанта» хочет минимум 70 млн
«Манчестер Юнайтед» обратился в «Аталанту» по поводу трансфера Расмуса Хейлунда.
Английский клуб сделал первое устное предложение о переходе нападающего. Фиксированная часть предложенной сделки составила 50 миллионов евро, бонусная – 10 миллионов, сообщает Фабрицио Романо.
Отмечается, что «Аталанта» всегда хотела получить как минимум 70 миллионов евро за продажу 20-летнего игрока.
Интерес к датчанину также проявляет «ПСЖ» – парижане обсуждают условия сотрудничества с окружением форварда. «Юнайтед» уже согласовал личный контракт с футболистом.
В прошедшем сезоне Серии А Хейлунд провел 32 матча и забил 9 голов. Его статистику можно найти здесь.
"МЮ на листе формата А4 нарисовал 70 млн. евро, Аталанта в раздумьях"
но при этом они видели как МЮ торговалась до последнего по Маунту и Онане