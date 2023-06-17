Семак поучаствовал в крестном ходе по «Поясу Пресвятой Богородицы» в Архангельской области

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия религия Футбол

Сергей Семак поучаствовал в крестном ходе в Архангельской области.

Как сообщает «Регион29», главный тренер «Зенита» приехал в Поморье, чтобы поучаствовать в крестном ходе по «Поясу Пресвятой Богородицы» на родине святого праведного Иоанна Кронштадтского – в пинежской Суре.

Фото: region29.ru

В Архангельской епархии отметили, что Сергей Семак – глава фонда «Иоанновская семья», который занимался возведением в окрестностях Суры архитектурного ансамбля «Пояс Богородицы».

В ансамбль вошли два храма и семь часовен, посвященные Владимирской и Тихвинской, Феодоровской и Державной, Смоленской и Иверской, Казанской иконам Божией Матери, а также образу Пресвятой Богородицы «Знамение». Здания построены в период с 2017 по 2020 год.

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95 комментариев

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Марат Кагин
Ответ Матвей Суицидин
Средневековье!
средневековье это не уважать чужой выбор в вопросе религии, как и многих других аспектов жизни
+72
-21
+51
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Чёрный Доу
Ответ BearS
У них - Марвел и Человек Паук. У нас - Сура и Иоанн Кронштадский
Вот по чему-чему, но вот по религиозности и количеству как простых верующих так и всяких религиозных фриков, США фору РФ даст (чего одни запреты абортов стоят), так что тут мимо.
+49
-4
+45
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Оригинальный Ник
Ответ HI MARS
Комментарий удален модератором
Поинтересовался бы, сколько людей в стране на твоей аве верят в Бога
+61
-22
+39
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BearS
У них - Марвел и Человек Паук. У нас - Сура и Иоанн Кронштадский
+59
-24
+35
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Zenit2013
Ответ MikhaL
Идет 21 век, а кто-то верит в помощь крашенных досок.
Идёт 21 век, а кто-то осуждает веру и увлечения других людей, никкк не вредящих никому.
+33
-7
+26
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pasha_t
Что делает эта спортивная новость на нашем церковном канале?
+21
-3
+18
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MikhaL
Идет 21 век, а кто-то верит в помощь крашенных досок.
+70
-53
+17
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Оригинальный Ник
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Примерно 150 млн человек
Не знаю, откуда Вы взяли эту цифру, из головы или ещё откуда-то, вот что написано в Википедии:
«Всемирная книга фактов ЦРУ» приводит следующие данные на 2018 год: 46,5 % населения США — протестанты, 20,8 % — католики, 1,6 % — мормоны, 0,9 % — члены других христианских конфессий, 1,9 % — иудеи, 0,9 % — мусульмане, 0,8 % — Свидетели Иеговы, 0,7 % — буддисты, 0,7 % — индуисты, 1,8 % — другие, 22,8 % — не относящиеся ни к одной религиозной группе

Если считаете Википедию недостоверным источником информации, приведите свой
+14
-3
+11
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Джони Две Куртки
Ответ savik-A.M.
Я себя считаю православными , но в бога не верю , и в церковь соотвественно не хожу , и так все абсолютно мои друзья , это означает лишь то что я пренадлежу к определенной культуре , так и тут так
🤣🤣считает православным, но в Бога не верит.
это уже новая секта походу.

