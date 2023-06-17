Коваленко перейдет в «Зенит» из-за нежелания Ротенберга продавать его «Локо». Президент «Сочи» договорился с боссами петербуржцев напрямую

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Борис Ротенберг-старший Чемпионат.com Сочи деньги Александр Коваленко Футбол

Главная причина перехода Александра Коваленко в «Зенит» – желание Бориса Ротенберга.

Как пишет «РБ Спорт», причина отказа полузащитника от перехода в «Локомотив» кроется в нежелании президента «Сочи» Бориса Ротенберга продавать игрока железнодорожникам. Он договорился о трансфере напрямую с руководством «Зенита».

И «Зенит», и «Локомотив» были готовы выплатить 200 млн рублей отступных. Предложение «Зенита» об условиях личного контракта изначально было более щедрым, поэтому срыв перехода Коваленко в «Локо» не связан с финансовыми причинами.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, предложение «Зенита» оказалось привлекательнее и с точки зрения финансов, и с точки зрения планирования будущей карьеры.

Минувший сезон Коваленко провел на правах аренды в «Крыльях Советов». Он сыграл в 30 матчах в Мир РПЛ и Фонбет Кубка России, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Полную статистику 19-летнего центрального полузащитника можно найти здесь.

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76 комментариев

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prus_3
Тиран Ротенберг заставил Коваленко принять более щедрые условия личного контракта, хотя сам игрок искренне желал получать как можно меньше!
+73
-10
+63
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Owen_the_Simple
>Предложение «Зенита» об условиях личного контракта изначально было более щедрым, поэтому срыв перехода Коваленко в «Локо» не связан с финансовыми причинами.

Что это за абсурд?
+44
-4
+40
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sed3009
Я так понимаю что Сочи футбольный тоже фарм клуб СКА?)
p.s.: вообще не интересуюсь русским футболом потому так улыбнуло)
+27
-9
+18
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Aleksey Yashin
Боссы Зенита договариваются с боссами Сочи напрямую.
Это что-то новенькое. (Нет)
+23
-10
+13
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Егор Егор
Ответ prus_3
Тиран Ротенберг заставил Коваленко принять более щедрые условия личного контракта, хотя сам игрок искренне желал получать как можно меньше!
Я может вас удивлю, но некоторые выбирают клуб не только где больше лямов отсыпят, но и где будет стабильная практика, чтобы уже потом уехать за контрактом пожирнее.

К слову, а потом вот такие как вы говорят "ой опять футболист выбрал деньги, а не карьеру", а тут "ну деньги то важнее!", просто лол. И не надо мне про перспективы в Зените, там и за место в старте куда жестче конкуренция - Круговой передает привет с 32 минутами в среднем за матч.
+25
-13
+12
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Виктор
Ответ Егор Егор
Я может вас удивлю, но некоторые выбирают клуб не только где больше лямов отсыпят, но и где будет стабильная практика, чтобы уже потом уехать за контрактом пожирнее. К слову, а потом вот такие как вы говорят "ой опять футболист выбрал деньги, а не карьеру", а тут "ну деньги то важнее!", просто лол. И не надо мне про перспективы в Зените, там и за место в старте куда жестче конкуренция - Круговой передает привет с 32 минутами в среднем за матч.
Ты можешь удивить, если скажешь что за еду работаешь и готов работать даже без еды.
+10
-2
+8
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Andrej Kokorev
Очередной сиделец на лавку,пример бокаева заразителен а играть в футбол-а зачем.
+11
-6
+5
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Owen_the_Simple
Мы наблюдаем чудо жизни. Так называемые "спортивные журналисты" в муках рожают новость. Они пока ещё не определились с хронологией событий и не подобрали внятную мотивацию персонажам, но их круг уже определён и есть фабула сюжета.
+14
-9
+5
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Дмитрий Осипов 24
Как его могут не желать продавать,если там отступные и он сам в Локомотив хотел?Наброс прекрасный или в РБ Спорт просто не знают,как работают отступные.
+12
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Fjordy
Предложение «Зенита» об условиях личного контракта изначально было более щедрым, поэтому срыв перехода Коваленко в «Локо» не связан с финансовыми причинами.

Шта?
+6
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Dizzod
Ответ Owen_the_Simple
Мы наблюдаем чудо жизни. Так называемые "спортивные журналисты" в муках рожают новость. Они пока ещё не определились с хронологией событий и не подобрали внятную мотивацию персонажам, но их круг уже определён и есть фабула сюжета.
ясно же написали: финансово более привлекательный, но не связанный с финансами.
напоминает торг Кисы и Остапа: Вы пошлый человек, вы любите деньги - а вы не любите? - нет - тогда зачем вам столько? - из принципа.
+4
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Owen_the_Simple
Ответ Дмитрий Осипов 24
Как его могут не желать продавать,если там отступные и он сам в Локомотив хотел?Наброс прекрасный или в РБ Спорт просто не знают,как работают отступные.
Нигде не написано, что он в Локо хотел
+11
-8
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Loko67
Вот она вся прелесть нашего футбола! Прав был Уткин на счёт "Империи зла"
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Egobrain
Ответ S. A.
Купили прошлым летом, отдали в Крылья, продают в Зенит. Зачем вообще брали?
купить за пять рублей, продать за 25, зп за год платят Крылья
так-то четкий план
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Faust Doc
Настоящий мастер-золотарь! Выбрал более богатую жилу!
Гы гы гы
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Egobrain
Предложение «Зенита» об условиях личного контракта изначально было более щедрым, поэтому срыв перехода Коваленко в «Локо» не связан с финансовыми причинами.(с)

это как вообще?
причинно-следственная связь и логика отправились на перекур
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Owen_the_Simple
Ответ Loko67
Хахах, а посмотри ка ты дружок коммент шоу с участием самого Коваленко и сразу же поймёшь:хотел ли он переходить в Локо или нет
Судя по тому, что уже полдюжины человек предложили окружающим смотреть шоу вместо того, чтоб привести цитату из него, смотреть там нечего.
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Owen_the_Simple
Ответ _Nastya_
Он сам это сказал в Коммент.шоу недавно.
В каких именно словах? "Я скоро перехожу в Локо, мы обо всём договорились", "Я с детства болею за Локо" или "- Ты рассмотрел бы предложение Локо? - Да, конечно". Это же важно
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Великий Алонсо
Этот Коваленко ещё никто, а уже дико раздражает.
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инок
Чет много шума из-за перехода Коваленко
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ezhik38
Ответ Owen_the_Simple
Точную цитату из "комментшоу" можете привести?
"Ту-тууууу" )))) Как-то так было...
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kilo_gilo
Ответ TeRex
Может потому что футболист хочет играть и чего-то добиваться, а не греть лавку в компании Бакаева, Мостового, Кругового и Лёхи-полтинника.
"сидеть" в Зените, где освободилось место после ухода Кузяева или "играть" в Локо, где на его позиции капитан Баринов играет и воспитанник Карпукас) тяжёлый выбор, однако
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Novak
Неделю назад Коваленко в Коммент.шоу довольно непрозрачно намекал, что в Локомотив собирается переходить)
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Loko67
Ответ Owen_the_Simple
Нигде не написано, что он в Локо хотел
Хахах, а посмотри ка ты дружок коммент шоу с участием самого Коваленко и сразу же поймёшь:хотел ли он переходить в Локо или нет
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Egobrain
Ответ Owen_the_Simple
Нигде не написано, что он в Локо хотел
нигде не написано, что он в Зенит хотел
так-то можно и в Сочи остаться, раз в Локо не хочешь
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