«Барса» на 6 млн евро превысила лимит расходов. Клубу придется предоставить гарантию и вексель, чтобы избежать проблем с регистрацией Гави, Араухо и других игроков

У «Барсы» могут возникнуть проблемы с регистрацией Гави, Рональда Араухо и других игроков.

« » не смогла произвести все необходимые сокращения расходов к 30 июня и на 6 миллионов евро вышла за очерченные рамки: клубу нужно было снизить траты со 108 до 98 млн евро, однако «Барса» смогла достичь лишь 104 млн евро, сообщает RAC1.

Руководство «Барсы» обещало, что снизит траты на необходимые 6 млн евро, но не смогло этого сделать.

Чтобы избежать негативных последствий, связанных с соблюдением правил финансового фэйр-плей, боссам клуба нужно предоставить гарантии на 3 млн евро и вексель еще на 3 млн евро сроком до 30 июня 2024 года.

Если этого не сделать, у «Барселоны» возникнут проблемы с регистрацией , , , и Иньяки Пеньи. В их число может войти Иньиго Мартинес, который близок к переходу в «Барселону» из «Атлетика» на правах свободного агента, и Алекс Бальде, который близок к подписанию нового контракта.

По данным источника, ответственность за одобрение таких мер лежит на совете директоров «Барселоны». Предоставление гарантий и векселя должны одобрить на заседании совета директоров, которое состоится 28 июня. Не все его члены согласны идти на такие шаги. Не исключено, что кто-то из членов совета директоров «Барсы» подаст в отставку.

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