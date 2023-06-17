Темнокожий помощник Винисиуса заявил, что охранник на стадионе «Эспаньола» достал банан и сказал ему: «Руки вверх, это мой пистолет». Вызвана полиция
Вокруг помощников Винисиуса Жуниора разгорелся скандал на почве расизма.
Как передает UOL, перед товарищеским матчем Бразилии с Гвинеей четверо советников вингера «Реала» прибыли на стадион «Эспаньола».
Во время обыска у трех белых помощников игрока проблем не возникло, а когда подошла очередь темнокожего 27-летнего мужчины, охранник достал из кармана банан, направил на него и сказал: «Руки вверх, это мой пистолет».
Помощники Винисиуса Жуниора хотели подать жалобу, но увидели, что против них настроены все работники службы безопасности, в связи с чем решили вызвать полицию. Правоохранительные органы составят протокол и запросят записи с камер.
Администрация стадиона обвинила советника Винисиуса во лжи, отметив, что «сотрудник давно работает и никогда бы не сделал ничего подобного».
Отмечается, что информация уже доведена до главы Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригеса, и он примет меры со своей стороны.
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-это намёк?
-нет, это банан
А тут человек ведет ожесточенную борьбу с какими-то дурачками, которые его просто провоцируют, выглядит все это смешно.
Желтенькие-безоружные стюарды, даже вызвали серьезных дядек в оранжевых жилетах, чтобы они успокоили этого гопника.
А второй мутный тип всё это снимал на телефон и думается мне это какая-то провокация со стороны гостей стадиона.
Кто в детстве вообще не брал в руки банан и не говорил, что это пушка?
Охранника разве что можно отчитать за то, что он страдает фигнёй на рабочем месте.
«Ты кого нигой назвал?»
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Уже звучит как анекдот
Полтора десятков референтов, восемь переводчиков, пресс-секретарь и пара министров.
Так и путешествуют.