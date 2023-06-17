Двукратный призер ЧМ итальянская волейболистка Элена Пьетрини перешла в «Динамо-Ак Барс»

Теги чемпионат России жен переходы Динамо-Ак Барс Казань жен Элена Пьетрини Волейбол

Итальянская волейболистка Элена Пьетрини перешла в казанское «Динамо».

Пьетрини – 23 года. С 2019 по 2023 годы доигровщица выступала за клуб серии А «Савино Дель Бене» из Скандиччи.

В составе «Скандиччи» она стала бронзовым призером чемпионата Италии-2023, а также выиграла два еврокубка – Кубок вызова в 2022-м и Кубок ЕКВ-2023.

Пьетрини становилась серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира в составе сборной Италии, выигрывала чемпионат Европы-2021 и Лигу наций-2022. По итогам чемпионата Европы-2021 ее назвали лучшей нападающей-доигровщицей.

Также спортсменка выступала на Олимпиаде-2020 в Токио, где вместе с командой дошла до четвертьфинала.

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1 комментарий

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Dr Gonzo
Добро пожаловать. Отличное подписание.
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