Темнокожий помощник Винисиуса заявил, что охранник на стадионе «Эспаньола» достал банан и сказал ему: «Руки вверх, это мой пистолет». Вызвана полиция

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Эспаньол Ла Лига происшествия сборная Гвинеи RCDE Стэдиум товарищеские матчи (сборные) Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Вокруг помощников Винисиуса Жуниора разгорелся скандал на почве расизма.

Как передает UOL, перед товарищеским матчем Бразилии с Гвинеей четверо советников вингера «Реала» прибыли на стадион «Эспаньола».

Во время обыска у трех белых помощников игрока проблем не возникло, а когда подошла очередь темнокожего 27-летнего мужчины, охранник достал из кармана банан, направил на него и сказал: «Руки вверх, это мой пистолет».

Помощники Винисиуса Жуниора хотели подать жалобу, но увидели, что против них настроены все работники службы безопасности, в связи с чем решили вызвать полицию. Правоохранительные органы составят протокол и запросят записи с камер.

Администрация стадиона обвинила советника Винисиуса во лжи, отметив, что «сотрудник давно работает и никогда бы не сделал ничего подобного».

Отмечается, что информация уже доведена до главы Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригеса, и он примет меры со своей стороны.

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65 комментариев

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Helge
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Что за комедия?
чёрная
+87
-2
+85
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Прекрасная РФПЛ будущего
Что за комедия?
+77
-7
+70
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nb8dwryv56
-банан будешь?
-это намёк?
-нет, это банан
+65
-6
+59
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Dan Kennedy
У нас в стране скинхеды были, вот это страшно было.

А тут человек ведет ожесточенную борьбу с какими-то дурачками, которые его просто провоцируют, выглядит все это смешно.
+35
-8
+27
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Kubinec_
нужен целый автобус советников.. 4 чела мало)
+25
-3
+22
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Адекватник
Хорошо, что болт не достал...
+22
-6
+16
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Злодей Спб
Я смотрю эту трансляцию сейчас. Перед матчем была вставка с быдлящим помощником Винисиуса и кучей стадионного персонала, который пытался его успокоить.

Желтенькие-безоружные стюарды, даже вызвали серьезных дядек в оранжевых жилетах, чтобы они успокоили этого гопника.

А второй мутный тип всё это снимал на телефон и думается мне это какая-то провокация со стороны гостей стадиона.
+15
-2
+13
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Фарид Харисов
Если человек достаёт банан под видом пистолета, то максимум признаётся, что сам обезьяна.

Кто в детстве вообще не брал в руки банан и не говорил, что это пушка?

Охранника разве что можно отчитать за то, что он страдает фигнёй на рабочем месте.
+13
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Пирс Морган
Ответ nb8dwryv56
-банан будешь? -это намёк? -нет, это банан
На рынке: «Будете банан?»
«Ты кого нигой назвал?»
+11
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Achilles 21
после этого он достал из второго кармана лимон и сказал всем лечь на землю это граната:)
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Гегенпрессинг Рангника
Ахаха респект охраннику)
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Очевидное невероятное
Охранник красавец!!!!!
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Jedemdasseine
Бред какой-то. Пусть проверят эту ситуацию, и если это охранник идиот, то он понесёт наказание. Но если кто-то хочет на это теме хайпануть, его тоже на тряпки рвать нужно. Ситуация выглядит нелепо.
+3
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Xm.md
четверо советников вингера «Реала»
--
Уже звучит как анекдот
+3
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AminO2
"Четверо советников вингера «Реала»" ))
Полтора десятков референтов, восемь переводчиков, пресс-секретарь и пара министров.
Так и путешествуют.
+3
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Ярик01
4 советника, что они делают, и почему три из них белые, это не расизм, что чёрный лишь один?
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Николай Кошкин
Ответ Xm.md
четверо советников вингера «Реала» -- Уже звучит как анекдот
Заходят как-то в бар, четверо советников вингера «Реала»…
+2
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fcb812
какая же клоунада с этим танцором хааххахаха
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Олег Щёголев
У Вини четыре советника?! Трое из них белые. То есть черный взял на работу одного черного и троих белых. В домах Анри и Фердинанда сегодня будет светло.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Любезный Коссутий
зачем Винни 4 помощника?
Иа, Пятачок, Тигра, Кролик.
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ПравдоРуб
Он настолько раздул эту ситуацию, что нейтральные люди уже начинают ненавидеть Винисиуса и с каждым днем будет все хуже, а виноват он сам
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Remix
😁
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Pb-SE
Ответ nb8dwryv56
-банан будешь? -это намёк? -нет, это банан
Иногда сигара - это всего лишь сигара.
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Очевидное невероятное
🙉
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Ман Сити
Что там опять обидели угнетенного бегунка-танцора?
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