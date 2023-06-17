Жиру поддержал армян Нагорного Карабаха, выставив на аукцион футболку Франции, в которой забил победный гол Англии на ЧМ-2022

Теги Милан Сборная Франции по футболу серия А Италия сборная Армении по футболу сборная Азербайджана по футболу высшая лига Азербайджан высшая лига Армения ЧМ-2022 Оливье Жиру игровая форма Политика религия Футбол

Оливье Жиру поддержал преследуемых христиан и армян Арцаха.

36-летний форвард «Милана» выставил на аукцион футболку сборной Франции, в которой забил победный гол в ворота Англии в 1/4 финала ЧМ-2022 (2:1) на 78-й минуте.

Средства от аукциона передадут христианским организациям, в том числе Portes Ouvertes («Открытые двери»), которая направит их своему партнеру Espoir pour l’Arménie («Надежда для Армении») для нужд армян, находящихся в блокаде в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике.

Так Жиру выразил поддержку преследуемым христианам по всему миру и христианам Армении, в частности, армянам Нагорного Карабаха, которые страдают от блокады.

«Мы благодарим донатеров за солидарность с армянами, проживающими в Армении и Нагорном Карабахе. Большое спасибо Оливье Жиру за его веру и гуманизм», – написал глава организации «Надежда для Армении» пастор Рене Леонян.

Арцах – историческая область в Закавказье, 10-я провинция Великой Армении. На сегодня территория области входит в состав современных Азербайджана (бó‎льшая часть) и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Блокада Нагорного Карабаха длится с 12 декабря 2022 года.

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99 комментариев

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Andrey Andreev
Красавчик
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Оригинальный Ник
Ответ Павел Мельников
Жиру молодец. Только его жест больше к религии относится, чем конкретно к армянам (ко всем христианам, испытывающим трудности). Заголовок опять провокационный
Спортс знает, что здесь обитает много личностей определённой наружности, которые бомбанут от одного упоминания страны в заголовке. Трафик надо нарабатывать
+57
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Антон Фалафель
У Жиру бабушка итальянка, а итальянцы как мы знаем произошли от армян.
+51
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Los Galácticos
Оливье Жирумян
+56
-13
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Павел Мельников
Жиру молодец. Только его жест больше к религии относится, чем конкретно к армянам (ко всем христианам, испытывающим трудности). Заголовок опять провокационный
+43
-7
+36
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sah_mz
Ответ Антон Фалафель
У Жиру бабушка итальянка, а итальянцы как мы знаем произошли от армян.
Великий Юрик Цезарян ))
+25
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Дмитрий Васин
Респект!
+27
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Rio de Janeiro
Ответ Миланбот
Не шарю в этом вопросе, но всё же интересно. Настолько ли всё плохо будет для Армении, если они просто оставят Карабах и активнее будут заниматься внутренней политикой? Есть ли смысл для них жертвовать жизнями своего населения ради этого куска территории?
Вопрос ведь не столько в территории сколько в людях.К тому же в Армении очень сильна историческая память и резонирует тема геноцида.Отдать почти 150К своего народа стране, где правит наследственная националистическая диктатура за которой стоит Турция, это непросто
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Семён Жуйло
Армяне бесятся с Жиру.
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Arthurino
Ответ Миланбот
Не шарю в этом вопросе, но всё же интересно. Настолько ли всё плохо будет для Армении, если они просто оставят Карабах и активнее будут заниматься внутренней политикой? Есть ли смысл для них жертвовать жизнями своего населения ради этого куска территории?
Так там 120 тысяч армян живут. Как думаешь, что с ними будет, если перерезать все связи с ними, впустив туда азеров?
+12
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Tigo_Volchara93
Жиру респект ✊🏻
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Игорь М.
Крайне спортивная новость на нашем политическом сайте
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Гномович!
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Антон Фалафель
У Жиру бабушка итальянка, а итальянцы как мы знаем произошли от армян.
Тирренское море армяне выкопали
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Uragan Boy
просто молодец, это его личное мнение и вообще уважуха
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Алексей Крапивкин
Следующая новость: Француз армянского происхождения Оливье Жирунян переходит в Пюник
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Andrey Ashhabadskiy
Респект!
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Спартак Уокер
Молодец парень
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Яхай-Бле
Ответ Гном
Блокада в 21 веке... Азербаран страна террорист
это не блокада, это реальность, что проезжать на чужую территорию теперь нужно через КПП и паспорт контроль. Нечего гулять по чужой территории без разрешения. Прошли уже ваши сказки
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Tigran Shuts
Ответ Great ManUtd
Эти все неправильно поделенные территории - ошибка советских руководителей. Как с Крымом, так и неправильная делёжка земель Армении и Азербайджана, литовцам отдали белорусские Вильно и Ковно и т. д.
Это всё намеренно было сделано, не было ошибок.
+5
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catcher69
Ответ Антон Фалафель
У Жиру бабушка итальянка, а итальянцы как мы знаем произошли от армян.
и древние греки тожы кстати...а вот современные нет...
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Tiko Tiko
Карабах 😂😂 Я не азер но какой Карабах у армян??? Карабах это Азербайджане и все а то что христианин подерживаете вы лицимери в Израиле угнетают христиан ну ка у кого душка есть чтобы так помогать???? Трусливый))
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Great ManUtd
Эти все неправильно поделенные территории - ошибка советских руководителей. Как с Крымом, так и неправильная делёжка земель Армении и Азербайджана, литовцам отдали белорусские Вильно и Ковно и т. д.
+5
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Igor
Ответ Клирик
А у христиан разве пасторы?
Нет, пасторы у мусульман.
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versus_
Ахах. по тренду спортс поддерживает сепаратистов-армян (которых поддерживает Запад) и не поддерживает таковых в ДНР (которых не поддерживают на Западе). Откуда такая избирательность?) Откуда текут финансы в спортс? Когда за ними придут?)
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versus_
У Армении шансов вообще нет. Ее заберет Россия, если сумеет справиться с текущим СВО. Азербайджану отдадут коридор в Нахичевань (т.н. Зангезурский), о котором сейчас уже идут переговоры на уровне правительств трех стран. Карабах само собой у Азербайджана, как было при СССР. Подробности дележа у Фейгина.
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