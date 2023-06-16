Испания в финале Лиги наций, самый быстрый гол Месси, Jogel экипирует Россию, Беллингем взял номер Зидана в «Реале», Тавареш порвал «кресты» и другие новости

1. Испания победила Италию (2:1) и сыграет в финале Лиги наций 2-й раз подряд – против Хорватии. Итальянцы снова поборются за 3-е место.

2. Лео Месси забил самый быстрый гол в карьере – на 2-й минуте матча с Аргентины с Австралией. Теперь у него нет голов только на 1-й.

3. Jogel стал новым экипировщиком футбольной сборной России. Контракт – до 2026 года.

4. «Зенит» сыграл вничью со сборной России в ретроматче на «Газпром Арене» – 1:1. Евгений Алдонин завалил издали, Павел Погребняк ответил голом из штрафной.

5. Джуд Беллингем взял 5-й номер в «Реале» – как у Зидана. Вальехо будет играть под 24-м. Мадридский клуб в четверг провел презентацию новичка.

6. Защитник «Спартака» Томаш Тавареш порвал крестообразную связку колена на тренировке Португалии U21.

7. Вингер «Реала» Винисиус возглавит спецкомитет ФИФА по борьбе с расизмом. Игроки предложат более строгие наказания за оскорбления.

8. «Наполи» назначил тренером Руди Гарсию, уволенного из «Аль-Насра» Роналду в апреле.

9. Российских спортсменов допустят на Олимпиаду-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев, утверждает «Весь спорт».

10. Йеспер Братт подписал 8-летний контракт с «Нью-Джерси» с зарплатой 7,87 млн долларов в год.

11. Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании женщины. Это произошло во время финального матча НБА, пишет TMZ.

12. Сезон АПЛ-2023/24 стартует 11 августа – «Сити» сыграет с «Бернли». «Челси» примет «Ливерпуль» в 1-м туре.

13. Испания не выдала визы сборной России по борьбе для въезда на молодежный чемпионат Европы.

14. Кроссовки Майкла Джордана с легендарной «гриппозной игры» проданы за 1,38 млн долларов.

15. Алина Загитова не выступила в дискуссии о переработке отходов на ПМЭФ – на спикеров не хватило времени. Она сидела в первом ряду всю сессию.

16. О новом сезоне Килиана Мбаппе снимут сериал: с предсезонкой, Евро и выбором клуба, пишет Sports Zone.

Цитаты дня.

Фетисов о главе ИИХФ: «Этого дебила выбрали в Санкт-Петербурге. Не в того вложились. Они провели мультяшный ЧМ – не смотрел ни одной минуты»

Беллингем о «Реале»: «Величайший клуб в истории. Я никогда не думал о деньгах, выбирая новую команду»

Зинченко о позиции Денисова по конфликту на Украине: «Человек с большими яйцами. Разве с ним что-то случилось? Вот вам и пример»

Загитова о шоу-программах: «Интересный формат. Мужчина и женщина сталкиваются лбами, и тут очень интересно, кто будет сильнее»

Ротенберг о «России 25»: «12 млн зрителей посмотрели наши игры по телевизору, еще 8 млн – матчи по хоккею «3 на 3». Рейтинги превысили показатели ЧМ. Все заговорили о сборной»

«Зенит» мог бы играть с «Ман Сити», «Интером» и кем угодно. Неслучайно двух игроков вызвали в сборную Бразилии». Медведев о силе команды

Тина Канделаки о «Матч ТВ»: «Таких спортивных каналов, уверенно могу сказать, в мире нет»