Мичков отказался от общения с рядом команд перед драфтом НХЛ (Эллиот Фридман)

Теги СКА НХЛ драфт НХЛ КХЛ Эллиотт Фридман Матвей Мичков Хоккей

Эллиотт Фридман сообщил о сложностях в общении с Матвеем Мичковым перед драфтом НХЛ-2023.

В подкасте 32 Thoughts иснайдер рассказал, что несколько команд пытались добиться встречи с Мичковым, но столкнулись с трудностями.

Трудности возникли даже у тех представителей клубов, которые летали в Россию лишь с одной целью – встретиться с хоккеистом. 

«Вы пытаетесь назначить ему встречу, а он просто не заинтересован», – сказал Фридман.

Инсайдер добавил, что единственный способ общения команд с Мичковым – обращение после матчей, что позволяло провести короткие беседы.

Клубы НХЛ теперь задаются вопросом, не связано ли это с тем, что у форварда есть на примете команды, в которые он хотел бы попасть.

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18 комментариев

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Radik_2.0
этот пацан довыпендривается, чувствую
+23
-2
+21
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Б81
Какой важный курица…
+16
0
+16
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Михаил Вагин
Звезду включил, в этом и весь Мичков
+11
-2
+9
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sd4fmwrvz8
Гнилой парень , 100-% карьера не задастся
+6
0
+6
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Hitgoe Himgob
Ответ Radik_2.0
этот пацан довыпендривается, чувствую
Николишин про него очень хорошо высказался. Звезду поймал парень.
+6
0
+6
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42mk@
Ответ Hitgoe Himgob
Николишин про него очень хорошо высказался. Звезду поймал парень.
Так если ему во всех СМИ нализывают с 15 лет чего ждали то?
+3
0
+3
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RoyJones
Черкас лучше об этом напиши в своем инстаграме, а не о том как какой 2 Овечкин)
+1
0
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Венсан Лекавалье
Что ты, никчёмный , сделал, чтобы так по уродски себя вести?? Мразотинка.. 5му ещё все это аукнется
+1
0
+1
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magentrumen
Вчемедименберг запретил
+2
-2
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Ru Ru
Да не разрешат ему в НХЛ отцы Бильбао.В Новокузнецке зачахнет.Запад же зло.Убили парня.
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Максим Макеев
видимо из топ 10 вылетит
0
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progexpNN
Вот только это не у Мичкова, а у его окружения уже есть список команд, в которые они хотели бы "пристроить" Мичкова. И большую роль в этом играет агент Мичкова - Сергей Федотов. Например, ещё зимой Федотов говорил, что ему не хотелось бы, чтобы Мичкова выбрал Монреаль.
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Ratmir90
Надеюсь Матвей одумается, и немного изменит свой подход жизненный и спортивный. Если ты ведешь себя не уважительно и имеешь плохой характер, то будет намного тяжелее заиграть на топ уровне
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Hitgoe Himgob
Ответ 42mk@
Так если ему во всех СМИ нализывают с 15 лет чего ждали то?
Бедарда пару лет некстваном называют по всем североамериканским СМИ и что то никаких проблем. Дело только в его воспитании и голове.
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42mk@
Ответ Ru Ru
Да не разрешат ему в НХЛ отцы Бильбао.В Новокузнецке зачахнет.Запад же зло.Убили парня.
В Новокузнецке молодёжь наоборот взлетает, и кстати причём тут Новокузнецк?
0
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kolhoz-ataka
Ответ progexpNN
Вот только это не у Мичкова, а у его окружения уже есть список команд, в которые они хотели бы "пристроить" Мичкова. И большую роль в этом играет агент Мичкова - Сергей Федотов. Например, ещё зимой Федотов говорил, что ему не хотелось бы, чтобы Мичкова выбрал Монреаль.
Xабс, вроде как, и сами не горят желанием. Судя по иx попыткам подняться повыше на драфте.
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