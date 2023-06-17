«Сочи» обещал Коваленко «Зениту», «Локо» отказался от него после звонка в «РЖД». Хавбек не хочет в «Зенит» и может сменить гражданство (Иван Карпов)
«Локомотив» отказался от Александра Коваленко после звонка, сам игрок не хочет в «Зенит».
Как утверждает инсайдер Иван Карпов, Коваленко очень хотел перейти в «Локомотив» и был крайне близок к переходу в этот клуб, но в последний момент ситуацию изменили договоренности между «Зенитом» и «Сочи».
По данным источника, «Сочи», который получает от «Газпрома» по 3 млрд рублей в год в качестве дотаций, обещал Коваленко «Зениту».
После неудач в переговорах по Сергею Пиняеву и Илье Самошникову в «Зените» были недовольны «Локомотивом». Из-за этого сине-бело-голубые очень хотели не позволить «Локо» подписать Коваленко.
Как пишет Карпов, «один звонок в «РЖД» все решил», и у «Локомотива» не нашлось 200 млн рублей на выкуп игрока. Отмечается, что ранее в «РЖД» были готовы выделить такие деньги.
По данным источника, сам Коваленко не хочет переходить в «Зенит», так как понимает, что не будет играть. В «Зените» на его позиции есть Вендел, а также скоро к клубу присоединится Ду Кейрос. Кроме того, Далер Кузяев пока никуда не ушел.
Отмечается, что «Зенит» хочет прописать в контракте Коваленко «невменяемые отступные». Сам Александр мечтает о переезде в Европу.
В связи с этим он может поменять гражданство – как обычное, так и футбольное. Дед Коваленко – армянин. За сборную России полузащитник сыграл только в одном товарищеском матче, поэтому проблем при смене гражданства возникнуть не должно.
Ранее сообщалось, что Коваленко перейдет в «Зенит» из-за нежелания президента «Сочи» Бориса Ротенберга продавать его «Локо», он напрямую договорился с руководством «Зенита».
Минувший сезон Коваленко провел на правах аренды в «Крыльях Советов». Он сыграл в 30 матчах в Мир РПЛ и Фонбет Кубка России, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
Полную статистику 19-летнего центрального полузащитника можно найти здесь.
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Кукуляк не видит явный пенальти - это он просто не квалифицированный судья.
Стадион за рубль - это Зенит благо делает для города.
Клуб окупается от продажи футболок.
Можно много ещё "неправды" написать.
Если всё обстоит именно так,то ужасно.
И он зимой продавил продажу Глушенкова и Пиняева по 200 млн рублей в "Локомотив" где получил нехилые агентские за игроков.
Пиняев точно не стоил 200 млн рублей, гораздо больше. Слишком маленькие отступные для такого таланта. Как минимум в 3 раза больше. Здесь произошел грабеж самарцев. Хотя вспоминая, как оказались там Пиняев и другие, не удивительно почему так вышло.
Но агенту выгоднее продать туда, где денег больше дадут ему, а не клубу. Так и вышло.
И загвоздка в том, что по факту Коваленко игрок не "КС", а "Сочи". И проторенной дорожкой уже не получилось оформить трансфер.
Если бы Коваленко оставался в самарской команде, его бы выкупили по той сумме, которую хотел Андреев и куда хотел агент, но не получилось.
А теперь вспоминаем за кого болеет Карпов, внезапно "Локомотив". Поэтому ему приходится сейчас придумывать всё на лету, ибо очень часто он промахивается с инсайдами и может забрать титул у Нобеля.
Москвичи, когда Карп пишет про Зенит: «Красава, не боится писать правду!»
Кстати, Карп – фанат Локо. Задумайтесь)))
Возможно, мысли давно уже об этом. А такое барское отношение просто спровоцировало.
А так то, ну не хочет и не хочет. Очередь из хотящих стоит.