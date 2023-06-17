Александр Тихонов: «Я бы всю Европу, НАТО обратил бы в беженцев. Гегемония США заканчивается, так что это все продлится недолго»

Теги Александр Тихонов Париж-2024 Политика Р-Спорт Биатлон

Александр Тихонов отреагировал на возможные критерии допуска россиян к Олимпиаде-2024.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит российских спортсменов к Олимпиаде-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев. 

«Если бы у меня была такая возможность, я бы всю Европу, все страны НАТО обратил бы в беженцев.

Кучка идиотов, моральных и политических, создала эту ситуацию на всем земном шаре. Это продлится недолго, я в этом не сомневаюсь, потому что гегемония США заканчивается.

Это сброд уродов, которые думают только об Америке, и им глубоко плевать, где кто-то умирает с голода, где идет война. Я сам это пережил, когда сидел в бомбоубежище в Белграде, а они бомбили город», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Россию пригласят на Олимпиаду-2024 по принципу сборной беженцев. Это как?

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владддд
Гегемония США разваливается уже лет 70 как, но за это время немного в другой стране несколько режимов успело рухнуть, парадокс..
+35
0
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий
Злобный старец (как и наш великий лидер) чует конец и хочет утащить за собой побольше народу! Отсюда полная деструкция и ааааддд!
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ Владддд
Гегемония США разваливается уже лет 70 как, но за это время немного в другой стране несколько режимов успело рухнуть, парадокс..
Более 100. С самого образования совка.

Осталось чуть-чуть потерпеть. Еще лет 300))
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заборостроитель
Сами не жили и...
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TaR
Ох, что же с нами со всеми не так :(((
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
R Air
престарелый фрик
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goldstream
То есть этот прекрасный человек предлагает разрушить жизни и лишить крова миллионы беззащитных людей только потому, что они «думают об Америке и им плевать, что кто-то умирает с голода и идет война»?

Это по-доброму, это по-христиански.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
0:4 на спотифай камп ноу
Уровень детского сада такие суждения
А то что эта кучка уродов совершила мировой прорыв, все технологии, все достижения науки все чтобы облегчить жить людей, все для сохранения прав человека. Всё это делается и обретает силу на западе.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alwes
И ведь самые первые побегут к границе Европы, просить защиты от собственного народа.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Ты можешь только варежку открывать и оскорблять всех, кто не соответствует твоим критериям нормальности. А сделать ничего не можешь. Отсюда злоба, агрессия, негатив.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
adimsonekat
Утро. Суббота. Опохмелился...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
а в бомбоубежище в Киеве сидел?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гуго Капет
А еще, скоро доллар рухнет! Осталось ждать совсем чуть чуть. Скоро его гегемония закончится.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
saionera
И правильно, вали их набок, ломай им рог.красавчик,верим
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Эх...Саша...вроде давно живет и знает, что с начала холодной войны запад загнивает и никак не сгинет, а вот страны в которой он родился уже 30 лет нет...тьфу...надоели с этой заезженной пластинкой...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrewxyz
Вообще не просыхает.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lacrosse-style goal
Гегемония США заканчивается, как и мой пузырь. Щас пошлю гонца за вторым, откупорю и тогда начну сам гегемонить...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Воронин
Скоро доллару изда! (сарказм)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Chepaylo
Ответ Пугливый Кот
Ты сидел? Если да , то расскажи зачем? У меня в Киеве друзья. Чет они ни слова про бомбежки Киева не говорят..
И откуда у z-тчика друзья в Киеве? На иноагента наговоришь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Chepaylo
Ответ Пугливый Кот
Ты сидел? Если да , то расскажи зачем? У меня в Киеве друзья. Чет они ни слова про бомбежки Киева не говорят..
Ты врун, полтора месяца уже очень неспокойные, метро забито, люди и коридорах спят. Друзья у него, ага
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitto
А в танке не горел?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AR Hongover
Я бы, я бы, я бы...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Блин
протрезвел, вылез, пукнул, и опять в запой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
obidnyi
моральный урод..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forza
Человек мечтает превратить в беженцев сотни миллионов людей, но моральные идиоты у него США. Потрясающе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий