Кержаков возглавил «Спартак» из Суботицы. Контракт – по схеме «1+1»

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Александр Кержаков возглавил «Спартак» из Суботицы.

«Александр Кержаков – новый главный тренер «Спартака». Контракт был подписан на один год с возможностью продления еще на один сезон», – сказано в сообщении сербского клуба.

Фото: instagram.com/fcspartaksubotica/

«Спартак» занял 10-е место в чемпионате Сербии по итогам плей-офф. 

Последним местом работы Кержакова была «Кармиотисса». На Кипре экс-форвард «Зенита» и сборной России проработал менее двух месяцев.

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42 комментария

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Криштиану Роналду
Успехов Кержакову и его новой команде!
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Tiestorzn17
Кержаков возглавил Спартак - звучит!
+35
-3
+32
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Alexandr Tarakanoff
Очень хочется, чтобы у Саши всё получилось. Очень хорошее впечатление о нем именно как о человеке.
+13
-3
+10
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Катя_СПб
Ответ idemidov
У этого Спартака сине-белые цвета кстати. На вымпеле видно.
Сине-белый Спартак! Чего только не бывает.
+6
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idemidov
Ответ Tiestorzn17
Кержаков возглавил Спартак - звучит!
У этого Спартака сине-белые цвета кстати. На вымпеле видно.
+6
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Фарид Харисов
Хорошие субботние новости!

Наверное, завтра кто-нибудь возглавит воскресеньице.
+7
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nuksi
Ответ Alexandr Tarakanoff
Очень хочется, чтобы у Саши всё получилось. Очень хорошее впечатление о нем именно как о человеке.
Я ничего не имею против Кержа, но всегда интересно, как люди делают выводы о человеческих качествах известных персон, не имея с ними личного контакта))
+5
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Игорь Новиков
Не удивительно, что именно в субботу возглавил)
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Islam Gasanov
А так интересный вариант для Кержа может опыта набираться и развиваться потихоньку,а не как один другой бывший футболист который 25 лет в футбол отыграл ждёт приглашение сразу от топ клуба
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Спартак Уокер
Удачи Кержу в Сербии
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Islam Gasanov
Видимо из-за того что он против Сво и Путина,а это в глазах либералов сразу делает святого
А политику не приплести вообще вариантов нет?)
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Alexandr Tarakanoff
Ответ nuksi
Я ничего не имею против Кержа, но всегда интересно, как люди делают выводы о человеческих качествах известных персон, не имея с ними личного контакта))
Очень легко. В зашкварах публично замечен не был, во время карьеры гнилых движений не делал, интервью и позиция Кержакова во многом мне близка. Так что какое-то мнение сложилось. И это мнение меня вполне устраивает.
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Tigo_Volchara93
Керж красава, потерял все бабки которые заработал за карьеру, теперь пытается заново построить карьеру, только уже тренерскую.
В любом случае успехов, хотя бы не как эти дармоеды с матч тв, сидят и плачут что их никуда не зовут, а сами мечтают попасть в бюджетный клуб, и растащить бабла.
+1
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Islam Gasanov
Кержаков возглавил Спартак из Суботицы именно в субботу. Совпадение? Не думаю
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nuksi
Ответ Alexandr Tarakanoff
Очень хочется, чтобы у Саши всё получилось. Очень хорошее впечатление о нем именно как о человеке.
Я ничего не имею против Кержа, но всегда интересно, как люди делают выводы о человеческих качествах известных персон, не имея с ними личного контакта))
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Катя_СПб
Ответ savik-A.M.
Вот просто любопытно, в Сербии тренеры закончились ? Как у них возникла идея в голове назначить Кержа тренером ,( ни чего против его не имею ) ?
Видимо зарплата устроила.
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Islam Gasanov
Ответ Alexandr Tarakanoff
А политику не приплести вообще вариантов нет?)
Не удержался)
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Islam Gasanov
А так интересный вариант для Кержа может опыта набираться и развиваться потихоньку,а не как один другой бывший футболист который 25 лет в футбол отыграл ждёт приглашение сразу от топ клуба
Всё так и есть. Но чеканить на каждой тренировке по несколько тысяч раз я бы тоже не советовал забывать)
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savik-A.M.
Ответ idemidov
НН он неплохо тренировал. Помню все эксперты спортса пророчили, что НН Кержакова будет безнадежным аутсайдером, а они даже ближе к середнякам были.
Я написал что ничего против его не имею , как тренера , просто любопытно как они вообще узнали про Кержакова как тренера
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idemidov
Ответ savik-A.M.
Вот просто любопытно, в Сербии тренеры закончились ? Как у них возникла идея в голове назначить Кержа тренером ,( ни чего против его не имею ) ?
НН он неплохо тренировал. Помню все эксперты спортса пророчили, что НН Кержакова будет безнадежным аутсайдером, а они даже ближе к середнякам были.
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дмитрий каменецкий
Ответ Катя_СПб
Сине-белый Спартак! Чего только не бывает.
у меня шарф есть красно-белый зенит,80х годов
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ciao.ragazzi.2519
главное чтоб президент клуба норм был и замены не делал в перерыве
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thesuperdrum
Видимо, Саша специально ждал субботы, чтобы символично было ) Успехов в новом клубе!
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Злодей Спб
Сначала на маленьком спартаке потренеруется, а потом пойдёт большой московский спартак шатать :)
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Оригинальный Ник
Провалится как обычно, уверен даже не доработает контракт
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