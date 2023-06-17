«Барса» на 6 млн евро превысила лимит расходов. Клубу придется предоставить гарантию и вексель, чтобы избежать проблем с регистрацией Гави, Араухо и других игроков

Теги Барселона Ла Лига Маркос Алонсо Серджи Роберто Иньиго Мартинес кризис Иньяки Пенья Рональд Араухо деньги Алекс Бальде Гави Футбол

У «Барсы» могут возникнуть проблемы с регистрацией Гави, Рональда Араухо и других игроков.

«Барселона» не смогла произвести все необходимые сокращения расходов к 30 июня и на 6 миллионов евро вышла за очерченные рамки: клубу нужно было снизить траты со 108 до 98 млн евро, однако «Барса» смогла достичь лишь 104 млн евро, сообщает RAC1.

Руководство «Барсы» обещало, что снизит траты на необходимые 6 млн евро, но не смогло этого сделать.

Чтобы избежать негативных последствий, связанных с соблюдением правил финансового фэйр-плей, боссам клуба нужно предоставить гарантии на 3 млн евро и вексель еще на 3 млн евро сроком до 30 июня 2024 года.

Если этого не сделать, у «Барселоны» возникнут проблемы с регистрацией Гави, Рональда Араухо, Серджи Роберто, Маркоса Алонсо и Иньяки Пеньи. В их число может войти Иньиго Мартинес, который близок к переходу в «Барселону» из «Атлетика» на правах свободного агента, и Алекс Бальде, который близок к подписанию нового контракта.

По данным источника, ответственность за одобрение таких мер лежит на совете директоров «Барселоны». Предоставление гарантий и векселя должны одобрить на заседании совета директоров, которое состоится 28 июня. Не все его члены согласны идти на такие шаги. Не исключено, что кто-то из членов совета директоров «Барсы» подаст в отставку.

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58 комментариев

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Lionel Andres Messi 10
Такими темпами все болельщики Барселоны скоро станут экономистами.
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Ришад Хайруллин
Ответ DolJun
пхах, фк мем уже векселями обкладывается после того как месси официально послал их унизительное однолетнее предложение куда подальше) впереди - только азиатская сегунда)
забавно слышать такое от фаната Челси))
+37
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predMBAPPE
Но они могли подписать Месси)
+23
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XavIniesta2008-2015
>17-е июня на календаре
>Барселона не успела к 30-му июня
>Что ?
+19
-5
+14
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pont77
Как хорошо, что Лео решил не участвовать в этом цирке.
Представляю с каким дерьмом бы его сейчас смешивали: и что из за него рушится выстроенная система, и что он банкротит Барсу, и что из за него страдают другие игроки.

А Лапорта на голубом глазу бы рассказывал, что все это для того, чтобы подписать его, а в итоге кинул, к бабке не ходи)
+16
-4
+12
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EminenceGrise
Ответ DolJun
пхах, фк мем уже векселями обкладывается после того как месси официально послал их унизительное однолетнее предложение куда подальше) впереди - только азиатская сегунда)
фк мем на 12-м месте в АПЛ закончил, а скоро вообще возможно обанкротится. Не путай.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ sayemlo
школьники не могут быть экономистами
Все экономисты когда-то были школьниками.
+10
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Neclerque
Просто напомню, что при всем этом Хави просит увеличения контракта до 12 млн в год на руки

ДНК так сказать
+7
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Ришад Хайруллин
Ответ DolJun
а как то, что происходит с челси, мешает рофлить с фк мем и лудомана лапорты?)
так ты рофлишь из за того что кунде и рафинья выбрали барсу а не челси
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Ришад Хайруллин
Ответ sayemlo
ну в отличии от фк мама челси не находится в финансовом яме)
в отличие от челси барса чемпион своей лиги будет играть в лч ,а что там по челси?
+7
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Однажды в Космосе
Ответ sayemlo
школьники не могут быть экономистами
В каком ты классе мальчик?
+3
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HI MARS
Долг клуба 3 млрд,а вы тут про какие-то жалкие вексели на 3 млн)
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Uragan Boy
Ответ Lionel Andres Messi 10
Такими темпами все болельщики Барселоны скоро станут экономистами.
какая детская шутка..
+2
0
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Однажды в Космосе
Ответ Lionel Andres Messi 10
Такими темпами все болельщики Барселоны скоро станут экономистами.
Причём тут болельщики экономисты??
+3
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mancunian82
Ответ sayemlo
из за месьи всё это началось))) свалил из тонущего корабля) за то обвиняет лапорту, что он не подписал его)))
От части Вы правы. Зарплатная ведомость была раздута чтоб удержать его в Барсе. Но он не убегал с тонущего корабля, скорее так сложились обстоятельства. Это большой косяк менеджмента Барселоны, что клуб в таком плаченном состоянии.
+3
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HoratioH
Ответ predMBAPPE
Но они могли подписать Месси)
и потом стоять на паперти с протянутой рукой
+4
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Edwin_Hubble
Вексель Барсы - это же не то же самое, что вексель Джона Уика? Помним, что ДУ убил держателя, не против, если Барса прикончит Тебаса.
+3
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Raul14
Ответ SCHOKKKK
Ярчайший пример это Кура Футбола🤣
🤣🤣🤣
+1
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Павел Свириденко
а можно иск к Ла Лиге за отказ регистрации Гави зимой, который суд признал незаконным?
квк раз модно на 6 лямов выставить и в рамки вписаться
+1
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predMBAPPE
Ответ HoratioH
и потом стоять на паперти с протянутой рукой
А сейчас они с протянутой ногой что ли?))) пожалуйста урежте зп, пожалуйста поиграйте в молодежке за 100€ ещё 5лет, покупка игрока в ипотеку, заявки на кредиты и ещё много чего что мы не знаем)
+1
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SCHOKKKK
Ответ Raul14
фантики это цирка знают что скоро он будет расформирован, поэтому некоторые из них даже на аватарку ставят эмблему Сити🤣🤣🤣
Ярчайший пример это Кура Футбола🤣
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robbaggio
Я знаю точно невозможное возможно
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Очевидное невероятное
Не верю. Летний вброс
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Алексей Иваненко
это они еще что-то там про Киммиха говорили))))
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predMBAPPE
Ответ sayemlo
ну в отличии от фк мама челси не находится в финансовом яме)
С такими бабками даже Клермон бы вышел в ЛЧ не то что эти
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