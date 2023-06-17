Руководитель клуба НХЛ не хочет выбирать Мичкова на драфте: «С его катанием, односторонней игрой и манерой поведения – это слишком большой риск»

Теги СКА НХЛ драфт НХЛ КХЛ Матвей Мичков Хоккей

Руководитель одной из команд НХЛ не хочет выбирать Матвея Мичкова на драфте-2023.

«Я бы позволил кому-то другому задрафтовать его. С его катанием, односторонней игрой и его манерой поведения для меня будет слишком большим риском брать его в начале драфта.

И это прежде чем я перейду к очевидным вещам с его контрактом и политической обстановкой (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru)», — приводит слова руководителя The Athletic.

The Athletic опросил порядка 10 руководителей команд НХЛ и пять скаутов НХЛ. Каждый говорил анонимно. Остальные отзывы о Мичкове более положительные.

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8 комментариев

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Б81
Логично , что его начали гасить в прессе.Люди летели много часов,а он их продинамил и сравнения в лучшем случаее с Вовой Тарасенко, но тот трудяга,а не задравший нос молодой человек.
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Дмитрий9779
Да уж,парнишка нос задрал.
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Максим Макеев
чет таким темпом во второй раунд справят
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Strannix
Поздний выбор на драфте может стать именно той пощёчиной, которая опустит Мичкова с небес.
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gukmamop
Остальные отзывы более положительные, но надо сделать новость именно из этого отзыва. Логично.
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Strannix
Ответ Дмитрий9779
Да уж,парнишка нос задрал.
Спасибо Ромке за это
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