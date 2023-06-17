Мичков отказался от общения с рядом команд перед драфтом НХЛ (Эллиот Фридман)

Эллиотт Фридман сообщил о сложностях в общении с Матвеем Мичковым перед драфтом НХЛ-2023.

В подкасте 32 Thoughts иснайдер рассказал, что несколько команд пытались добиться встречи с , но столкнулись с трудностями.

Трудности возникли даже у тех представителей клубов, которые летали в Россию лишь с одной целью – встретиться с хоккеистом.

«Вы пытаетесь назначить ему встречу, а он просто не заинтересован», – сказал .

Инсайдер добавил, что единственный способ общения команд с Мичковым – обращение после матчей, что позволяло провести короткие беседы.

Клубы НХЛ теперь задаются вопросом, не связано ли это с тем, что у форварда есть на примете команды, в которые он хотел бы попасть.