Разыгрывающий « » Джа Морэнт отстранен на 25 матчей сезона-23/24 НБА за повторную демонстрацию оружия в соцсетях.

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, проступок в общей сложности может обойтись Морэнту в 50-60 миллионов долларов.

Непосредственно отстранение от игр выльется в потерю 7,6 миллиона.

«Он не получит деньги за эти 25 матчей, не получит деньги за 8 матчей, которые пропустил за первую дисквалификацию. И у меня нет сомнений, что Джа был бы в символической пятерке, если бы не эта история.

Непопадание в пятерки обошлось ему в 40 миллионов бонусных денег. Общие потери могут приближаться даже к сумме в 60 миллионов, если брать во внимание спонсорские деньги», – заявил Уиндхорст.

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