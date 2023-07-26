АПЛ будет препятствовать сделкам с клубами РПЛ на фоне переговоров «Спартака» и «Тоттенхэма» по Санчесу. Давинсон откажется от трансфера, скорее всего

Теги Спартак премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Политика Давинсон Санчес деньги Футбол

АПЛ планирует препятствовать сделкам клубов лиги с командами из России.

Как сообщает The Guardian, в АПЛ недовольны возможным переходом защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в «Спартак» – сообщалось, что клубы согласовали трансфер за 12 миллионов евро.

Отмечается, что АПЛ не может запретить клубам вести дела с российскими командами, однако лига планирует предупреждать о рисках, в частности, связанных с санкциями.

Ожидается, что Санчес откажется от перехода в московский клуб. Ранее стало известно о сомнениях игрока в трансфере.

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75 комментариев

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Do Cent
Ответ СПАРТАК
мда, с защитниками нам не везет
нам не везёт с кем то другим.
+41
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Vovker
Примечательно, что санкции накладывать может только ООН. А то, что наложено сейчас на Россию - рестрикции. Но сами они называют это санкциями, чтобы попытаться придать бОльшей легитимности своим действиям.
+26
-11
+15
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kk.abb
Ответ Mark Safa
Нет, это сво так повлияло на все что происходит
Все эти «санкции» к спорту они аргументируют тем, что они помогает «бороться» с режимом и СВО и направлены лишь на это.

Вместо того, чтобы налаживать контакт, пытаться взаимодействовать с глубинным народом, они показывают обычным россиянам, которые никакого отношения не имеют к сво, что они враги. Дают лишний повод пропагандистам снять сюжет об англосаксах, которые только и ждут развала России.

Сами же мосты сжигают и льют масло в огонь межнациональной ненависти.

Топовая тактика, чтобы «бороться» с СВО. Надежная, как Швейцарские часы.

Так что наброс не удался.
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Ебздрогыч
То есть можно брать из российских клубов игроков (Крал, Влашич) и кидать клубы на бабки, а нормально продавать - не вариант. Двойные стандарты, ничего нового
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Nick Crosier
Атпути,не путю.
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kk.abb
Их борьба. Это же так сильно повлияет на СВО)
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kk.abb
Ответ Ебздрогыч
То есть можно брать из российских клубов игроков (Крал, Влашич) и кидать клубы на бабки, а нормально продавать - не вариант. Двойные стандарты, ничего нового
Ты не понимаешь, это другое. Одно дело опрокинуть Россию на бабки, другое дело рыночные отношения.
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СПАРТАК
мда, с защитниками нам не везет
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СПАРТАК
Ответ Do Cent
нам не везёт с кем то другим.
и с кем же?
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Bei Bender
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ olander
А не один хрен? Мы изгои, это главное
За себя отвечай !!!
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SpirtAG
Ответ QWertY
Зачем наши вообще ведут дела с этими русофобами? Зачем нам их олимпиада? Зачем нам их клубные еврокубки, Евро, Лиги Наций? У нас же есть Мир РПЛ и Фонбет Кубок России
Классический текст Ципсошника))
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Артём Лапицкий
ДА СКАЖИТЕ УЖЕ КТО-НИБУДЬ ТОМУ КТО "ПИШЕТ" (переводит в переводчике) НОВОСТЬ ЗА НОВОСТЬЮ С ТАКИМИ ЗАГОЛОВКАМИ, ЧТО НЕТ НИКАКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ В КОНЦЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДОБАВЛЯТЬ ", скорее всего", ", вероятно" на манер английского ", probably", НУ НЕ ЗВУЧИТ ЭТО НА РУССКОМ!!! Так сложно переводя заголовок с английского переставить это "скорее всего" в другое место в предложении, чтоб слух не резало???
ну сколько можно издеваться. СКОРЕЕ ВСЕГО ДАВИДСОН ОТКАЖЕТСЯ ОТ ТРАНСФЕРА, не благодарите.
+5
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cektor
Футбол вне политике ? Ну да ну да 👏
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MaxB
Каким, интересно, образом? Предупреждая о сложностях из-за санкций? А без этого предупреждения никто о них не знал?
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Александр Сачков
Ответ olander
А не один хрен? Мы изгои, это главное
Изгои - это когда с нами отказываются работать все. А с Латинской Америкой мы работаем, с Азией мы работаем, даже с некоторыми странами Европы работаем - Бонгонда с Кузяевым не дадут соврать.
+4
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sbuivol
Ответ СПАРТАК
и с кем же?
На букву П начинается, и это не попа и не пиzda...
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zzzeeerrrooo
Сразу было понятно что он не перейдёт
Спокойно может в Европе играть
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Черный Дворник
Ответ QWertY
Зачем наши вообще ведут дела с этими русофобами? Зачем нам их олимпиада? Зачем нам их клубные еврокубки, Евро, Лиги Наций? У нас же есть Мир РПЛ и Фонбет Кубок России
а ФНЛ чего стоит..
+3
-1
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olander
Ответ Vovker
Примечательно, что санкции накладывать может только ООН. А то, что наложено сейчас на Россию - рестрикции. Но сами они называют это санкциями, чтобы попытаться придать бОльшей легитимности своим действиям.
А не один хрен? Мы изгои, это главное
+11
-9
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Вадим flanec
Где там Чеферин, со своей европейской футбольной семьёй?
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BaltikaSPb
Англичанка гадит (с)
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AlexM37
Да и пшел он, понтов много уж совсем. Найдем и других, дешевле и зп в 2 раза меньше.
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Andrew Weird
Договориться с Астаной, они купят, а Спартак арендует с правом выкупа...
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Паровоз19
РПЛофобы
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Ильдар Фарукшин
Англосаксоны одним словом. Сказал бы забанят. Всю жизнь из подкишка всю историю нашу бьют
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