«Сочи» обещал Коваленко «Зениту», «Локо» отказался от него после звонка в «РЖД». Хавбек не хочет в «Зенит» и может сменить гражданство (Иван Карпов)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Газпром Сочи РЖД Александр Коваленко Футбол

«Локомотив» отказался от Александра Коваленко после звонка, сам игрок не хочет в «Зенит».

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, Коваленко очень хотел перейти в «Локомотив» и был крайне близок к переходу в этот клуб, но в последний момент ситуацию изменили договоренности между «Зенитом» и «Сочи».

По данным источника, «Сочи», который получает от «Газпрома» по 3 млрд рублей в год в качестве дотаций, обещал Коваленко «Зениту».

После неудач в переговорах по Сергею Пиняеву и Илье Самошникову в «Зените» были недовольны «Локомотивом». Из-за этого сине-бело-голубые очень хотели не позволить «Локо» подписать Коваленко.

Как пишет Карпов, «один звонок в «РЖД» все решил», и у «Локомотива» не нашлось 200 млн рублей на выкуп игрока. Отмечается, что ранее в «РЖД» были готовы выделить такие деньги.

По данным источника, сам Коваленко не хочет переходить в «Зенит», так как понимает, что не будет играть. В «Зените» на его позиции есть Вендел, а также скоро к клубу присоединится Ду Кейрос. Кроме того, Далер Кузяев пока никуда не ушел.

Отмечается, что «Зенит» хочет прописать в контракте Коваленко «невменяемые отступные». Сам Александр мечтает о переезде в Европу.

В связи с этим он может поменять гражданство – как обычное, так и футбольное. Дед Коваленко – армянин. За сборную России полузащитник сыграл только в одном товарищеском матче, поэтому проблем при смене гражданства возникнуть не должно.

Ранее сообщалось, что Коваленко перейдет в «Зенит» из-за нежелания президента «Сочи» Бориса Ротенберга продавать его «Локо», он напрямую договорился с руководством «Зенита».

Минувший сезон Коваленко провел на правах аренды в «Крыльях Советов». Он сыграл в 30 матчах в Мир РПЛ и Фонбет Кубка России, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Полную статистику 19-летнего центрального полузащитника можно найти здесь.

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229 комментариев

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Моё Моя
Ответ SMART789
нормальная такая информационная атака
Да у вас всё атака. Сутормин за мешок картошки - не правда. Быстров по звонку - не правда.
Кукуляк не видит явный пенальти - это он просто не квалифицированный судья.
Стадион за рубль - это Зенит благо делает для города.
Клуб окупается от продажи футболок.
Можно много ещё "неправды" написать.
+268
-44
+224
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selso99
Ответ Pigmalion
Если не хочет переходить, он может просто не подписывать контакт.
Как хоккейный вратарь ЦСКА Федотов
+164
-15
+149
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ARAMIS777
Нормально Ваня набросил.
Если всё обстоит именно так,то ужасно.
+143
-22
+121
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Makeav
Ответ ARAMIS777
Нормально Ваня набросил. Если всё обстоит именно так,то ужасно.
Зная Зенит и вспоминая как Быстрова покупали у Спартака и подписывали Сутормина, то вполне возможно все так и обстоит.
+144
-33
+111
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Поникший Руй
Обалдеть. малый готов гражданство сменить, лишь бы не играть в Зените
+103
-18
+85
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Джорджио Че
"Один звонок в РЖД", в футболе, как во всей стране, все решается связями наверху.
+86
-26
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Pigmalion
Если не хочет переходить, он может просто не подписывать контакт.
+41
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sebastian1410
Ответ Поникший Руй
Обалдеть. малый готов гражданство сменить, лишь бы не играть в Зените
Он и без Зенита сменит гражданство. Это уже тенденция. За Армению был заигран очередной перспективный воспитанник Краснодара Арутюнян. Арутюнян отыграл почти десяток матчей за различные молодежные сборные России (до 16, до 17, до 18 лет) и в итоге выбрал Армению.
+24
-4
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Pelerin
Ответ Илья Савчук
Очередные невыдуманные истории от Карпова
Даже не так уж важно, выдумал это Карпов или нет. Страшно то, что все понимают, что это вполне может быть правдой (
+40
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Алексей Кузнецов
Я решил посмотреть специально кто же агент у Коваленко. А это Павел Андреев,тот самый, у которого в КС куча клиентов.
И он зимой продавил продажу Глушенкова и Пиняева по 200 млн рублей в "Локомотив" где получил нехилые агентские за игроков.
Пиняев точно не стоил 200 млн рублей, гораздо больше. Слишком маленькие отступные для такого таланта. Как минимум в 3 раза больше. Здесь произошел грабеж самарцев. Хотя вспоминая, как оказались там Пиняев и другие, не удивительно почему так вышло.
Но агенту выгоднее продать туда, где денег больше дадут ему, а не клубу. Так и вышло.
И загвоздка в том, что по факту Коваленко игрок не "КС", а "Сочи". И проторенной дорожкой уже не получилось оформить трансфер.
Если бы Коваленко оставался в самарской команде, его бы выкупили по той сумме, которую хотел Андреев и куда хотел агент, но не получилось.
А теперь вспоминаем за кого болеет Карпов, внезапно "Локомотив". Поэтому ему приходится сейчас придумывать всё на лету, ибо очень часто он промахивается с инсайдами и может забрать титул у Нобеля.
+21
-8
+13
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Игорь Петров
С Кузяевым то же самое было, когда он мог в Локомотив перейти, охотно верится
+19
-6
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eao79rus
Ответ Моё Моя
Да у вас всё атака. Сутормин за мешок картошки - не правда. Быстров по звонку - не правда. Кукуляк не видит явный пенальти - это он просто не квалифицированный судья. Стадион за рубль - это Зенит благо делает для города. Клуб окупается от продажи футболок. Можно много ещё "неправды" написать.
Ходят легенды, что Конов до сих пор пытается загрузить тот пруф про Сутормина и Зенит
+26
-13
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Анатолий Дмитриевич
Москвичи, когда Карп пишет про их клубы: «Алкаш, кто вообще ему верит, опять нажрался с утра!»

