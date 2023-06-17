Шотландия забила на 87-й и 89-й Норвегии и одержала волевую победу. Команда идет 1-й в группе отбора Евро

Сборная Шотландии одержала волевую победу над Норвегией.

Команда Стива Кларка выиграла матч квалификации Евро-2024 – 2:1.

Счет в матче открыл нападающий норвежцев и « » , реализовав пенальти на 61-й минуте.

На 87-й минуте форвард « » сравнял счет, а на 89-й полузащитник « » вывел Шотландию вперед и принес своей команде победу.

Сборная Шотландии лидирует в отборочной группе А, набрав 9 очков после 3 проведенных матчей. Второе место занимает Испания – у нее 3 очка после двух игр. Норвегия идет третьей с 1 баллом после 3 матчей.

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