ЦСКА и 36-летний Набабкин продлили контракт до 2024 года
ЦСКА продлил контракт с Кириллом Набабкиным.
36-летний защитник подписал новое соглашение до конца сезона-2023/24.
Кирилл перешел в ЦСКА в 2010 году. На его счету 303 матча и 5 голов в клубе.
Набабкин – трехкратный чемпион России, обладатель трех Кубков и трех Суперкубков России.
Ухажер еще может принести пользу своей универсальностью )
Общий уровень чемпионата упал+ клуб снова на всем экономит.
Но мне, лучше бы продлили более молодого Щенникова.
Один плюс: как бы он не косячил снова -в ЛЧ не попадем