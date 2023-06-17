«Зенит», вероятно, подпишет Коваленко. Клуб выиграл борьбу за хавбека «Сочи» у «Локо» и «Динамо» («РБ Спорт»)

Теги Локомотив Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Сочи Александр Коваленко Футбол

Александр Коваленко, скорее всего, перейдет в «Зенит».

Сине-бело-голубые выиграли борьбу за хавбека «Сочи» у «Локомотива» и «Динамо», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, в трансфере Коваленко лично заинтересован главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

В минувшем сезоне 19-летний игрок выступал на правах аренды в «Крыльях Советов».

В 30 матчах прошедшего сезона на счету Коваленко 2 гола и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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50 комментариев

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Faust Doc
В воздухе запахло крупным трансфером в тыщ 50!
Гы гы гы
+46
-18
+28
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Tiestorzn17
Прям борьба ж была 😁
+27
-5
+22
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tony
Ответ Forte Live
И к сожалению, присядет на лавочку. Но может вернут в Сочи поиграть в аренде.
Он будет играть, т.к. Кузяев уходит. Коваленко будет первым вариантом на подмену Венделу тому же.
+18
-5
+13
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impaled
Ответ 4eburan71
«Выиграл борьбу у Сочи» - это остроумно
Прочитайте правильно: там "выиграл борьбу за хавбека Сочи"
+15
-2
+13
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kickass
200 тыщ рублей из Газпрома перебили предложение Динамо в 5 млн евро.
+17
-6
+11
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antiginer
За хавбека Сочи???Выиграл Зенит???Совпадение?!Не думаю!!!
+13
-3
+10
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Forte Live
И к сожалению, присядет на лавочку. Но может вернут в Сочи поиграть в аренде.
+13
-6
+7
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Мистер Блин
вот такая вот конкурентная борьба у зенита на всех фронтах! очень интересно всем? аж дух захватывает, не правда ли? 😂😂😂
+5
0
+5
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seventh_devil
На Ваньку Соловьёва профилем похож). Аминь
+6
-2
+4
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4eburan71
«Выиграл борьбу у Сочи» - это остроумно
+22
-18
+4
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Спартак Уокер
В Зените все равно в запасе будет сидеть лучше бы в Динамо пошёл
+4
-1
+3
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Зелёный гопник
Ответ SMART789
Кузяев уходит, Коваленко прямая замена по характеристикам и позиции, играть будет если выиграет конкуренцию у Де Кейруша, что не сложная задача это для тех кому нужна аналитика, а не грязь
Де Кейруша не видели ещё в деле )
+3
0
+3
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Tigranodovar
Ответ selso99
Стандартная схема паспортиста: жирный контракт, скамейка, аренда.
Кузяев по такому пути не пошел.
+3
-1
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SMART789
Ответ Forte Live
И к сожалению, присядет на лавочку. Но может вернут в Сочи поиграть в аренде.
да да мы уже слышали про Мостового и про Родригао продолжайте
+23
-21
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Женька Овомоела
Ответ Игорь Васильев
Жаль парня, перспективный был.
действительно жаль парня было бы, если б он в локо перешел) или в дно
+4
-2
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Владимир Никаноров
Кто бы сомневался...
+2
-1
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Александр Смирнов
Ответ Forte Live
И к сожалению, присядет на лавочку. Но может вернут в Сочи поиграть в аренде.
Это замена Далеру , а он немало сыграл в этом сезоне
+1
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dimasik 1982
Ответ tony
Он будет играть, т.к. Кузяев уходит. Коваленко будет первым вариантом на подмену Венделу тому же.
Кузяев смотрю много отыграл в этом сезоне🤣🤣🤣
+3
-2
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GC oK
Ответ D23
Комментарий удален модератором
Пусть очередной молодой игрок тренируется и становится лучше бразильцев - тогда и выиграет место в основе + получит вызов в сборную. А как хотели, получать миллионы и ничего не делать?)))
+3
-2
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Фёдор Кузнецов
Ответ Faust Doc
В воздухе запахло крупным трансфером в тыщ 50! Гы гы гы
Разве Рубин покупает?
+7
-6
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Барыга блинами
Также выиграли борьбу как и в случае с Родригао и Кассьерой) И Суторминым
+2
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ДМ-1чемпион
Выиграл!? Так "Сочи" это фарм клуб "Зенита"! Ротенберг просто взял Динамо (Ленинград) и перевез его в Сочи.
+2
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Slavnov
Какая неожиданность...странно конечно,парень подписал контракт с сочи,но не разу за сочи не сыграл
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Forte Live
Ответ tony
Он будет играть, т.к. Кузяев уходит. Коваленко будет первым вариантом на подмену Венделу тому же.
Хотя да, логично.
+1
-1
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Fjordy
Замена Кузяеву
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-1
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