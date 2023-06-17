Победы Англии и Франции, камбэк Украины, 25-матчевый бан Морэнта, Аршавин уйдет из «Зенита», Хэмилтон хочет контракт на 250 млн фунтов, Джордан продает «Шарлотт» и другие новости

1. В 3-м туре квалификации Евро-2024 Англия забила 4 мяча Мальте, Франция разгромила Гибралтар, а Украина сыграла 3:2 с Северной Македонией, уступая 0:2. Михаил Мудрик, кстати, сделал 2 ассиста.

2. Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт отстранен на 25 матчей. Он показал пистолет в соцсетях.

3. Квинси Промес признан лучшим игроком «Спартака» в сезоне-2022/23.

4. Президент России Владимир Путин принял решение о проведении Игр дружбы в сентябре 2024 года. Подготовка к ним началась.

5. «Барселона» может продать 49% клуба, чтобы решить финансовые проблемы. Президент каталонцев Жоан Лапорта посетил Саудовскую Аравию и Катар. Экс-менеджер «Барсы» Жауме Льопис заявил, что долг клуба – 3 млрд евро: «Его невозможно погасить, придется рефинансировать».

6. Йоханнес Клэбо может разорвать спонсорский контракт с Gillette из-за того, что Procter & Gamble продолжает деятельность в России.

7. Трансферные новости. Уокер, Марез и Лапорт близки к уходу из «Ман Сити». Гюндоган, Бернарду и Канселу тоже могут покинуть клуб. Кроме того, «Сити» покупает Ковачича за 34 млн фунтов, трансфер из «Челси» закроют в течение двух недель. «Арсенал» предложит за Райса более 100 млн фунтов, а «Вест Хэм» хочет 120 млн.

8. Майкл Джордан продаст «Шарлотт» за 3 млрд долларов.

9. Зинэтула Билялетдинов заработает 120 млн рублей за сезон по новому контракту с «Ак Барсом», пишет «СЭ».

10. Bellator. Вадим Немков победил Йоэля Ромеро и защитил титул чемпиона в полутяжелом весе. Все результаты вечера – здесь.

11. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон хочет продлить контракт с немецкой командой на 5 лет и 250 млн фунтов.

12. Школа фигурного катания Алины Загитовой может появиться в Казани.

13. Юлиан Нагельсманн не возглавит «ПСЖ» летом 2023 года. Переговоры сторон не принесли результата.

14. Андрей Аршавин, как ожидается, покинет пост заместителя гендиректора «Зенита» в ближайшее время.

15. Спонсор «Валенсии» Cazoo расторг контракт с клубом из-за расистского скандала с Винисиусом. Юристы компании по бюрофаксу сообщили, что это нанесло ущерб их имиджу.

Цитаты дня.

«Вот она, Америка в 2023 году. Чернокожие женщины умирают во время родов. Это абсурд». Феликс о смерти Боуи

Месси о переходе в «Интер Майами»: «Изначально план был другим, но мы с семьей довольны принятым решением»

Павел Погребняк: «Холанд – модернизированная версия меня. Мы похожи, когда он неудачно мяч принимает»

Кожевников о Барбашеве: «В интернете вакханалия – его сделали героем страны и лидером сборной. Это смешно, многие форварды КХЛ на голову выше»

Михаил Мамиашвили: «В Париж нам надо ехать на танках, если нас хотят видеть на Олимпиаде командой беженцев. Другого варианта нет»

Тиаго Силва: «Период в России – один из худших в жизни. Из-за туберкулеза мне хотели сделать операцию на легком, и я больше не играл бы в футбол»

Помощник Путина Левитин: «Мы находимся в олимпийской семье, и большинство стран мира нас поддерживают»

Ибрагимович подвел итоги карьеры: «Мое наследие – это новые Златаны. Все, у кого сердце льва. Мино, мы сделали это, путешествие окончено»

«Санкции и временное отстранение пошли на пользу в какой‑то степени. Мы обратили внимание на внутренние чемпионаты». Генпродюсер «Матч ТВ» о спорте