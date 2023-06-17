Темнокожий помощник Винисиуса заявил, что охранник на стадионе «Эспаньола» достал банан и сказал ему: «Руки вверх, это мой пистолет». Вызвана полиция

Вокруг помощников Винисиуса Жуниора разгорелся скандал на почве расизма.

Как передает UOL, перед товарищеским матчем с Гвинеей четверо советников вингера « » прибыли на стадион «Эспаньола».

Во время обыска у трех белых помощников игрока проблем не возникло, а когда подошла очередь темнокожего 27-летнего мужчины, охранник достал из кармана банан, направил на него и сказал: «Руки вверх, это мой пистолет».

Помощники Винисиуса Жуниора хотели подать жалобу, но увидели, что против них настроены все работники службы безопасности, в связи с чем решили вызвать полицию. Правоохранительные органы составят протокол и запросят записи с камер.

Администрация стадиона обвинила советника Винисиуса во лжи, отметив, что «сотрудник давно работает и никогда бы не сделал ничего подобного».

Отмечается, что информация уже доведена до главы Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригеса, и он примет меры со своей стороны.

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