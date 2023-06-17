Лещук о США: «Сказал сотруднику аэропорта: «Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем»
Игорь Лещук сказал американцу, что скоро россияне будут летать в США по своим паспортам.
«Сервис в США, конечно, оставляет желать лучшего. После него ценишь еще больше то, что есть у нас в России)
Вот сегодня в аэропорту на досмотре: сначала заставили перекладывать все с одной ленты на другую, потому что сотрудники секьюрити сами путаются в своих же правилах, потом сказали снять обувь, но бахилы не предоставили. У нас это считается нормой, а у них каждый сам должен позаботиться о себе))
Я, разозлившись на все это, сказал сотруднику досмотра, что у нас в России сервис лучше и всегда есть бесплатные бахилы, на что он ответил: «Это не Россия, а Америка», – с чем, в целом, невозможно не согласиться. Но я решил добить финалочкой: «Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем».
Тут, конечно, своя атмосфера, ради чего я и посещаю эту страну, но то, что есть у нас на родине, это уровень, который тяжело найти в других странах», – написал вратарь «Динамо».
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Там история повторилась и нас отправили в детскую больницу. Буквально полтора часа переваривала очередь из трех человек тамошняя регистратура, после чего ребенка нужно было отправить на процедуры на второй этаж.
И тут начинается то, ради чего я все это пишу. На второй этаж нужно идти в бахилах, а их не выдают. Нужно идти искать аптеку. Короче, я пришел к выводу, что запрет короткоствола в стране вполне оправдан.
Так что в отдельно взятом российском аэропорту может быть вполне нормальный сервис, но в целом у нас примерно все как я описал.
"Решил добить финалочкой"... Ну-ну.