Самошников перешел в «Локо» из «Рубина» свободным агентом. Контракт – на 3 года
«Локомотив» объявил о переходе защитника Ильи Самошникова.
Московский клуб заключил с 25-летним футболистом контракт сроком на 3 года. За «Локомотив» он будет выступать под 77-м номером.
Самошников перешел в «Локо» на правах свободного агента после истечения срока действия контракта с «Рубином».
Фото: t.me/fclokomotiv
Илья перешел в «Рубин» в январе 2020 года. В минувшем сезоне он провел 28 матчей в Первой лиге и забил 2 гола. Его подробная статистика доступна здесь.
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