Демонстрация оружия в соцсетях в общей сложности может обойтись Джа Морэнту в 50-60 миллионов долларов

Теги дисквалификации происшествия Мемфис НБА штрафы Брайан Уиндхорст Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт отстранен на 25 матчей сезона-23/24 НБА за повторную демонстрацию оружия в соцсетях.

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, проступок в общей сложности может обойтись Морэнту в 50-60 миллионов долларов.

Непосредственно отстранение от игр выльется в потерю 7,6 миллиона. 

«Он не получит деньги за эти 25 матчей, не получит деньги за 8 матчей, которые пропустил за первую дисквалификацию. И у меня нет сомнений, что Джа был бы в символической пятерке, если бы не эта история.

Непопадание в пятерки обошлось ему в 40 миллионов бонусных денег. Общие потери могут приближаться даже к сумме в 60 миллионов, если брать во внимание спонсорские деньги», – заявил Уиндхорст.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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10 комментариев

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Xell
Самый дорогой ствол в мире.
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Game Winner
"А мне оружие в соцсетях дороже денег"
+5
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Misson
Ответ Xell
Самый дорогой ствол в мире.
Да, ему надо сохранить ту пушку. Потом, лет через 15 - 20 продаст на аукционе как "тот самый ствол" и отобьет хоть часть потерянных денег.
+3
0
+3
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Ярый ненавистник
Ответ Первый шаг Кобе
Мне кажется, он не настолько тупой)
Тебе кажется.Уж Джа точно способен на такое.
+4
-1
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Первый шаг Кобе
Ответ HI MARS
Комментарий удален модератором
Мне кажется, он не настолько тупой)
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HI MARS
Комментарий удален модератором
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Freddy Durst
нормальные финансовые потери
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Локоть Артеста
Морэнт: Уважение хомиз - бесценно. Grove street 4 life. 😄
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Игорь Северянин
Марчин Гортат считает, что пистики для слабаков из гетто
https://xsport.ua/upload/news-photos/basketball/rueb6c50da2ea.jpg
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quznez
потеря в деньгах для мультимиллионера из трущоб - это как ветер, сильно не колышет. другое дело - ачивки, да и то, легкомысленному летуну и на них скорее плевать с трёхметровой высоты.
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Xell
Ответ Misson
Да, ему надо сохранить ту пушку. Потом, лет через 15 - 20 продаст на аукционе как "тот самый ствол" и отобьет хоть часть потерянных денег.
Для музея НБА)
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