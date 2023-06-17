Коваленко перейдет в «Зенит» из-за нежелания Ротенберга продавать его «Локо». Президент «Сочи» договорился с боссами петербуржцев напрямую
Главная причина перехода Александра Коваленко в «Зенит» – желание Бориса Ротенберга.
Как пишет «РБ Спорт», причина отказа полузащитника от перехода в «Локомотив» кроется в нежелании президента «Сочи» Бориса Ротенберга продавать игрока железнодорожникам. Он договорился о трансфере напрямую с руководством «Зенита».
И «Зенит», и «Локомотив» были готовы выплатить 200 млн рублей отступных. Предложение «Зенита» об условиях личного контракта изначально было более щедрым, поэтому срыв перехода Коваленко в «Локо» не связан с финансовыми причинами.
Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, предложение «Зенита» оказалось привлекательнее и с точки зрения финансов, и с точки зрения планирования будущей карьеры.
Минувший сезон Коваленко провел на правах аренды в «Крыльях Советов». Он сыграл в 30 матчах в Мир РПЛ и Фонбет Кубка России, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
Полную статистику 19-летнего центрального полузащитника можно найти здесь.
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Что это за абсурд?
p.s.: вообще не интересуюсь русским футболом потому так улыбнуло)
Это что-то новенькое. (Нет)
К слову, а потом вот такие как вы говорят "ой опять футболист выбрал деньги, а не карьеру", а тут "ну деньги то важнее!", просто лол. И не надо мне про перспективы в Зените, там и за место в старте куда жестче конкуренция - Круговой передает привет с 32 минутами в среднем за матч.
Шта?
напоминает торг Кисы и Остапа: Вы пошлый человек, вы любите деньги - а вы не любите? - нет - тогда зачем вам столько? - из принципа.
так-то четкий план
Гы гы гы
это как вообще?
причинно-следственная связь и логика отправились на перекур
так-то можно и в Сочи остаться, раз в Локо не хочешь