Шотландия забила на 87-й и 89-й Норвегии и одержала волевую победу. Команда идет 1-й в группе отбора Евро
Сборная Шотландии одержала волевую победу над Норвегией.
Команда Стива Кларка выиграла матч квалификации Евро-2024 – 2:1.
Счет в матче открыл нападающий норвежцев и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, реализовав пенальти на 61-й минуте.
На 87-й минуте форвард «Куинз Парк Рейнджерс» Линдон Дайкс сравнял счет, а на 89-й полузащитник «Норвича» Кенни Маклин вывел Шотландию вперед и принес своей команде победу.
Сборная Шотландии лидирует в отборочной группе А, набрав 9 очков после 3 проведенных матчей. Второе место занимает Испания – у нее 3 очка после двух игр. Норвегия идет третьей с 1 баллом после 3 матчей.
- Дата проведения
- 17 июня, 19.00, «Уллеволл»
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Норвегия –
Нюланд, Рюэрсон, Страннберг, Эстигор, Мелинг, Эурснес (Торстведт, 84), Берг (Ларсен, 84), Эдегор, Сольбаккен (Берге, 63), Серлот (Эльюнусси, 79), Холанд (Дэли, 84).
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Шотландия –
Ганн, Хики, Тирни (Купер, 65), Хендри, Портеус (Маклин, 79), Робертсон, Макгрегор (Гилмор, 78), Мактоминей, Макгинн (Хайем, 90), Кристи (Армстронг, 79), Дайкс.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Вот две другие скандинавские страны Дания (84-86, 92) и Швеция (90-94) это да, есть кого и что вспомнить!
как минимум на плей-офф через Лигу Наций неплохие шансы