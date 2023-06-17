«Зенит», вероятно, подпишет Коваленко. Клуб выиграл борьбу за хавбека «Сочи» у «Локо» и «Динамо» («РБ Спорт»)
Александр Коваленко, скорее всего, перейдет в «Зенит».
Сине-бело-голубые выиграли борьбу за хавбека «Сочи» у «Локомотива» и «Динамо», сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, в трансфере Коваленко лично заинтересован главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
В минувшем сезоне 19-летний игрок выступал на правах аренды в «Крыльях Советов».
В 30 матчах прошедшего сезона на счету Коваленко 2 гола и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
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