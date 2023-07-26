«МЮ» устно предложил 50+10 млн евро за Хейлунда. «Аталанта» хочет минимум 70 млн

«Манчестер Юнайтед» обратился в «Аталанту» по поводу трансфера Расмуса Хейлунда.

Английский клуб сделал первое устное предложение о переходе нападающего. Фиксированная часть предложенной сделки составила 50 миллионов евро, бонусная – 10 миллионов, сообщает .

Отмечается, что « » всегда хотела получить как минимум 70 миллионов евро за продажу 20-летнего игрока.

Интерес к датчанину также проявляет « » – парижане обсуждают условия сотрудничества с окружением форварда. « » уже согласовал личный контракт с футболистом.

В прошедшем сезоне Серии А Хейлунд провел 32 матча и забил 9 голов. Его статистику можно найти здесь.