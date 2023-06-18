Победа Португалии, Кержаков возглавил сербский «Спартак», Семак поучаствовал в крестном ходе и другие новости

1. Сборная Португалии крупно победила Боснию и Герцеговину (3:0) в 3-м туре отбора Евро-2024. Фанат обнял Криштиану Роналду и встал перед ним на колени, прервав игру во втором тайме. Бельгия на своем поле поделила очки с Австрией (1:1). Шотландия забила на 87-й и 89-й Норвегии и одержала волевую победу, несмотря на гол Холанда. Все результаты дня – здесь.

2. Александр Кержаков возглавил «Спартак» из Суботицы, контракт экс-игрока «Зенита» с сербами – по схеме «1+1».

3. МОК еще не выработал критерии допуска россиян к Олимпиаде-2024 в Париже. Ранее сообщалось, что спортсменов допустят на тех же условиях, что и команду беженцев.

4. Страсти по Александру Коваленко. Сперва сообщили, что «Зенит» выиграл борьбу за хавбека «Сочи» у «Локомотива» и «Динамо». Потом стало известно, что Коваленко перейдет в «Зенит» из-за нежелания Ротенберга продавать его «Локо», президент южан договорился с боссами петербуржцев напрямую. Потом и вовсе написали, что «Сочи» обещал Коваленко «Зениту», «Локо» отказался от него после звонка в «РЖД», но игрок не хочет в «Зенит» и может сменить гражданство.

Пока же Самошников перешел в «Локо» из «Рубина» свободным агентом. ЦСКА выкупил Мойзеса у «Интернасьонала» и продлил контракт с 36-летним Набабкиным.

5. Ферстаппен выиграл дождевую квалификацию на Гран-при Канады, Хюлькенберг – 2-й, Алонсо – 3-й.

6. Тренер «Зенита» Сергей Семак поучаствовал в крестном ходе по «Поясу Пресвятой Богородицы» в Архангельской области.

7. Матвей Мичков отказался от общения с рядом команд перед драфтом НХЛ. Один руководитель клуба сказал о россиянине: «Шумиха о «лучшем русском после Овечкина» зашкаливает. Он хорош, но как проспект ближе к Тарасенко, чем к Ови». А другой заявил, что не хочет выбирать Мичкова на драфте: «С его катанием, односторонней игрой и манерой поведения – это слишком большой риск».

8. «Барса» на 6 млн евро превысила лимит расходов. Клубу придется предоставить гарантию и вексель, чтобы избежать проблем с регистрацией Гави, Араухо и других игроков.

9. Россиянки Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова вышли в финал турнира WTA 250 в Хертогенбоше.

10. Сборная Бразилии разгромила Гвинею (4:1) в товарищеском матче в Барселоне. Полузащитник «Зенита» Малком дебютировал за бразильцев – вышел на замену на 82-й минуте и успел заработать пенальти. Темнокожий помощник Винисиуса заявил, что охранник на стадионе «Эспаньола» достал банан и сказал ему: «Руки вверх, это мой пистолет», была вызвана полиция.

11. Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт может потерять до 60 млн долларов из-за демонстрации оружия в соцсетях. Баскетболиста ранее отстранили на 25 матчей сезона-2023/24.

12. Оливье Жиру поддержал армян Нагорного Карабаха, выставив на аукцион футболку Франции, в которой забил победный гол Англии на ЧМ-2022.

13. Женская команда «Зенита» победила ЦСКА по пенальти и впервые завоевала Winline Суперкубок России.

14. Двукратный призер ЧМ итальянская волейболистка Элена Пьетрини перешла в казанское «Динамо».

Цитаты дня:

Ротенберг о ПМЭФ: «Он во многом определяет вектор развития России на годы вперед. Спасибо Загитовой, Ксении Шойгу, Вяльбе, Чернышенко и всем участникам сессии «Спорт в новой реальности»

Погба о расизме: «Чернокожие уже выиграли. Сколько лет мы были рабами? Сегодня мы играем в футбол, ездим на автобусах. Моя победа – видеть белых детей в моей футболке»

Гендиректор «Шахтера»: «У Инфантино с Россией хорошие отношения, может, поэтому он не уделяет внимания Украине, словно мы не часть футбольной семьи»

Захарова о допуске россиян к ОИ-2024 по принципу команды беженцев: «Это не идея МОК. Она разрабатывается американскими спецслужбами»

Александр Тихонов: «Я бы всю Европу, НАТО обратил бы в беженцев. Гегемония США заканчивается, так что это все продлится недолго»

Лещук о США: «Сказал сотруднику аэропорта: «Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем»

Никита Мазепин: «Мог бы вернуться в «Ф-1», я здоров и в форме, но мы живем в реальной жизни»

Тайсон Фьюри: «Я получил предложение от UFC о гибридном бое с Джоном Джонсом»