Жиру поддержал армян Нагорного Карабаха, выставив на аукцион футболку Франции, в которой забил победный гол Англии на ЧМ-2022

Оливье Жиру поддержал преследуемых христиан и армян Арцаха.

36-летний форвард « » выставил на аукцион футболку , в которой забил победный гол в ворота Англии в 1/4 финала (2:1) на 78-й минуте.

Средства от аукциона передадут христианским организациям, в том числе Portes Ouvertes («Открытые двери»), которая направит их своему партнеру Espoir pour l’Arménie («Надежда для Армении») для нужд армян, находящихся в блокаде в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике.

Так Жиру выразил поддержку преследуемым христианам по всему миру и христианам Армении, в частности, армянам Нагорного Карабаха, которые страдают от блокады.

«Мы благодарим донатеров за солидарность с армянами, проживающими в Армении и Нагорном Карабахе. Большое спасибо за его веру и гуманизм», – написал глава организации «Надежда для Армении» пастор Рене Леонян.

Арцах – историческая область в Закавказье, 10-я провинция Великой Армении. На сегодня территория области входит в состав современных Азербайджана (бó‎льшая часть) и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Блокада Нагорного Карабаха длится с 12 декабря 2022 года.

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