Захарова о допуске россиян к ОИ-2024 по принципу команды беженцев: «Это не идея МОК. Она разрабатывается американскими спецслужбами»

Мария Захарова высказалась об условиях допуска россиян к Олимпиаде-2024 в Париже.

Ранее сообщалось, что МОК определился с критериями допуска российских спортсменов на Игры: за основу взяты условия формирования команды беженцев, которая существует с 2016 года.

– Вчера весь интернет обсуждал то, что МОК может допустить российских спортсменов как команду беженцев. Это возможно?

– Это не идея МОК. Это идея, которая разрабатывается американскими спецслужбами. Они разработали такую кампанию, программу, концепцию, когда они будут делать ставку на тех спортсменов, которые находятся за рубежом России.

Кто‑то уехал по идеологическим соображениям, кого‑то переманили. Из них будут формировать как бы российский спорт. Они это регулярно делают в других сферах.

Приведу пример: то же самое они делали в Венесуэле с Гуайдо. Взяли человека из оппозиционеров и назвали его президентом Венесуэлы при живом и здоровом президенте Мадуро. То же самое они сделали в других областях, – заявила официальный представитель МИД РФ.

Россию пригласят на Олимпиаду-2024 по принципу сборной беженцев. Это как?