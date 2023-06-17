Руководитель клуба НХЛ не хочет выбирать Мичкова на драфте: «С его катанием, односторонней игрой и манерой поведения – это слишком большой риск»

Руководитель одной из команд НХЛ не хочет выбирать Матвея Мичкова на драфте-2023.

«Я бы позволил кому-то другому задрафтовать его. С его катанием, односторонней игрой и его манерой поведения для меня будет слишком большим риском брать его в начале драфта.

И это прежде чем я перейду к очевидным вещам с его контрактом и политической обстановкой (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru)», — приводит слова руководителя The Athletic.

The Athletic опросил порядка 10 руководителей команд НХЛ и пять скаутов НХЛ. Каждый говорил анонимно. Остальные отзывы о Мичкове более положительные.