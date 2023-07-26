АПЛ будет препятствовать сделкам с клубами РПЛ на фоне переговоров «Спартака» и «Тоттенхэма» по Санчесу. Давинсон откажется от трансфера, скорее всего
АПЛ планирует препятствовать сделкам клубов лиги с командами из России.
Как сообщает The Guardian, в АПЛ недовольны возможным переходом защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в «Спартак» – сообщалось, что клубы согласовали трансфер за 12 миллионов евро.
Отмечается, что АПЛ не может запретить клубам вести дела с российскими командами, однако лига планирует предупреждать о рисках, в частности, связанных с санкциями.
Ожидается, что Санчес откажется от перехода в московский клуб. Ранее стало известно о сомнениях игрока в трансфере.
Вместо того, чтобы налаживать контакт, пытаться взаимодействовать с глубинным народом, они показывают обычным россиянам, которые никакого отношения не имеют к сво, что они враги. Дают лишний повод пропагандистам снять сюжет об англосаксах, которые только и ждут развала России.
Сами же мосты сжигают и льют масло в огонь межнациональной ненависти.
Топовая тактика, чтобы «бороться» с СВО. Надежная, как Швейцарские часы.
Так что наброс не удался.
ну сколько можно издеваться. СКОРЕЕ ВСЕГО ДАВИДСОН ОТКАЖЕТСЯ ОТ ТРАНСФЕРА, не благодарите.
Спокойно может в Европе играть