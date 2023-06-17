Гендиректор «Шахтера»: «У Инфантино с Россией хорошие отношения, может, поэтому он не уделяет внимания Украине, словно мы не часть футбольной семьи»

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Россия ФИФА Сергей Палкин Джанни Инфантино Политика Футбол

Директор «Шахтера» уверен, что ФИФА не помогает Украине из-за хороших отношений с Россией.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин неоднократно критиковал ФИФА за позволение легионерам после 24 февраля 2022 года приостанавливать контракты. Клуб пожаловался на ФИФА в Еврокомиссию: «Многие легионеры ушли бесплатно, и клуб потерял 40 млн евро. Нарушено законодательство ЕС о конкуренции, мы столкнулись с предвзятостью».

– Вы считаете, что поддержки со стороны ФИФА не было?

– Нет, мы не получили никакой поддержки.

– Что вы думаете о президенте ФИФА Джанни Инфантино и его отношении к этой проблеме?

– Он произносит очень много речей, а один из его ключевых посылов гласит: «Мы все футбольная семья». Но когда возникает проблема, приходит понимание, что Украина не часть этой футбольной семьи.

Все знают, что он в хороших отношениях с Россией. Может, поэтому он не хочет уделять внимания ситуации в нашей стране.

И когда ФИФА изменила правила (разрешила легионерам приостанавливать контракты и покидать клубы – Sports.ru), с нами обращались так же, как и с Россией. Но на территории России нет конфликта (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru).

– Если бы вы встретились с Инфантино, что сказали бы ему?

– Я бы сказал ему, что пора открыть двери для украинского футбола, – сказал Палкин в интервью L’Équipe.

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38 комментариев

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Алексей Минин
Они все там Зинченки?
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Red_Marlboro_
Не ФИФА не УЕФА по факту ничего не должны Украине
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Мистер Уайт
Чем недоволен Палкин? Украина играет в еврокубках и отборе на Евро, Россия - нет. Какие двери ему нужно открыть? Разве что двери для донецкого Шахтёра в российский чемп.
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Красная стрела
Ныть и клянчить. Вот всё что умеют. И если кто- то недостаточно перед ними расшаркивается- тут же претензии.
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Криштиану Роналду
У кого больше денег с тем Инфантино и в лучших отношениях.
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dmitry.tchidakin
Какой смысл помогать тому, кто будет уничтожен
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Jovana Jovičić
Шахтер и Динамо Киев должны начинать еврокубковый сезон сразу с плей-офф ЛЧ? А сборная Украины должна ждать в финале чемпионата Европы сборную, которая пройдет полный турнир? О какой поддержке речь?
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KikiMusampa14
Еще Золотой мяч Мудрику можно попросить, например.
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Роман
Ну заплачь
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Честный контроль
У Инфантино с Россией хорошие отношения, может, поэтому он не уделяет внимания Украине
Новые бредни от клянчущих.
Видимо поэтому 404 играет в отборах, а Россия отстранена.
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Бамбарбиякиргуда
Инфантино, дай денег!!!
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Сергей Васильев
Гурник - чемпион санитарной зоны от Винницы до Кракова
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gukmamop
На территории РФ есть "конфликт".
Уверен, этот комментарий сейчас заминусуют :)
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Ноу криминалити
Предлагаю Украину пустить автоматически на ЧЕ 2024, так как группа очень сложная у них, клятый Инфантино нагрел шары
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Олег Гайдар
Палкин, а ты не из Донецкой семьи? Судя по всему ты отказался от семьи. ( Конечно в переносном смысле, так как в буквальном ты вывез свою семью и она живёт припиваючи, а вот многие семьи не смогли выехать из Донецка). Самьянин, туды тебя налево!
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Verhovn
Опять слышится скулëж с окраины.
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Crazy Writer
Так Шахтер же Донецкий, а это уже сколько лет не территория украины? Если вы не согласны с этим, то и сб. Косово тоже быть не должно.
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Artur Kovas
И что же хорошего сейчас для России от Инфантино интересно ?
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Геннадий Тёкин
Наивный Палкин, да им всем на всю Украину пофиг.
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Cruel Snake
Инфантино за зелёную бумажку, готов перед вами станцевать, а если у вас их нет, то и музыку заказывать не будете
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ApXuMaHqPuT
Фифа с уефой помогают только нуждающимся - например, нищему Катару или бедным арабским клубам вроде ПСЖ😑
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Фан Рубина
А зачем фифе помогать львовским бродяжкам?

Вообще же, фифа давно определилась с позицией - никому не помогать, всем подгаживать, губить футбол, сидеть с довольной рожей "а что вы мне сделаете?".
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Aboba Boba
Ответ Cruel Snake
Инфантино за зелёную бумажку, готов перед вами станцевать, а если у вас их нет, то и музыку заказывать не будете
"Сегодня я чувствую себя геем" ©Инфантино
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Зубы Дзюбы
Ну кстати странно что в отношении укро-клубов разрешили останавливать контракты. Видимо, все же сначала им разрешили стоп делать, а потом уже отзеркалили на рпл. Думаю, играли бы все спокойно дальше
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TeRex
Какой важный курица. Я, конечно, понимаю, что украинцы нынче решили, что вся вселенная вращается вокруг них и именно их конфликт ультраособенный и важнейший в истории человечества, а они героически стоят и защищают всё человечество (и, по случайному совпадению, никто из верещащих в медиа как-то не стремится на передние рубежи противостояния со вселенским злом). Но с чего ФИФА должна им в чём-то помогать? ФИФА помогает Йемену? А там уже 10 лет война идёт. ФИФА чем-то помогает странам центральной Африки, где война вообще перманентное состояние? Может быть, ФИФА помогает Сирии, которая вся раздербанена войной?

В вопросе приостановки контрактов здесь вообще не было цели помогать кому-то. ФИФА просто таким образом решила дать возможность игрокам из стран, не имеющих никакого отношения к этой заварушке, уйти в какое-нибудь место побезопаснее и переждать.
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