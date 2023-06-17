МОК еще не выработал критерии допуска россиян к Олимпиаде-2024 в Париже (ТАСС)
МОК пока не выработал условия выступления российских спортсменов на Играх-2024 в Париже.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Ситуация беспрецедентная, поэтому предугадывать развитие событий сейчас абсолютно бессмысленно. Никаких критериев допуска российских спортсменов на Олимпийские игры-2024 в Париже не выработано, все предположения на этот счет – досужие рассуждения о возможных вариантах.
Официальных параметров допуска в нейтральном статусе пока нет», – заявил источник.
Ранее агентство «Весь спорт» сообщило, что МОК допустит российских спортсменов до участия в Олимпиаде 2024 года на тех же условиях, что и команду беженцев.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Россию пригласят на Олимпиаду-2024 по принципу сборной беженцев. Это как?
23 комментария