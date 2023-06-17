Руководитель клуба НХЛ о Мичкове: «Шумиха о «лучшем русском после Овечкина» зашкаливает. Он хорош, но как проспект ближе к Тарасенко, чем к Ови»
Руководитель клуба НХЛ высказался о Матвее Мичкове перед драфтом-2023.
«Он очень хорош, но шумиха вокруг «лучшего русского проспекта со времен Овечкина» слишком высока.
Как проспект он намного ближе к Тарасенко, чем к Ови», – цитирует руководителя The Athletic.
Стоит отметить, что The Athletic опросил около 10 руководителей клубов НХЛ и пять скаутов лиги. Каждый отвечал на вопросы анонимно.
Как проспект он намного ближе к Тарасенко, чем к Ови», – цитирует руководителя The Athletic.
Каждый отвечал на вопросы анонимно.
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АХАХА )) Я таких залипух анонимных за день знаете сколько накатать могу? ))
А хейтерочков-то повылазило)) Это всё преддрафтовые игры в паблике, успокойтесь.