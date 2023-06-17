Гендиректор «Шахтера»: «У Инфантино с Россией хорошие отношения, может, поэтому он не уделяет внимания Украине, словно мы не часть футбольной семьи»

Директор «Шахтера» уверен, что ФИФА не помогает Украине из-за хороших отношений с Россией.

Ранее генеральный директор « » неоднократно критиковал ФИФА за позволение легионерам после 24 февраля 2022 года приостанавливать контракты. Клуб пожаловался на ФИФА в Еврокомиссию: «Многие легионеры ушли бесплатно, и клуб потерял 40 млн евро. Нарушено законодательство ЕС о конкуренции, мы столкнулись с предвзятостью».

– Вы считаете, что поддержки со стороны ФИФА не было?

– Нет, мы не получили никакой поддержки.

– Что вы думаете о президенте ФИФА Джанни Инфантино и его отношении к этой проблеме?

– Он произносит очень много речей, а один из его ключевых посылов гласит: «Мы все футбольная семья». Но когда возникает проблема, приходит понимание, что не часть этой футбольной семьи.

Все знают, что он в хороших отношениях с Россией. Может, поэтому он не хочет уделять внимания ситуации в нашей стране.

И когда ФИФА изменила правила (разрешила легионерам приостанавливать контракты и покидать клубы – Sports.ru), с нами обращались так же, как и с Россией. Но на территории России нет конфликта (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru).

– Если бы вы встретились с Инфантино, что сказали бы ему?

– Я бы сказал ему, что пора открыть двери для украинского футбола, – сказал Палкин в интервью L’Équipe.