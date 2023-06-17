Гендиректор «Шахтера»: «У Инфантино с Россией хорошие отношения, может, поэтому он не уделяет внимания Украине, словно мы не часть футбольной семьи»
Директор «Шахтера» уверен, что ФИФА не помогает Украине из-за хороших отношений с Россией.
Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин неоднократно критиковал ФИФА за позволение легионерам после 24 февраля 2022 года приостанавливать контракты. Клуб пожаловался на ФИФА в Еврокомиссию: «Многие легионеры ушли бесплатно, и клуб потерял 40 млн евро. Нарушено законодательство ЕС о конкуренции, мы столкнулись с предвзятостью».
– Вы считаете, что поддержки со стороны ФИФА не было?
– Нет, мы не получили никакой поддержки.
– Что вы думаете о президенте ФИФА Джанни Инфантино и его отношении к этой проблеме?
– Он произносит очень много речей, а один из его ключевых посылов гласит: «Мы все футбольная семья». Но когда возникает проблема, приходит понимание, что Украина не часть этой футбольной семьи.
Все знают, что он в хороших отношениях с Россией. Может, поэтому он не хочет уделять внимания ситуации в нашей стране.
И когда ФИФА изменила правила (разрешила легионерам приостанавливать контракты и покидать клубы – Sports.ru), с нами обращались так же, как и с Россией. Но на территории России нет конфликта (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru).
– Если бы вы встретились с Инфантино, что сказали бы ему?
– Я бы сказал ему, что пора открыть двери для украинского футбола, – сказал Палкин в интервью L’Équipe.
Новые бредни от клянчущих.
Видимо поэтому 404 играет в отборах, а Россия отстранена.
Уверен, этот комментарий сейчас заминусуют :)
Вообще же, фифа давно определилась с позицией - никому не помогать, всем подгаживать, губить футбол, сидеть с довольной рожей "а что вы мне сделаете?".
В вопросе приостановки контрактов здесь вообще не было цели помогать кому-то. ФИФА просто таким образом решила дать возможность игрокам из стран, не имеющих никакого отношения к этой заварушке, уйти в какое-нибудь место побезопаснее и переждать.