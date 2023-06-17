Руководитель клуба НХЛ о Мичкове: «Шумиха о «лучшем русском после Овечкина» зашкаливает. Он хорош, но как проспект ближе к Тарасенко, чем к Ови»

Теги СКА Александр Овечкин НХЛ драфт НХЛ КХЛ Владимир Тарасенко Матвей Мичков Хоккей

Руководитель клуба НХЛ высказался о Матвее Мичкове перед драфтом-2023.

«Он очень хорош, но шумиха вокруг «лучшего русского проспекта со времен Овечкина» слишком высока.

Как проспект он намного ближе к Тарасенко, чем к Ови», – цитирует руководителя The Athletic.

Стоит отметить, что The Athletic опросил около 10 руководителей клубов НХЛ и пять скаутов лиги. Каждый отвечал на вопросы анонимно.

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4 комментария

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Кеша
Ну вот и подвели итог под всеми хвалебными речами типа «новый Овечкин». Далеко не Овечкин и до Тарасенко еще надо дорасти и доказать свою состоятельность в НХЛ.
+17
-4
+13
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sd4fmwrvz8
Да не будет он играть в нхл тем более говорят характер у него так себе
+6
-2
+4
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Космический Котик
«Он очень хорош, но шумиха вокруг «лучшего русского проспекта со времен Овечкина» слишком высока.

Как проспект он намного ближе к Тарасенко, чем к Ови», – цитирует руководителя The Athletic.

Каждый отвечал на вопросы анонимно.
___

АХАХА )) Я таких залипух анонимных за день знаете сколько накатать могу? ))

А хейтерочков-то повылазило)) Это всё преддрафтовые игры в паблике, успокойтесь.
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