Тайсон Фьюри: «Вчера я получил предложение от UFC о гибридном бое с Джоном Джонсом»
Тайсон Фьюри назвал возможным поединок против чемпиона UFC Джона Джонса.
«Я вел переговоры с Фрэнсисом Нганну о гибридном бое. Сейчас идут разговоры о том, что мы с Джоном Джонсом проведем гибридный бой.
Вчера я получил предложение от UFC, так что никогда не знаешь, что произойдет. Будущее у меня светлое, есть много вариантов», – сказал чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри.
Тайсон Фьюри: «Есть идея. Как насчет того, что я подерусь с Джоном Джонсом и Фрэнсисом Нганну в один вечер?»
Нганну – о возможном бое Фьюри и Джонса: «Когда я был в UFC, такой идеи не было»
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