Кержаков возглавил «Спартак» из Суботицы. Контракт – по схеме «1+1»

Александр Кержаков возглавил «Спартак» из Суботицы.

« – новый главный тренер « ». Контракт был подписан на один год с возможностью продления еще на один сезон», – сказано в сообщении сербского клуба.

Фото: instagram.com/fcspartaksubotica/

«Спартак» занял 10-е место в чемпионате Сербии по итогам плей-офф.

Последним местом работы Кержакова была «Кармиотисса». На Кипре экс-форвард « » и сборной России проработал менее двух месяцев.

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