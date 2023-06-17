ЦСКА и 36-летний Набабкин продлили контракт до 2024 года

Теги ЦСКА Кирилл Набабкин премьер-лига Россия Футбол

ЦСКА продлил контракт с Кириллом Набабкиным.

36-летний защитник подписал новое соглашение до конца сезона-2023/24.

Кирилл перешел в ЦСКА в 2010 году. На его счету 303 матча и 5 голов в клубе.

Набабкин – трехкратный чемпион России, обладатель трех Кубков и трех Суперкубков России.

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28 комментариев

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Кирилл
Кирилл Анатольевич наряду с Акинфеевым последние мастодонты ЦСКА )

Ухажер еще может принести пользу своей универсальностью )
+53
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Hurrep
отлично! в очередной раз на 8 марта придётся смотреть на его фотку с цветами в соц сетях цска
+33
0
+33
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Спартак пичинен
легенда клуба, одновременно и мем, и полезный игрок на многие позиции
+18
-2
+16
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RAMIK
Вот так вот, медленно и незаметно стал по сути легендой клуба. Не снижал к себе требования, и добился успеха.
+14
-1
+13
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Илья Михальченко
Ответ инок
Хороший игрок почти на любую позицию. "Старый конь борозды не испортит"
но и глубоко не вспашет
+8
-2
+6
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Илья Михальченко
но и глубоко не вспашет
А один раз благодаря нему даже ЦСКА упустил выход в ЛЧ
+6
-1
+5
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luckyanov
Ответ RAMIK
Вот так вот, медленно и незаметно стал по сути легендой клуба. Не снижал к себе требования, и добился успеха.
Он остался того же уровня (беспросветного лавочника, просидевшего лучшие годы под Игнашевичем и братьями).
Общий уровень чемпионата упал+ клуб снова на всем экономит.
Но мне, лучше бы продлили более молодого Щенникова.
+5
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+5
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LaffyTaffy
Ответ Кирилл
Кирилл Анатольевич наряду с Акинфеевым последние мастодонты ЦСКА ) Ухажер еще может принести пользу своей универсальностью )
Кирилл Кирилла поддержит))
+5
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Spaten
Кирюха Набабкин ухажёр для твоей бабки
+4
-1
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Postal899
Мамки могут спать спокойно
+3
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Shuller18
Пережил многих в ЦСКА. И ведь не скажешь, что незаслуженно продлевают, свой средний по РПЛ уровень Ухажёр держит
+3
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luckyanov
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А один раз благодаря нему даже ЦСКА упустил выход в ЛЧ
Да, как сейчас помню эту игру рукой в своей штрафной.
Один плюс: как бы он не косячил снова -в ЛЧ не попадем
+2
0
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инок
Хороший игрок почти на любую позицию. "Старый конь борозды не испортит"
+4
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Aleksandr Struzhkov
Опачки,новость Экстра-Класса подъехала))
+2
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Vagner01
Это правильно!
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Анатолий Шестаков
👍
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Margor
Для глубины состава
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Islam Gasanov
Правильное решение. Хороший игрок в ротации будет в случае травм кого-то из основы
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Юрий Король
Он пашет по своей бровке, как настоящая лошадь!
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idemidov
19-й сезон на высшем уровне будет. Игроков с 19+ сезонов в РПЛ по пальцам одной руки: Акинфеев, Игнашевич, Семак, Лоськов, Анюков.
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Артур Куцак
Четкий защитник хоть и не молод какую не какую а пользу приносит в отличии от Фукса а Агапова еще юнец опыта нет
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V_J_I_K
Любопытно, что с гораздо более молодым Щенниковым решили расстаться. Что, косвенно, говорит об уровне Щенникова)
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jqzn88xn6n
Отличная новость!❤️💙
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RAMIK
Ответ luckyanov
Он остался того же уровня (беспросветного лавочника, просидевшего лучшие годы под Игнашевичем и братьями). Общий уровень чемпионата упал+ клуб снова на всем экономит. Но мне, лучше бы продлили более молодого Щенникова.
Так не говорю что он сильный стал, нет. Он держал планку Я уже писал давно, что когда Набабкин играет в ЦСКА, Кержаков в Зените это не они хорошие, а чемпионат слабый стал.
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Павел павел
ндась быстро летит время увы
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