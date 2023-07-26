АПЛ будет препятствовать сделкам с клубами РПЛ на фоне переговоров «Спартака» и «Тоттенхэма» по Санчесу. Давинсон откажется от трансфера, скорее всего

АПЛ планирует препятствовать сделкам клубов лиги с командами из России.

Как сообщает The Guardian, в АПЛ недовольны возможным переходом защитника « » в « » – сообщалось, что клубы согласовали трансфер за 12 миллионов евро.

Отмечается, что не может запретить клубам вести дела с российскими командами, однако лига планирует предупреждать о рисках, в частности, связанных с санкциями.

Ожидается, что Санчес откажется от перехода в московский клуб. Ранее стало известно о сомнениях игрока в трансфере.