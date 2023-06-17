Тайсон Фьюри: «Вчера я получил предложение от UFC о гибридном бое с Джоном Джонсом»

Тайсон Фьюри назвал возможным поединок против чемпиона UFC Джона Джонса.

«Я вел переговоры с Фрэнсисом Нганну о гибридном бое. Сейчас идут разговоры о том, что мы с Джоном Джонсом проведем гибридный бой.

Вчера я получил предложение от UFC, так что никогда не знаешь, что произойдет. Будущее у меня светлое, есть много вариантов», – сказал чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри.

Тайсон Фьюри: «Есть идея. Как насчет того, что я подерусь с Джоном Джонсом и Фрэнсисом Нганну в один вечер?»

Нганну – о возможном бое Фьюри и Джонса: «Когда я был в UFC, такой идеи не было»