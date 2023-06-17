Шотландия забила на 87-й и 89-й Норвегии и одержала волевую победу. Команда идет 1-й в группе отбора Евро

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия сборная Норвегии по футболу Норвич Сити сборная Шотландии по футболу Куинз Парк Рейнджерс чемпионшип квалификация Евро-2024 Кенни Маклин Линдон Дайкс Эрлинг Холанд Футбол

Сборная Шотландии одержала волевую победу над Норвегией.

Команда Стива Кларка выиграла матч квалификации Евро-2024 – 2:1.

Счет в матче открыл нападающий норвежцев и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, реализовав пенальти на 61-й минуте.

На 87-й минуте форвард «Куинз Парк Рейнджерс» Линдон Дайкс сравнял счет, а на 89-й полузащитник «Норвича» Кенни Маклин вывел Шотландию вперед и принес своей команде победу. 

Сборная Шотландии лидирует в отборочной группе А, набрав 9 очков после 3 проведенных матчей. Второе место занимает Испания – у нее 3 очка после двух игр. Норвегия идет третьей с 1 баллом после 3 матчей. 

Норвегия – Шотландия 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
17 июня, 19.00, «Уллеволл»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 61, пенальти Холанд, 1:1 – 87 Дайкс, 1:2 – 89 Маклин.
НорвегияНюланд, Рюэрсон, Страннберг, Эстигор, Мелинг, Эурснес (Торстведт, 84), Берг (Ларсен, 84), Эдегор, Сольбаккен (Берге, 63), Серлот (Эльюнусси, 79), Холанд (Дэли, 84).
ШотландияГанн, Хики, Тирни (Купер, 65), Хендри, Портеус (Маклин, 79), Робертсон, Макгрегор (Гилмор, 78), Мактоминей, Макгинн (Хайем, 90), Кристи (Армстронг, 79), Дайкс.
Предупреждения:
Макгинн (37), Хендри (40), Тирни (53), Портеус (60).

