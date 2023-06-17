Самошников перешел в «Локо» из «Рубина» свободным агентом. Контракт – на 3 года

Теги Локомотив Рубин премьер-лига Россия трансферы Илья Самошников Футбол

«Локомотив» объявил о переходе защитника Ильи Самошникова.

Московский клуб заключил с 25-летним футболистом контракт сроком на 3 года. За «Локомотив» он будет выступать под 77-м номером.

Самошников перешел в «Локо» на правах свободного агента после истечения срока действия контракта с «Рубином».

Фото: t.me/fclokomotiv

Илья перешел в «Рубин» в январе 2020 года. В минувшем сезоне он провел 28 матчей в Первой лиге и забил 2 гола. Его подробная статистика доступна здесь.

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33 комментария

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HoratioH
На повышение пошел, это оправданное желание
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Зелёный гопник
Мне кажется Локомотив будет выше Спартака по таблице в следующем сезоне 😄
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error505
Удачи, Илья!
+12
-2
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selso99
Добро пожаловать! Осталось взять двух ЦЗ и восьмёрку.
+7
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Johnny D
Наконец смог пройти медосмотр?
+4
0
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Novak
Ответ pazo
Слева тикнизян, митай. Куда второго девать? Центральным защитником наигрывать будут что ли?
Самошников правша и изначально правым защитником был, это в Рубине из-за проблем с составом его на левый ставили.
Скорее всего его на правый фланг берут в первую очередь.
+4
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Роман Балён
Ответ Зелёный гопник
Мне кажется Локомотив будет выше Спартака по таблице в следующем сезоне 😄
Если судьи в очередной раз не подарят пару десятков очков пятачкам то они и вылететь могут…
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Balt
Хорошее приобретение для Локо.
+3
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mishakmv96
Удачи и добро пожаловать! Нам нужны крайние защитники)
+1
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kanikita
Ок. С Галактионовым заиграет, мне кажется
+2
-1
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Булат87
Круто, Локо нужны ещё защитники, чем больше конкуренции тем лучше, в защите проблемы у нас
+1
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Артур Артур
Наконец-то прошёл медкомиссию!
+1
0
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Саша Котляров
Ответ Зелёный гопник
Мне кажется Локомотив будет выше Спартака по таблице в следующем сезоне 😄
Думаю да в новом сезоне Локо будет лучше играть
+1
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Чётко_как_чечётка
Welcome!!! Где трансферы на выход?
+1
-1
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блокад блокадыч
Ответ Владимир Тищенко
Увидете
какой нафиг увидете
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Владимир Тищенко
Ответ блокад блокадыч
почему?
Увидете
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блокад блокадыч
Ответ Владимир Тищенко
Самошников- это такой же сбитый лётчик, как и Набиуллин помните ещё такого?)
почему?
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pazo
Ответ Novak
Самошников правша и изначально правым защитником был, это в Рубине из-за проблем с составом его на левый ставили. Скорее всего его на правый фланг берут в первую очередь.
Справа тоже ненахов и сильянов возвращается
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Чётко_как_чечётка
Ответ pazo
Слева тикнизян, митай. Куда второго девать? Центральным защитником наигрывать будут что ли?
Митай тоже все матчи играл на фланге, а потом его в центр поставили. Так что может и в центр.
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Зелёный гопник
Ответ Роман Балён
Если судьи в очередной раз не подарят пару десятков очков пятачкам то они и вылететь могут…
Истину глаголишь друг 👏🏻
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Динар Зиннатуллин
Ответ Зелёный гопник
Мне кажется Локомотив будет выше Спартака по таблице в следующем сезоне 😄
А может и "Рубин" будет выше "Локо"
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Чётко_как_чечётка
Ответ Зелёный гопник
Мне кажется Локомотив будет выше Спартака по таблице в следующем сезоне 😄
Если мясные сменят тренера, то тут вообще без сомнений. А так однозначно не скажешь, хотя считаю, что будем в призерах 100%
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Чётко_как_чечётка
Нравится, что трансфер до начала сборов, это всегда большой плюс.
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pazo
Слева тикнизян, митай. Куда второго девать? Центральным защитником наигрывать будут что ли?
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Иван Егурнов
Хорошая покупка! Теперь можно продать кого-то из крайних защитников) А то перебор получается)
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