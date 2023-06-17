Александр Тихонов: «Я бы всю Европу, НАТО обратил бы в беженцев. Гегемония США заканчивается, так что это все продлится недолго»
Александр Тихонов отреагировал на возможные критерии допуска россиян к Олимпиаде-2024.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит российских спортсменов к Олимпиаде-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев.
«Если бы у меня была такая возможность, я бы всю Европу, все страны НАТО обратил бы в беженцев.
Кучка идиотов, моральных и политических, создала эту ситуацию на всем земном шаре. Это продлится недолго, я в этом не сомневаюсь, потому что гегемония США заканчивается.
Это сброд уродов, которые думают только об Америке, и им глубоко плевать, где кто-то умирает с голода, где идет война. Я сам это пережил, когда сидел в бомбоубежище в Белграде, а они бомбили город», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
Россию пригласят на Олимпиаду-2024 по принципу сборной беженцев. Это как?
Осталось чуть-чуть потерпеть. Еще лет 300))
Это по-доброму, это по-христиански.
А то что эта кучка уродов совершила мировой прорыв, все технологии, все достижения науки все чтобы облегчить жить людей, все для сохранения прав человека. Всё это делается и обретает силу на западе.