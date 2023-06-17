Коваленко перейдет в «Зенит» из-за нежелания Ротенберга продавать его «Локо». Президент «Сочи» договорился с боссами петербуржцев напрямую

Главная причина перехода Александра Коваленко в «Зенит» – желание Бориса Ротенберга.

Как пишет «РБ Спорт», причина отказа полузащитника от перехода в « » кроется в нежелании президента « » продавать игрока железнодорожникам. Он договорился о трансфере напрямую с руководством «Зенита».

И «Зенит», и «Локомотив» были готовы выплатить 200 млн рублей отступных. Предложение «Зенита» об условиях личного контракта изначально было более щедрым, поэтому срыв перехода в «Локо» не связан с финансовыми причинами.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, предложение « » оказалось привлекательнее и с точки зрения финансов, и с точки зрения планирования будущей карьеры.

Минувший сезон Коваленко провел на правах аренды в «Крыльях Советов». Он сыграл в 30 матчах в Мир РПЛ и Фонбет Кубка России, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Полную статистику 19-летнего центрального полузащитника можно найти здесь.

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