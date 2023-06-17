МОК еще не выработал критерии допуска россиян к Олимпиаде-2024 в Париже (ТАСС)

МОК пока не выработал условия выступления российских спортсменов на Играх-2024 в Париже.

Об этом сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Ситуация беспрецедентная, поэтому предугадывать развитие событий сейчас абсолютно бессмысленно. Никаких критериев допуска российских спортсменов на Олимпийские игры-2024 в не выработано, все предположения на этот счет – досужие рассуждения о возможных вариантах.

Официальных параметров допуска в нейтральном статусе пока нет», – заявил источник.

Ранее агентство «Весь спорт» сообщило, что допустит российских спортсменов до участия в Олимпиаде 2024 года на тех же условиях, что и команду беженцев.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Россию пригласят на Олимпиаду-2024 по принципу сборной беженцев. Это как?