Winline Суперкубок России (жен). «Зенит» играет с ЦСКА
ЦСКА и «Зенит» играют за женский Winline Суперкубок России.
Это третий в истории российского женского футбола матча за Суперкубок. ЖФК «Зенит» – чемпион России, ЖФК ЦСКА – обладатель Winline Кубка России.
Winline Суперкубок России
Москва, «ВЭБ Арена»
«Зенит» – ЦСКА – 0:0 (первый тайм)
«Зенит»: Воскобович, Цыбутович (к), Куропаткина, Симановская, Лазаревич, Поздеева, Пантюхина, Семенова, Якупова, Гживиньска, Диаш.
ЦСКА: Ананьева, Дамьянович (к), Алексеева, Братко, Плешкова, Черномырдина, Смирнова, Петрова, Абуди Онгене, Коваленко, Ордега.
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