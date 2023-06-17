Никита Мазепин: «Мог бы вернуться в «Ф-1», я здоров и в форме, но мы живем в реальной жизни»

Никита Мазепин высказался о возможном возвращении в «Формулу-1».

Мазепин выступал за « » в 2021 году. Британский суд оказался пускать Никиту в страну для переговоров с командами «Ф-1» по поводу места на сезон-2024.

«Тяжелый вопрос. Я вам могу четко сказать, что я хочу, но мы живем в реальной жизни. Я хочу выступать, нахожусь в хорошей форме, в хорошем весе, мог бы и вернуться. Если не получится, то у меня есть занятие, которое приносит удовольствие», – сообщил Никита.

Российский пилот подчеркнул, что не выставляет лимиты по возвращению:

«Мне 24 года. Я здоров и в форме. Пока что‑то не поменяется, я себе лимитов не ставлю. Считаю, нужно жить без лимитов, чтоб было к чему стремиться».

Суд отказал Мазепину во въезде в Великобританию для переговоров с командами «Формулы-1»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram