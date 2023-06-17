Семак поучаствовал в крестном ходе по «Поясу Пресвятой Богородицы» в Архангельской области

Сергей Семак поучаствовал в крестном ходе в Архангельской области.

Как сообщает «Регион29», главный тренер « » приехал в Поморье, чтобы поучаствовать в крестном ходе по «Поясу Пресвятой Богородицы» на родине святого праведного Иоанна Кронштадтского – в пинежской Суре.

Фото: region29.ru

В Архангельской епархии отметили, что – глава фонда «Иоанновская семья», который занимался возведением в окрестностях Суры архитектурного ансамбля «Пояс Богородицы».

В ансамбль вошли два храма и семь часовен, посвященные Владимирской и Тихвинской, Феодоровской и Державной, Смоленской и Иверской, Казанской иконам Божией Матери, а также образу Пресвятой Богородицы «Знамение». Здания построены в период с 2017 по 2020 год.

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