Руководитель клуба НХЛ о Мичкове: «Шумиха о «лучшем русском после Овечкина» зашкаливает. Он хорош, но как проспект ближе к Тарасенко, чем к Ови»

Руководитель клуба НХЛ высказался о Матвее Мичкове перед драфтом-2023.

«Он очень хорош, но шумиха вокруг «лучшего русского проспекта со времен » слишком высока.

Как проспект он намного ближе к , чем к Ови», – цитирует руководителя The Athletic.

Стоит отметить, что The Athletic опросил около 10 руководителей клубов и пять скаутов лиги. Каждый отвечал на вопросы анонимно.