Самошников перешел в «Локо» из «Рубина» свободным агентом. Контракт – на 3 года

«Локомотив» объявил о переходе защитника Ильи Самошникова.

Московский клуб заключил с 25-летним футболистом контракт сроком на 3 года. За «Локомотив» он будет выступать под 77-м номером.

перешел в « » на правах свободного агента после истечения срока действия контракта с « ».

Фото: t.me/fclokomotiv

Илья перешел в «Рубин» в январе 2020 года. В минувшем сезоне он провел 28 матчей в Первой лиге и забил 2 гола. Его подробная статистика доступна здесь.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной