ЦСКА выкупил Мойзеса у «Интернасьонала». Контракт с защитником – до 2026-го с опцией продления
Мойзес Барбоза продолжит играть за ЦСКА на постоянной основе.
Армейцы объявили о выкупе защитника, арендованного у «Интернасьонала».
Контракт с 28-летним футболистом заключен до 2026 года, предусмотрена опция продления еще на сезон.
За 36 матчей в составе московской команды бразилец забил 1 гол. Подробно со статистикой Мойзеса, выигравшего с клубом Фонбет Кубок России, можно ознакомиться здесь.
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