Кержаков возглавил «Спартак» из Суботицы. Контракт – по схеме «1+1»
Александр Кержаков возглавил «Спартак» из Суботицы.
«Александр Кержаков – новый главный тренер «Спартака». Контракт был подписан на один год с возможностью продления еще на один сезон», – сказано в сообщении сербского клуба.
Фото: instagram.com/fcspartaksubotica/
«Спартак» занял 10-е место в чемпионате Сербии по итогам плей-офф.
Последним местом работы Кержакова была «Кармиотисса». На Кипре экс-форвард «Зенита» и сборной России проработал менее двух месяцев.
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Наверное, завтра кто-нибудь возглавит воскресеньице.
В любом случае успехов, хотя бы не как эти дармоеды с матч тв, сидят и плачут что их никуда не зовут, а сами мечтают попасть в бюджетный клуб, и растащить бабла.