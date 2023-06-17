Захарова о допуске россиян к ОИ-2024 по принципу команды беженцев: «Это не идея МОК. Она разрабатывается американскими спецслужбами»

Теги МОК Париж-2024 Политика Матч ТВ Мария Захарова Легкая атлетика

Мария Захарова высказалась об условиях допуска россиян к Олимпиаде-2024 в Париже.

Ранее сообщалось, что МОК определился с критериями допуска российских спортсменов на Игры: за основу взяты условия формирования команды беженцев, которая существует с 2016 года. 

– Вчера весь интернет обсуждал то, что МОК может допустить российских спортсменов как команду беженцев. Это возможно?

– Это не идея МОК. Это идея, которая разрабатывается американскими спецслужбами. Они разработали такую кампанию, программу, концепцию, когда они будут делать ставку на тех спортсменов, которые находятся за рубежом России.

Кто‑то уехал по идеологическим соображениям, кого‑то переманили. Из них будут формировать как бы российский спорт. Они это регулярно делают в других сферах.

Приведу пример: то же самое они делали в Венесуэле с Гуайдо. Взяли человека из оппозиционеров и назвали его президентом Венесуэлы при живом и здоровом президенте Мадуро. То же самое они сделали в других областях, – заявила официальный представитель МИД РФ. 

Россию пригласят на Олимпиаду-2024 по принципу сборной беженцев. Это как?

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44 комментария

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vika
Американские спецслужбы: О, нас раскрыли, ведь наша главная задача - продумать допуск россиян к ОИ-2024 по принципу команды беженцев!
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СБГ СПБ
А ещё лично Байден в парадных гадит
+38
-4
+34
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GMF
Ответ СБГ СПБ
А ещё лично Байден в парадных гадит
Гадит Обама же, Байден лампочки выкручивает..)
+26
-3
+23
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William McGregor
Что ж ты, Мань, сыграв свадебку в Нью-Йорке, не доложила вовремя руководству о критической ситуации. Не справилась с заданием, Мань.
+19
0
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Илья Савчук
В биолабораториях план этот разрабатывали в перерыве между созданием голубей мутантов и вируса против славян.
+13
-1
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0:4 на спотифай камп ноу
Оу шит Джон нас раскусили, хватай пончики и звони агенту 007
+12
-1
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GMF
И немедленно выпила..
+11
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Кавабунга Шреддоголовый
Никогда американские спецслужбы не были так быстро раскрыты Машкой-стаканом! Позор, работать совсем разучились
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свободу попугаю
пятница плавно перетекла в субботу...
+10
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Edward XVII
Ответ Зубы Дзюбы
Вы в Америке были? Там нагажено не меньше нашего, если что
Я был, раз 15. Нет, там такого нет. Особенно маленькие городки и небольшие города - просто идеальны.
+9
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sintenced
Я думаю, жидомасоны с рептилойдами тут тоже замешаны.
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свободу попугаю
пойду тоже напьюсь
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Сергей Aficionado
Венесуэла - эт рядом с Аргентиной и 400ами кг кокосины, которыми МИД РФ бодяжил? Сами Вы МаДура, г-жа Захарова. Вы лучше б пояснили, отчего же сбежали те спортсмены, вместо вашего регулярного нытья про спецслужбы?!
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List
Вчера весь интернет обсуждал

Ахаха
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Rumov
Американские спецслужбы ночами не спят, а только и думают, как отстраненных спортсменов стран-агрессоров допустить на ОИ. Старая алкоголичка на выходных в совсем в дупель.
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William McGregor
Ответ Зубы Дзюбы
Когда играла?
Свадебные фото Марии Захаровой (Нью Йорк, 2005)
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Andrei Lisavets
Ответ Зубы Дзюбы
Вы в Америке были? Там нагажено не меньше нашего, если что
Ну правильно! Сейчас Обаму и Байдена перестали пускать в святую Русь , вот они у себя дома и гадят.
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Олег Мохов
захарова:американские спецслужбы мешают мне помыть волосы
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Олег Усов
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пьянь добралась и до сплртрессурсов...
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Олег Усов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Илья Савчук
В биолабораториях план этот разрабатывали в перерыве между созданием голубей мутантов и вируса против славян.
а как же боевые комары и муравьи?
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YOKODZUMA
Шульман неплохо объяснила откуда все вот эти визги про ЦРУ берутся.
Наши ж чинуши привыкли, что решения может принимать только тот кто наверху. Сказал Путин ввести фанайди и ввели. И никто ни возразить ни пискнуть не смеет.
Аот им и кажется что и во всем мире так, где то в Америке принимаются решения и все берут под козырёк.

Ну не укладывается в их картине мира идея о наличие мнения отличного от мнения начальника
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Геннадий Тимченко
сегодня день высказываний Захаровой❓🤔
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KikiMusampa14
Какое-то "агентсво Весь спорт" что-то написало, это обмусолили все, Мок вообще не в курсе, ничего не публиковал, но уже во всем виноват.
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Olga.t
Сегодня была опубликована информация со ссылкой на ТАСС, что МОК пока не выработал критерии допуска россиян на ОИ.
Что тогда все так громко обсуждают и осуждают??
Что это за источник "Весь спорт"?
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Влад Путман
Твоего хозяина тоже ЦРУ заставила развязать войну с соседями.
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