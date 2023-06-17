Winline Суперкубок России (жен). «Зенит» играет с ЦСКА

ЦСКА и «Зенит» играют за женский Winline Суперкубок России.

Это третий в истории российского женского футбола матча за Суперкубок. ЖФК «Зенит» – чемпион России, ЖФК ЦСКА – обладатель Winline Кубка России.

Winline Суперкубок России

Москва, «ВЭБ Арена»

«Зенит» – ЦСКА – 0:0 (первый тайм)

«Зенит»: Воскобович, Цыбутович (к), Куропаткина, Симановская, Лазаревич, Поздеева, Пантюхина, Семенова, Якупова, Гживиньска, Диаш.

ЦСКА: Ананьева, Дамьянович (к), Алексеева, Братко, Плешкова, Черномырдина, Смирнова, Петрова, Абуди Онгене, Коваленко, Ордега.

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