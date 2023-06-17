«Локомотив» отказался от Александра Коваленко после звонка, сам игрок не хочет в «Зенит».

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, Коваленко очень хотел перейти в «Локомотив» и был крайне близок к переходу в этот клуб, но в последний момент ситуацию изменили договоренности между « » и «Сочи».

По данным источника, «Сочи», который получает от « » по 3 млрд рублей в год в качестве дотаций, обещал Коваленко «Зениту».

После неудач в переговорах по Сергею Пиняеву и Илье Самошникову в «Зените» были недовольны « ». Из-за этого сине-бело-голубые очень хотели не позволить «Локо» подписать Коваленко.

Как пишет Карпов, «один звонок в « » все решил», и у «Локомотива» не нашлось 200 млн рублей на выкуп игрока. Отмечается, что ранее в «РЖД» были готовы выделить такие деньги.

По данным источника, сам Коваленко не хочет переходить в «Зенит», так как понимает, что не будет играть. В «Зените» на его позиции есть Вендел, а также скоро к клубу присоединится Ду Кейрос. Кроме того, Далер Кузяев пока никуда не ушел.

Отмечается, что «Зенит» хочет прописать в контракте Коваленко «невменяемые отступные». Сам Александр мечтает о переезде в Европу.

В связи с этим он может поменять гражданство – как обычное, так и футбольное. Дед Коваленко – армянин. За сборную России полузащитник сыграл только в одном товарищеском матче, поэтому проблем при смене гражданства возникнуть не должно.

Ранее сообщалось, что Коваленко перейдет в «Зенит» из-за нежелания президента « » Бориса Ротенберга продавать его «Локо», он напрямую договорился с руководством «Зенита».

Минувший сезон Коваленко провел на правах аренды в «Крыльях Советов». Он сыграл в 30 матчах в Мир и Фонбет Кубка России, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Полную статистику 19-летнего центрального полузащитника можно найти здесь.

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