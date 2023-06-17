Погба о расизме: «Чернокожие уже выиграли. Сколько лет мы были рабами? Сегодня мы играем в футбол, ездим на автобусах. Моя победа – видеть белых детей в моей футболке»

Теги Ювентус Сборная Франции по футболу серия А Италия Поль Погба Карло Тавеккио дискриминация Футбол

Поль Погба высказался о расизме и победе темнокожих людей.

– Ты чернокожий футболист-мусульманин, который играет в Италии. Чемпионат, который очень часто выделяют из-за того, как там относятся к чернокожим игрокам, которые часто становятся жертвами расизма. В конце 2014 года Карло Тавеккио, бывший президент федерации, допустил расистские высказывания в твой адрес.

– Что он тогда сказал?

– Он сказал: «В Италии же есть Опти Поба, который до этого ел бананы, а потом внезапно стал игроком первой команды «Лацио» – в то время как ты был в «Юве». Сталкивался ли ты с другой расовой дискриминацией на поле или за его пределами?

– Да, да, но на самом деле мы уже выиграли. Чернокожие уже выиграли. Сколько лет мы были рабами? Сегодня мы играем в футбол. Мы ездим на автобусах. У нас есть машины. Нас признают во всем мире. Для меня это победа.

Все эти люди невежественны, это высказывания невежественных людей, которые хотят задеть или причинить боль человеку, кем бы они ни был – будь то спортсмен или нет.

Что касается меня, то совет, который я могу дать чернокожим или даже людям других рас, всем людям, которые подверглись расистским оскорблениям, таков: они пытаются задеть вас, и это делают слабые. Мы уже победили. Посмотрите: сегодня мы, чернокожие, даем интервью. Думаете ли вы, что в те годы, когда мы были рабами, это было бы возможно? Никогда!

К сегодняшнему дню мы победили. Чернокожие уже в обществе, и с этим ничего не сделать. Вот и все. Что я считаю своей победой? Когда я вижу белых ребят в моей футболке, они просят у меня автографы, они просят сфотографироваться. Что касается меня, то это моя победа. Вот и все.

Вы можете быть расистом, как хотите, я ничего не имею против них, я ничего ни против кого не имею. И, честно говоря, мое желание, мои призывы состоят в том, чтобы изменить сердца этих людей, играя в футбол. Это делается для того, чтобы изменить менталитет этих людей.

Расистские высказывания будут звучать постоянно, будь то белые или черные. Потому что мы находимся в Европе, но может быть и наоборот.

Для меня это победа – играть в футбол, выступать за «Ювентус» в Италии и быть признанным во всем мире. Расисты всегда будут, и этого не изменить. Потому что нельзя изменить чей-то образ мышления. Потому что нельзя изменить невежественных. И есть много скрытых расистов. Они молчат, они ничего не говорят, но все равно они расисты. Так что эти слова действительно долгое время не задевали меня.

Мой отец сказал мне: «Ты всегда должен усердно работать и никогда не сдаваться. Работай, работай и еще раз работай, чтобы попасть туда, куда ты хочешь». Именно это я и сделал, и в этом моя победа: видеть белых детей в моей футболке, – сказал полузащитник «Ювентуса».

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46 комментариев

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Вадим Колесов
На самом деле, очень адекватный комментарий от Поля
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Pucheslav
Ответ Valik Slovo
Ну езда на автобусах - это конечно сильный аргумент)
Причём здесь сильный аргумент, если это отсылка к расовой сегрегации в США ?
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Seyit Canlyyew
Адекватно
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Anar Ali
Поль рассуждает адекватно без нытья и давление на жалость, как мужик расставил всё по полочкам.
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charly_54
Ответ Вадим Колесов
На самом деле, очень адекватный комментарий от Поля
Неожиданно
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Dan Kennedy
Прекрасная речь. Ну формулировка конечно не идеальная, но по смыслу по прав.

Вообще интересные ребята в Юве собрались. Кин n-word говорит, Погба целую речь выдал про то как хорошо живут черные. А тем временем англичане и дальше могут стоять на коленях.
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K0run
По моему адекватное интервью)
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ARIGAMI ARIGAMI
Расизм - это зло
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arslankolesov71@gmail.com
Есть ли шанс встретить тебя в автобусе
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werowolf-gears
Лукавит Погба - за Ювентус он не играет
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Максим Кутузов
Сколько Поль был рабом по времени?.))
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Tommy Addams
Адекватное интервью,но когда они говорят про рабство,то забывают добавить что первыми рабовладельцами как раз и были их соплеменники. P.S я ничего ни против кого не имею)
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bevooch
Ответ Valik Slovo
Ну езда на автобусах - это конечно сильный аргумент)
Уважаемый, ну не позорились бы хоть прилюдно.
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Dan Kennedy
Ответ Pucheslav
Причём здесь сильный аргумент, если это отсылка к расовой сегрегации в США ?
Хорош, там даже после отмены рабства черные тяжело жили.
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Максон121
В полном автобусе едут негры и белые, между ними начинается потасовка.
Водитель останавливает автобус, заставляет всех выйти и построиться
перед автобусом. Спрашивает в чем дело. Негры:
- Да вот полная дискриминация, нас негров постоянно унижают, говорят, мы
белые будем сидеть спереди, а вы назад садитесь. Водитель:
- Да мне вообще по фигу, я - дальтоник, для меня вы все зеленые. А
теперь все молча зашли в автобус и расселись - светло-зеленые вперед,
темно-зеленые назад.
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shooher
черные были рабами в основном в Америке. А вспомнить, сколько белых были в рабстве, например в той же Турции? Только через Кафу продали больше 2.5 млн человек, не говоря об остальных портах и сухопутных караванов рабов. Ещё учесть, что одни негры с удовольствием ловили других негров, и продавали работорговцам.
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kulik13
Твои футболки поди со скидкой в 90% продаются.)
А потом можно переклеить на кого то покруче.)
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decadans
Поль большой молодец, абсолютно правильно сказал.
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Сквиди Комаров
Да но как был опущенным ментально так им и остался.
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Самый адовый Крикун
Ответ АРХАТ
А как ЮАР стал процветать после вашей революции)
Южная Родезия - более знаковый пример.
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Самый адовый Крикун
Именно это я сделал, в этом моя победа - видеть белых детей в моей футболке. - 14 слов Поля Погба
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Michael YAKIM
Ответ Вадим Колесов
На самом деле, очень адекватный комментарий от Поля
В чем он победил? Закинули деньгами узнаваемых чернокожих ,это дешевле... Тайгер Вудс, это просто карикатура, смотрите, мы вас любим...Давая только Тайгеру млрд денег
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Islam Gasanov
Погба здравые слова говорит, может многие прислушаются и перестанут истерить и ныть раздувая из мухи слона проблему расизма
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АРХАТ
А как ЮАР стал процветать после вашей революции)
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llolishe
Погба в Манчестер Юнайтед ощущал себя как в рабстве получается

Это и понятно-весь сезон бегаешь-из трофеев только награда лучшему игроку месяца если повезет
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