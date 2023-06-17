ЦСКА выкупил Мойзеса у «Интернасьонала». Контракт с защитником – до 2026-го с опцией продления

Мойзес Барбоза продолжит играть за ЦСКА на постоянной основе.

Армейцы объявили о выкупе защитника, арендованного у « ».

Контракт с 28-летним футболистом заключен до 2026 года, предусмотрена опция продления еще на сезон.

За 36 матчей в составе московской команды бразилец забил 1 гол. Подробно со статистикой , выигравшего с клубом Фонбет Кубок России, можно ознакомиться здесь.

Ого, Мойзеса в Бразилии обвиняют в манипуляциях со ставками. Что об этом известно?

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