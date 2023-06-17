Лещук о США: «Сказал сотруднику аэропорта: «Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Политика Футбол

Игорь Лещук сказал американцу, что скоро россияне будут летать в США по своим паспортам.

«Сервис в США, конечно, оставляет желать лучшего. После него ценишь еще больше то, что есть у нас в России)

Вот сегодня в аэропорту на досмотре: сначала заставили перекладывать все с одной ленты на другую, потому что сотрудники секьюрити сами путаются в своих же правилах, потом сказали снять обувь, но бахилы не предоставили. У нас это считается нормой, а у них каждый сам должен позаботиться о себе))

Я, разозлившись на все это, сказал сотруднику досмотра, что у нас в России сервис лучше и всегда есть бесплатные бахилы, на что он ответил: «Это не Россия, а Америка», – с чем, в целом, невозможно не согласиться. Но я решил добить финалочкой: «Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем».

Тут, конечно, своя атмосфера, ради чего я и посещаю эту страну, но то, что есть у нас на родине, это уровень, который тяжело найти в других странах», – написал вратарь «Динамо».

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223 комментария

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Александр Смирнов
ну это явно не от большого ума была сказано
+357
-21
+336
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Пуховик.Венгера
Люди, проходящие досмотр в аэропорту (и не только), почему-то зачастую считают себя «очень умными». Не понимают для чего все эти процедуры. Остается посочувствовать сотрудникам аэропорта, с какими баранами им приходится работать.
+264
-8
+256
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Артём Никулин
Добавил бы еще, что скоро этой Америке кердык, че уж мелочиться
+242
-6
+236
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aslvowk@mail.ru
Вот нравятся мне эти патриоты. Критикуют постоянно Запад, всё там загнивает, всё там плохо, но все прутся туда вместо Саратова или Самары. Почему?
+181
-6
+175
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Влад Путман
Зря его не развернули за этот высер. Ещё и бахвалится.
+142
-14
+128
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Pelerin
Ответ Александр Смирнов
ну это явно не от большого ума была сказано
Конечно, это же Лещук
+106
-5
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Ебздрогыч
Надо быдо еще добавить про госдолг, линчевание негров и скорое загибание доллара
+88
-6
+82
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vadned
Ответ Артём Никулин
Добавил бы еще, что скоро этой Америке кердык, че уж мелочиться
Сына укусила уличная собака (не опасно, но неприятно). Позвонил в скорую, спросил куда обращаться. Отправили во взрослую поликлинику, несмотря на то, что я уточнил, что укусили ребенка. Приехали в поликлинику, 20 минут стояли в регистратуру - никто не пропустил, а врачам пофиг. Достояли, в регистратуре посмотрели как на идиотов и отправили в детскую поликлинику на другой край города.

Там история повторилась и нас отправили в детскую больницу. Буквально полтора часа переваривала очередь из трех человек тамошняя регистратура, после чего ребенка нужно было отправить на процедуры на второй этаж.

И тут начинается то, ради чего я все это пишу. На второй этаж нужно идти в бахилах, а их не выдают. Нужно идти искать аптеку. Короче, я пришел к выводу, что запрет короткоствола в стране вполне оправдан.

Так что в отдельно взятом российском аэропорту может быть вполне нормальный сервис, но в целом у нас примерно все как я описал.
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pavlovanton
Сказочный…
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Павел Мельников
Ответ Влад Путман
Зря его не развернули за этот высер. Ещё и бахвалится.
Так он обратно летел. Будет делать новую визу, в посольстве прочтут из СМИ - могут и развернуть ))
+62
-4
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ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Надеюсь америкосы ему въезд закроют, пусть в своей глуши живёт
+61
-5
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Павел Мельников
А Лещук-то по какому летел?
+45
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s_kapa
Скоро телевизор съест остатки мозгов этого персонажа
+40
-3
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CriminalJoint62
Вот в Америке сервис плохой, но в отпуск я полечу туда. 🤦‍♂️ Гений
+34
-1
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Влад Путман
Все адепты теорий деда, как одним пальцем деланы. Интересно, что он забыл в загнивающем США?
+37
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Lionel Van Damme
Какой кретинизм…
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atomio
Наложить ситуацию с бахилами в каком-то аэропорту США (которых в разы больше чем в РФ, если на то пошло) на уровень сравнения сервисов двух стран - это кем надо быть? Ты за 100км отъедь от Москвы в Калужскую область в городок на 100к даже, сравни там сервис в местной поликлинике и московской. Типичный квасной патриот в общем.
+24
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Andrey Andreev
Как же плохо в Штатах, как же он там страдает, бедняжка
+23
-1
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SadButTrue
Ответ Александр Колодин
«Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем».-----------Чем изрядно насмешил секьюрити
Я думаю они его просто не поняли, потому что именно по российскому паспорту он туда и прилетел.
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Никому_никабельный
Ответ Пуховик.Венгера
Люди, проходящие досмотр в аэропорту (и не только), почему-то зачастую считают себя «очень умными». Не понимают для чего все эти процедуры. Остается посочувствовать сотрудникам аэропорта, с какими баранами им приходится работать.
Думают если у них денег полны карманы, то они умнее всех. Хазяева вселенной. Не все конечно. Но этот персонаж точно из их числа. 🤡🤦‍♂️
+18
-2
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Александр Колодин
«Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем».-----------Чем изрядно насмешил секьюрити
+18
-2
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BearS
Ответ Артём Никулин
Добавил бы еще, что скоро этой Америке кердык, че уж мелочиться
Осталось выяснить, зачем они все в эту проклятую Америку летают и делают 2 паспорта себе и/или детям %)
+15
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Overkiller
Не сказочный, а феерический.
+18
-3
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leda53
Конечно, будем. Если они пустят.
"Решил добить финалочкой"... Ну-ну.
+15
-1
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Данил
Обожаю таких манекенов с тоннельным мышлением и кретинскими бравадами) просто представляю себе лицо Лещука, получающего повестку на мобилизацию для "оккупации США")
+14
-1
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