блин, смешно до ужаса конечно. какой странный народ
+11
-1
+10
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Красная стрела
Норм мужик Семак. И негатива, и зла вокруг него нету. Его провоцируют, он не ведется , грязь в сми не льет .
+9
0
+9
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Андрей Зборовский
Ответ Dzhansug Bukiya
на которых нарисованы люди, которые, если бы и жили на самом деле, выглядели бы абсолютно иначе будучи евреями
Иисус Иосифович с вами согласен.
+8
-2
+6
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Sgi
Ответ Оригинальный Ник
Не знаю, откуда Вы взяли эту цифру, из головы или ещё откуда-то, вот что написано в Википедии: «Всемирная книга фактов ЦРУ» приводит следующие данные на 2018 год: 46,5 % населения США — протестанты, 20,8 % — католики, 1,6 % — мормоны, 0,9 % — члены других христианских конфессий, 1,9 % — иудеи, 0,9 % — мусульмане, 0,8 % — Свидетели Иеговы, 0,7 % — буддисты, 0,7 % — индуисты, 1,8 % — другие, 22,8 % — не относящиеся ни к одной религиозной группе Если считаете Википедию недостоверным источником информации, приведите свой
Так , то есть абсолютное большинство - верующие. Так что даже больше 150 млн человек
+6
-1
+5
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Оригинальный Ник
Поинтересовался бы, сколько людей в стране на твоей аве верят в Бога
Примерно 150 млн человек
+15
-10
+5
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Islam Gasanov
Семак же стратотерпец как говорила его жена,так что все логично
+4
0
+4
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Злой Руся
Ответ ПупсикАмфилд
Лучше бы детям помогал
У человека есть благотворительный фонд , помогает церкви и ещё занимается кучей разных мероприятий.
Просто что бы ты знал
+5
-1
+4
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Ivan Petrov
Помолился "святому " Алексею Борисовичу
+23
-19
+4
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Nickson
Ответ savik-A.M.
Я себя считаю православными , но в бога не верю , и в церковь соотвественно не хожу , и так все абсолютно мои друзья , это означает лишь то что я пренадлежу к определенной культуре , так и тут так
Как вы себя считаете православным, если в Бога не верите? Космонавтом или огурцом себя не считаете?
+3
0
+3
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Eden Hazard
Ответ savik-A.M.
Я себя считаю православными , но в бога не верю , и в церковь соотвественно не хожу , и так все абсолютно мои друзья , это означает лишь то что я пренадлежу к определенной культуре , так и тут так
Считать себя православным, но в Бога не верить и в церковь не ходить - это очень странно.
Может ты ещё считаешь себя футбольным фанатом, но футбол не смотришь, и ни за кого не болеешь?)
+3
0
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alexey alexeev
Ответ BearS
У них - Марвел и Человек Паук. У нас - Сура и Иоанн Кронштадский
А как же наркоман джордж флойд?
+4
-1
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Serge Vendino
Ответ Оригинальный Ник
Не знаю, откуда Вы взяли эту цифру, из головы или ещё откуда-то, вот что написано в Википедии: «Всемирная книга фактов ЦРУ» приводит следующие данные на 2018 год: 46,5 % населения США — протестанты, 20,8 % — католики, 1,6 % — мормоны, 0,9 % — члены других христианских конфессий, 1,9 % — иудеи, 0,9 % — мусульмане, 0,8 % — Свидетели Иеговы, 0,7 % — буддисты, 0,7 % — индуисты, 1,8 % — другие, 22,8 % — не относящиеся ни к одной религиозной группе Если считаете Википедию недостоверным источником информации, приведите свой
Наверное имелись в виду христиане в целом. А если по этой статистике взять, даже больше половины от 300 миллионов получается
+3
0
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Роман Олегов
Ответ ПупсикАмфилд
Лучше бы детям помогал
Чем на спортсе сидел?)
+3
0
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Кашшай Чакырович
Ответ MikhaL
Идет 21 век, а кто-то верит в помощь крашенных досок.
Лучше бы там дети трангердеры и мужики непонятного пола , бегали наверное ,вот это прогрессивный 21 век и цивилизованный мир ,да и смешно слышать это от человека который молится на футболистов , а святой у них винисиус )))
+4
-1
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ten Hag
Ответ Andrew Wryneck
я не верю, но у меня доска 18 века, семейная реликвия)
Здорово!
Это с тех времен из поколения в поколение так и передается?
Даже интересна история
От прабабушки крест остался середины 19 века.
Но доска 18 века - это очень круто!)
+3
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Роман Олегов
Ответ Мистер Блин
а так чтобы не фоткаться и на всю страну не пиариться, не получается уже? ну вот так, верить в бога молча и по-доброму,а?
В комментах и в бога верить правильно научат))
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OldRedWhite
Ответ Святой Патрик
А вы интересно разделяете людей на категории. Инквизиция, охота на ведьм - это мелочи, конечно же.
Какая инквизиция на Руси ?
Или эль сегодня особенно забористый ?
Я же про СССР писал !
+2
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