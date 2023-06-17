«Зенит», вероятно, подпишет Коваленко. Клуб выиграл борьбу за хавбека «Сочи» у «Локо» и «Динамо» («РБ Спорт»)

Александр Коваленко, скорее всего, перейдет в «Зенит».

Сине-бело-голубые выиграли борьбу за хавбека « » у « » и « », сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, в трансфере Коваленко лично заинтересован главный тренер « » Сергей Семак.

В минувшем сезоне 19-летний игрок выступал на правах аренды в «Крыльях Советов».

В 30 матчах прошедшего сезона на счету 2 гола и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.