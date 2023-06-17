Никита Мазепин: «Мог бы вернуться в «Ф-1», я здоров и в форме, но мы живем в реальной жизни»

Теги Формула-1 Хаас Матч ТВ Никита Мазепин Авто

Никита Мазепин высказался о возможном возвращении в «Формулу-1».

Мазепин выступал за «Хаас» в 2021 году. Британский суд оказался пускать Никиту в страну для переговоров с командами «Ф-1» по поводу места на сезон-2024.

«Тяжелый вопрос. Я вам могу четко сказать, что я хочу, но мы живем в реальной жизни. Я хочу выступать, нахожусь в хорошей форме, в хорошем весе, мог бы и вернуться. Если не получится, то у меня есть занятие, которое приносит удовольствие», – сообщил Никита.

Российский пилот подчеркнул, что не выставляет лимиты по возвращению:

«Мне 24 года. Я здоров и в форме. Пока что‑то не поменяется, я себе лимитов не ставлю. Считаю, нужно жить без лимитов, чтоб было к чему стремиться».

Суд отказал Мазепину во въезде в Великобританию для переговоров с командами «Формулы-1»

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27 комментариев

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Кот под ногами майора
Хорошо жить без лимитов, когда карточка безлимитная
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Ann Tretiakova
мог бы вернуться в качестве кого, уборщика ??
его же ближе чем 10 м нельзя подпускать к болиду ...
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Фанат Сан-Марино
Я знаю настоящую причину отсутствия
Ведь по предварительной информации Никита Мазепин пропустит Гран-при Канады - у него коронавирус 🤢
+10
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+8
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Иннокентий Кокс
Грязные деньги в формуле больше никому не нужны) а других аргументов у этой бестолочи нет)
+9
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Санитар-волк
Ещё не все машины разбиты ))
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Ann Tretiakova
Ответ HardEdge
Мазепин ничем не лучше нынешних рентачей и всяких Де Врисов.
вот и именно! Он не лучше , а значительно хуже ...он проигрывал целую вечность Шумахеру ,который тоже был не очень)
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Иван Иванов
Ха-ха-хах!!!!
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Санитар-волк
На папины деньги можно что угодно "безлимитов".
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ральф шумахер
Давно пора чистить Ф1 от рентачей. Хоть вот от этого удалось. Хотя да, было забавно наблюдать, как Мик ему круг в гонке привозил.
Да и кого он мог бы заменить? Сержанта или кого-то в Хаасе, ток уже не за 20 а за 50млн.
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HardEdge
Мазепин ничем не лучше нынешних рентачей и всяких Де Врисов.
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Иван Алейников
Ответ gribovodoved
Ф1 - спорт очень богатых людей, и его папаша там далеко не самый богатый. Зачем обесценивать всех остальных? Мазепин - может не особый приятный человек, не величайший гонщик, но явно не посредственность, который в этот спорт кошельком и другими местами дорогу пробивал
Обеспеченных много. Но пилот он посредственный
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Фоксвольф3399
кому интересен его вес??? да и сам никита кому то интересен? ему надо в военкомат идти а не в гоночки играть, он в армии срочку служил, кто знает?
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Billy_Shears
Ответ Сергей
Что значит без лимитов?
Лимит значит предел, он говорит что нужно быть беспредельщиком
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gribovodoved
Ответ HardEdge
Мазепин ничем не лучше нынешних рентачей и всяких Де Врисов.
Но и ничем не хуже )
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Сергей
Ответ Billy_Shears
Лимит значит предел, он говорит что нужно быть беспредельщиком
Как-то он не по русски изъясняется
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Mortimer1
Ответ Фоксвольф3399
кому интересен его вес??? да и сам никита кому то интересен? ему надо в военкомат идти а не в гоночки играть, он в армии срочку служил, кто знает?
Чего сам не в окопах?)
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Mortimer1
Ответ Иннокентий Кокс
Грязные деньги в формуле больше никому не нужны) а других аргументов у этой бестолочи нет)
Формуле нужны любые деньги) По завершении конфликта будут брать как миленькие
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John Green
Ответ gribovodoved
Но и ничем не хуже )
Намного хуже
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Kanonir152
А в форме какой? Когда то было, чтобы Мазепин показывал результат вообще?
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Тюменский медвежонок
за папкины деньги конечно лимитов действительно по жизни никаких, но о каких стремлениях он постоянно толкует? если они ничего по жизни не делает и никогда не работал в этой жизни
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burefan
Папе своему спасибо скажи
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Сергей
Так закомуфлировал, что непонятно, что сказать хотел
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Сергей
Что значит без лимитов?
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Veld
рентач закукарекал, заместо Авроры
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Alexandr Tarakanoff
Вариантов вернуться нет. Вернее так - он может вернуться очевидно только после конца сво. Но там 2 пути. Либо в России останется всё как есть, что маловероятно, и его не возьмут по тем же причинам, что и не берут сейчас. И второй путь - в России сменится власть, но тогда у него и его папы просто не будет официальных доходов, чтобы оплачивать его покатушки. Именно официальных. Награбленные деньги в офшорах не подойдут. Да и аргумент относительно молодого возраста так себе. В момент, когда допуск россиян будет реален, ему легко может быть под/за 40.
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