«Барса» на 6 млн евро превысила лимит расходов. Клубу придется предоставить гарантию и вексель, чтобы избежать проблем с регистрацией Гави, Араухо и других игроков
У «Барсы» могут возникнуть проблемы с регистрацией Гави, Рональда Араухо и других игроков.
«Барселона» не смогла произвести все необходимые сокращения расходов к 30 июня и на 6 миллионов евро вышла за очерченные рамки: клубу нужно было снизить траты со 108 до 98 млн евро, однако «Барса» смогла достичь лишь 104 млн евро, сообщает RAC1.
Руководство «Барсы» обещало, что снизит траты на необходимые 6 млн евро, но не смогло этого сделать.
Чтобы избежать негативных последствий, связанных с соблюдением правил финансового фэйр-плей, боссам клуба нужно предоставить гарантии на 3 млн евро и вексель еще на 3 млн евро сроком до 30 июня 2024 года.
Если этого не сделать, у «Барселоны» возникнут проблемы с регистрацией Гави, Рональда Араухо, Серджи Роберто, Маркоса Алонсо и Иньяки Пеньи. В их число может войти Иньиго Мартинес, который близок к переходу в «Барселону» из «Атлетика» на правах свободного агента, и Алекс Бальде, который близок к подписанию нового контракта.
По данным источника, ответственность за одобрение таких мер лежит на совете директоров «Барселоны». Предоставление гарантий и векселя должны одобрить на заседании совета директоров, которое состоится 28 июня. Не все его члены согласны идти на такие шаги. Не исключено, что кто-то из членов совета директоров «Барсы» подаст в отставку.
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>Барселона не успела к 30-му июня
>Что ?
Представляю с каким дерьмом бы его сейчас смешивали: и что из за него рушится выстроенная система, и что он банкротит Барсу, и что из за него страдают другие игроки.
А Лапорта на голубом глазу бы рассказывал, что все это для того, чтобы подписать его, а в итоге кинул, к бабке не ходи)
ДНК так сказать
квк раз модно на 6 лямов выставить и в рамки вписаться