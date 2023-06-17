ЦСКА выкупил Мойзеса у «Интернасьонала». Контракт с защитником – до 2026-го с опцией продления

Теги ЦСКА Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия трансферы Мойзес Барбоза Футбол

Мойзес Барбоза продолжит играть за ЦСКА на постоянной основе.

Армейцы объявили о выкупе защитника, арендованного у «Интернасьонала».

Контракт с 28-летним футболистом заключен до 2026 года, предусмотрена опция продления еще на сезон.

За 36 матчей в составе московской команды бразилец забил 1 гол. Подробно со статистикой Мойзеса, выигравшего с клубом Фонбет Кубок России, можно ознакомиться здесь.

Ого, Мойзеса в Бразилии обвиняют в манипуляциях со ставками. Что об этом известно?

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18 комментариев

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Дмитрий Евгеньевич
Прекрасная новость не только для ЦСКА,но и для всего чемпионата.
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Ибн Хоттабыч
Отлично!
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RE$PECT
Отлично, главное чтобы не расслабился
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stvol927
очень хорошая новость!!!
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RB Sergeo
Ура!
+3
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Peter Parker
15 июня, 11:41
ЦСКА выкупит Мойзеса у «Интернасьонала» в ближайшие часы (Фабио Алейшо)

Три дня в итоге, надо как-то сужать временные рамки, товарищ Алейшо
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Alexander “Leks” Miroschin
Главное не как с Бекао.
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Shuller18
Дивея и Мойзеса сохранили, за оборону можно не париться в следующем сезоне. Но нужно усилять другие линии
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Макс 1911
Наконец-то объявили! Топ для нашего чемпионата.
+2
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Андрей Нориков
Отличная новость!
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Радик_Казань
Лучшее приобретение за последние годы. Ну и Роша конечно)
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Aleksey Novikov
🤩🤩🤩
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Feldsheruga
Сойдет
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воробей джек
Отлично!
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Артём Назмутдинов
Ответ Олег Мохов
В лиге чемпионов будет зажигать
Очень "смешно"
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