Москвичи, когда Карп пишет про Зенит: «Красава, не боится писать правду!»

Кстати, Карп – фанат Локо. Задумайтесь)))
+22
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Karel
Ответ Поникший Руй
Обалдеть. малый готов гражданство сменить, лишь бы не играть в Зените
Пишут, мать - армянка, отец - наполовину армянин, на вторую - украинец.
Возможно, мысли давно уже об этом. А такое барское отношение просто спровоцировало.
+9
-1
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AliGi
Ответ Поникший Руй
Обалдеть. малый готов гражданство сменить, лишь бы не играть в Зените
я думаю что малый готов сменить гражданство, что бы хоть где то играть на уровне сборных, а не катать товарняки со сборной Ирана и Киргизии
+9
-1
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wlad wasew
Карпов тот ещё инсайдер.
А так то, ну не хочет и не хочет. Очередь из хотящих стоит.
+11
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gvo
Ответ SMART789
не верю, что игрока будут брать насильно, это бессмысленно, он просто не будет играть в полную силу скорее Карпов отрабатывает заказ, в ржд просрали игрока и гадят напоследок
Ну да, никогда такого не было, и вот опять. Сутормин, Круговой, Полоз, Ерохин и т.д.
+11
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Хитон
Кавказский пленник
+9
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Румато Асторский
Ответ reteka
Пиянев стоит гораздо меньше 200. Пока что он никто извать его никак.
7 млн евро. Трансфермаркт. Это меньше 200?
+5
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Owen_the_Simple
Помню, когда-то много говорили в межсезонье про этого Карпа. А я даже не знал, кто это такой, но на каждом углу говорили "Карп сказал, что этот туда-то перейдёт" и всё это звучало очень веско. Я решил, что стыдно не быть в курсе и подписался на него в телеге. Первое, что я увидел - фото с то ли с восемью, то ли с двенадцатью пустыми пивными бутылками. Потом был какой-то инсайд, а потом "кружочек" на котором этот Карп сидел в комнате, где были те пустые бутылки и пару минут молча смотрел в камеру красными глазами под какую-то музыку. Я примерно представил себе источник его инсайдов и отписался.
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charly_54
Ответ SMART789
Сутормин за 50 тыс.руб это правда, кто с этим спорит? только здесь нет нарушения Быстров фантазии остальное вы мешаете чушь в кучу на фоне своей истерики про футболки никто не говорит кроме вас важно вашу ложь разделять и обсуждать отдельно каждый пункт чтобы все видели где вы гадите
То есть футболист премьер лиги с паспортом может стоить 50 к рублей?
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gleb_k
В общем, всё понятно. Империя зла, едим детей, грабим московских бабушек и бабушку Ивана Карпов лично.
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GC oK
Ваня Карпов наверное был лично приглашен в кабинет в качестве свидетеля
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kilo_gilo
а ещё лично Семак взял в заложники собаку Коваленко
+20
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Илья Савчук
Очередные невыдуманные истории от Карпова
+41
-37
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