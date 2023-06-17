Тайсон Фьюри: «Вчера я получил предложение от UFC о гибридном бое с Джоном Джонсом»

Теги UFC Тайсон Фьюри Джон Джонс бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри назвал возможным поединок против чемпиона UFC Джона Джонса.

«Я вел переговоры с Фрэнсисом Нганну о гибридном бое. Сейчас идут разговоры о том, что мы с Джоном Джонсом проведем гибридный бой.

Вчера я получил предложение от UFC, так что никогда не знаешь, что произойдет. Будущее у меня светлое, есть много вариантов», – сказал чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри.

Тайсон Фьюри: «Есть идея. Как насчет того, что я подерусь с Джоном Джонсом и Фрэнсисом Нганну в один вечер?»

Нганну – о возможном бое Фьюри и Джонса: «Когда я был в UFC, такой идеи не было»

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
takeo
что такое гибридный бой?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arcanar
Ответ takeo
что такое гибридный бой?
Думаю, это как раз и является предметом обсуждения.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Гергард
Ответ takeo
что такое гибридный бой?
Наверное бокс в перчатках ММА
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
berzerker
Бедный Нганну
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
as009595@icloud.com
Ответ berzerker
Бедный Нганну
Нганну далеко не бедный, не пошел на поводу юфс, юфс хотело чтоб он участвовал в боях по боксу как бы от них,
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Авдеев
Ответ Максим Гергард
Наверное бокс в перчатках ММА
ММА в боксёрских перчатках
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий