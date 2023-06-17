МОК еще не выработал критерии допуска россиян к Олимпиаде-2024 в Париже (ТАСС)

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 ТАСС Легкая атлетика

МОК пока не выработал условия выступления российских спортсменов на Играх-2024 в Париже.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

«Ситуация беспрецедентная, поэтому предугадывать развитие событий сейчас абсолютно бессмысленно. Никаких критериев допуска российских спортсменов на Олимпийские игры-2024 в Париже не выработано, все предположения на этот счет – досужие рассуждения о возможных вариантах.

Официальных параметров допуска в нейтральном статусе пока нет», – заявил источник. 

Ранее агентство «Весь спорт» сообщило, что МОК допустит российских спортсменов до участия в Олимпиаде 2024 года на тех же условиях, что и команду беженцев.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

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23 комментария

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Silent2006
Критерий может быть только один - спортивный. С любыми другими критериями господа из МОК, равно как и любые другие господа, могут дружно идти лесом.
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Viks
Импотентный МОК ничего выработать не в состоянии -Бах опять придумывает, как всё спихнуть на федерации.
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алексей любовь
Ответ maximus388
Конечно пойдут, но только не спокойно. Поскольку создан прецедент, попираются свои же хартии и правила, именно поэтому вся эта затяжная возня и флюгерство не столько для спортсменов, сколько для отмазки себя. Чтоб потом кивать, мол возможность предоставили, но ей не воспользовались. Тем более отстраняется не заурядная страна, а одна из самых представительных и конкурентно способных. Не заметить такое событие крайне сложно, особенно на фоне мировой конъюнктуры и ангажированности. При чем не только с их стороны, здесь ровно такая же пропаганда, а спортсмены -- разменная монета.
Всем плевать
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Олег Андронов
Никто туда не поедет, перестаньте постить этот бред.
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Вадим flanec
Ответ Silent2006
Критерий может быть только один - спортивный. С любыми другими критериями господа из МОК, равно как и любые другие господа, могут дружно идти лесом.
Или на хутор, бабочек ловить 🦋
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Олег Андронов
Ответ Ігор Ігор
Ну как же никто ? Весь мир, акромья двух.
"Весь мир" с вами, мы помним
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Фёдор Кузнецов
Скорее всего рекомендации оставят какие сейчас
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Сергей
Жаль, конечно, но ОИ 2024 мимо нас
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Alex Rhea
Ответ Silent2006
Критерий может быть только один - спортивный. С любыми другими критериями господа из МОК, равно как и любые другие господа, могут дружно идти лесом.
Комментарий удален пользователем
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shahmur
Ответ Silent2006
Критерий может быть только один - спортивный. С любыми другими критериями господа из МОК, равно как и любые другие господа, могут дружно идти лесом.
Ну почему один, они могут много предложить) вывод войск например, и тогда ещё не скоро наши будут выступать на олимпиаде
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Вадим flanec
Ответ Alex Rhea
Комментарий удален пользователем
Если им не жарко и не холодно от того, что будет одна страна на ОИ или нет, чего ж они так щепетильны в критериях допуска российских спортсменов на ОИ в Париже.
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Ігор Ігор
Ответ Silent2006
Критерий может быть только один - спортивный. С любыми другими критериями господа из МОК, равно как и любые другие господа, могут дружно идти лесом.
Лесом пойдут другие, дружно...
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Идеальный шторм
Ответ Ігор Ігор
Ну как же никто ? Весь мир, акромья двух.
Вторые - ваш Салорейх?
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