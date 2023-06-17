Погба о расизме: «Чернокожие уже выиграли. Сколько лет мы были рабами? Сегодня мы играем в футбол, ездим на автобусах. Моя победа – видеть белых детей в моей футболке»

Поль Погба высказался о расизме и победе темнокожих людей.

– Ты чернокожий футболист-мусульманин, который играет в Италии. Чемпионат, который очень часто выделяют из-за того, как там относятся к чернокожим игрокам, которые часто становятся жертвами расизма. В конце 2014 года , бывший президент федерации, допустил расистские высказывания в твой адрес.

– Что он тогда сказал?

– Он сказал: «В Италии же есть Опти Поба, который до этого ел бананы, а потом внезапно стал игроком первой команды «Лацио» – в то время как ты был в «Юве». Сталкивался ли ты с другой расовой дискриминацией на поле или за его пределами?

– Да, да, но на самом деле мы уже выиграли. Чернокожие уже выиграли. Сколько лет мы были рабами? Сегодня мы играем в футбол. Мы ездим на автобусах. У нас есть машины. Нас признают во всем мире. Для меня это победа.

Все эти люди невежественны, это высказывания невежественных людей, которые хотят задеть или причинить боль человеку, кем бы они ни был – будь то спортсмен или нет.

Что касается меня, то совет, который я могу дать чернокожим или даже людям других рас, всем людям, которые подверглись расистским оскорблениям, таков: они пытаются задеть вас, и это делают слабые. Мы уже победили. Посмотрите: сегодня мы, чернокожие, даем интервью. Думаете ли вы, что в те годы, когда мы были рабами, это было бы возможно? Никогда!

К сегодняшнему дню мы победили. Чернокожие уже в обществе, и с этим ничего не сделать. Вот и все. Что я считаю своей победой? Когда я вижу белых ребят в моей футболке, они просят у меня автографы, они просят сфотографироваться. Что касается меня, то это моя победа. Вот и все.

Вы можете быть расистом, как хотите, я ничего не имею против них, я ничего ни против кого не имею. И, честно говоря, мое желание, мои призывы состоят в том, чтобы изменить сердца этих людей, играя в футбол. Это делается для того, чтобы изменить менталитет этих людей.

Расистские высказывания будут звучать постоянно, будь то белые или черные. Потому что мы находимся в Европе, но может быть и наоборот.

Для меня это победа – играть в футбол, выступать за «Ювентус» в Италии и быть признанным во всем мире. Расисты всегда будут, и этого не изменить. Потому что нельзя изменить чей-то образ мышления. Потому что нельзя изменить невежественных. И есть много скрытых расистов. Они молчат, они ничего не говорят, но все равно они расисты. Так что эти слова действительно долгое время не задевали меня.

Мой отец сказал мне: «Ты всегда должен усердно работать и никогда не сдаваться. Работай, работай и еще раз работай, чтобы попасть туда, куда ты хочешь». Именно это я и сделал, и в этом моя победа: видеть белых детей в моей футболке, – сказал полузащитник « ».

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной