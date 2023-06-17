ЦСКА и 36-летний Набабкин продлили контракт до 2024 года

ЦСКА продлил контракт с Кириллом Набабкиным.

36-летний защитник подписал новое соглашение до конца сезона-2023/24.

Кирилл перешел в в 2010 году. На его счету 303 матча и 5 голов в клубе.

– трехкратный чемпион России, обладатель трех Кубков и трех Суперкубков России.