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31 комментарий

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waleri
Казалось бы викинги имеют в ростере таких звезд, как Эдегор и Холанд. Серлот из "Реал" Сан-Себастьян. Но, даже до уровня своих предшественников 90-х / нулевых на уровне сборной ничего не показывают. Норгам определенно нужен иностранный коуч с менталитетом победителя. Как немцы Зепп Пионтек с Данией 80-х и Отто Рехагель с Грецией на Евро 2004.
+17
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Человек1991
Ответ Кирилл Голивец
а какое отношение он имеет к Бельгии?
Дэ Брёйне одноклубник.)
+13
-4
+9
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Hitgoe Himgob
Ответ waleri
Казалось бы викинги имеют в ростере таких звезд, как Эдегор и Холанд. Серлот из "Реал" Сан-Себастьян. Но, даже до уровня своих предшественников 90-х / нулевых на уровне сборной ничего не показывают. Норгам определенно нужен иностранный коуч с менталитетом победителя. Как немцы Зепп Пионтек с Данией 80-х и Отто Рехагель с Грецией на Евро 2004.
Даже до уровня 90х... У них отличная сборная была. Йонсен, Берг, Леонардсен, Микланд, братья Фло, Сульшер, Странд. Сейчас даже рядом такой сборной не подбирается
+6
0
+6
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Кирилл Голивец
Шотландцы оч круто играют на своих сильных сторонах... они глобально не изменились по сравнению с давними временами и стереотипами, но тут самое сильное поколение крайних дефов за последние лет 20 у них - Робертсон, Хики и Тирни, в результате чего один становится внешним центральным и это помогает в атакующем потенциале... и очень грамотное заполнение штрафной игроками, не зря Мактомини лучший бомбардир
+4
0
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МСД
Норвегия пролетела с ЧЕ!
+3
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Nerazzurri-88
Тартановая армия очень радует последние годы.
+3
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Nerazzurri-88
Ответ кабан галльский
потому что сольбаккен физрук и не тренер уровня сборной. когда у твоей страны наверное сильнейшее с девяностых поколение, то доверять ее тренеру уровня копенгагена это тупость.
Ну на клубном уровне Собакин шумел)
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waleri
Ответ Hitgoe Himgob
Даже до уровня 90х... У них отличная сборная была. Йонсен, Берг, Леонардсен, Микланд, братья Фло, Сульшер, Странд. Сейчас даже рядом такой сборной не подбирается
По глубине состава несомненно это так. Но у того поколения норгов не было такого уровня игрока в плане креатива, техники и статуса, как Эдегор. А Фло и Сульшер по голам не чета нынешнему Холанду. Та Норвегия была крепкой, дисциплинированной рабочей лошадкой без изысков, типа Исландии 2016-2018.
Вот две другие скандинавские страны Дания (84-86, 92) и Швеция (90-94) это да, есть кого и что вспомнить!
+1
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Under
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Не видать Норвегии чемпионата Европы. Теперь стойте у выхлопной трубы автобуса, уезжающего в Германию на чемпионат
я бы не был так безоговорочно уверен
как минимум на плей-офф через Лигу Наций неплохие шансы
+1
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Кирилл Голивец
Ответ Человек1991
Холланду пока не поздно надо заявляться за сборную Англии или Бельгии, но для начала надо чтобы этот переход разрешили,ну и вообще можно отменить правило, что нельзя переходить если заигран за другую сборную.
а какое отношение он имеет к Бельгии?
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кабан галльский
Ответ Albert Rrahmani
Шотландия пока великолепна, в плане результатов так уж точно, а вот Норвегия по ощущениям самый слабый скандинавский коллектив, даже у Фарерских Островов дела идут получше.
потому что сольбаккен физрук и не тренер уровня сборной. когда у твоей страны наверное сильнейшее с девяностых поколение, то доверять ее тренеру уровня копенгагена это тупость.
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che kaif
Потом будут говорить какая у Холанда слабая сборная.ему наверно нужна сборная Франции чтоб обыграть Шотландию😅
+1
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Барсик Юрана
Эффект Кринжоподобного
Сосьос с тобой все в порядке??
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Мартинелли
Ответ VERBLYUD
Наш Холанд опять потерялся? Почему не тащит сборную?
Против сильных соперников он теряется
0
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Кавабунга Шреддоголовый
Не видать Норвегии чемпионата Европы. Теперь стойте у выхлопной трубы автобуса, уезжающего в Германию на чемпионат
+2
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rigobersong
Ответ Человек1991
Холланду пока не поздно надо заявляться за сборную Англии или Бельгии, но для начала надо чтобы этот переход разрешили,ну и вообще можно отменить правило, что нельзя переходить если заигран за другую сборную.
На ЧЕ 24 команды, на ЧМ с 2026го 48 команд, от Холанда никто побед или дальних стадий не требует, но с этой сборной он обязан хотя бы выходить на эти турниры:)
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JuVero
Ответ Greatest Of All Time
Не смог вывести сборную на ЧМ2022 играя против карликов в квалификации. Вот матчи против кого надо было играит в квалификации Холанда на ЧМ2022 Норвегия - Нидерланды Латвия - Норвегия Норвегия - Черногория Турция - Норвегия. Норвегия - Гибралтар. Латвия - Норвегия. Норвегия - Нидерланды. Черногория - Норвегия. Норвегия - Турция. Норвегия - Гибралтар. Если и на Евро2024 обложается, то низнаю скем его сравнить, с Дзюбой или Зе Болотный.
он 1 на 1 с ними играет?
+2
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0:4 на спотифай камп ноу
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Under
я бы не был так безоговорочно уверен как минимум на плей-офф через Лигу Наций неплохие шансы
Норвегия не выиграла свою группу в лиге наций, так что шансов у нее очень и очень мало. Нужно много везения
0
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VERBLYUD
Наш Холанд опять потерялся? Почему не тащит сборную?
+2
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travelodessa
Ответ Hitgoe Himgob
Даже до уровня 90х... У них отличная сборная была. Йонсен, Берг, Леонардсен, Микланд, братья Фло, Сульшер, Странд. Сейчас даже рядом такой сборной не подбирается
Да, помнится как они грохнули Бразилию на чм 98 и вышли из группы
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Albert Rrahmani
Шотландия пока великолепна, в плане результатов так уж точно, а вот Норвегия по ощущениям самый слабый скандинавский коллектив, даже у Фарерских Островов дела идут получше.
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