Семак поучаствовал в крестном ходе по «Поясу Пресвятой Богородицы» в Архангельской области
Сергей Семак поучаствовал в крестном ходе в Архангельской области.
Как сообщает «Регион29», главный тренер «Зенита» приехал в Поморье, чтобы поучаствовать в крестном ходе по «Поясу Пресвятой Богородицы» на родине святого праведного Иоанна Кронштадтского – в пинежской Суре.
Фото: region29.ru
В Архангельской епархии отметили, что Сергей Семак – глава фонда «Иоанновская семья», который занимался возведением в окрестностях Суры архитектурного ансамбля «Пояс Богородицы».
В ансамбль вошли два храма и семь часовен, посвященные Владимирской и Тихвинской, Феодоровской и Державной, Смоленской и Иверской, Казанской иконам Божией Матери, а также образу Пресвятой Богородицы «Знамение». Здания построены в период с 2017 по 2020 год.
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«Всемирная книга фактов ЦРУ» приводит следующие данные на 2018 год: 46,5 % населения США — протестанты, 20,8 % — католики, 1,6 % — мормоны, 0,9 % — члены других христианских конфессий, 1,9 % — иудеи, 0,9 % — мусульмане, 0,8 % — Свидетели Иеговы, 0,7 % — буддисты, 0,7 % — индуисты, 1,8 % — другие, 22,8 % — не относящиеся ни к одной религиозной группе
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это уже новая секта походу.
блин, смешно до ужаса конечно. какой странный народ
Просто что бы ты знал
Может ты ещё считаешь себя футбольным фанатом, но футбол не смотришь, и ни за кого не болеешь?)
Это с тех времен из поколения в поколение так и передается?
Даже интересна история
От прабабушки крест остался середины 19 века.
Но доска 18 века - это очень круто!)
Или эль сегодня особенно забористый ?
Я же про СССР писал !