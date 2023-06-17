Товарищеские матчи. Чили забила 5 голов Доминиканской Республике, Бразилия сыграет с Гвинеей
Сборная Бразилии сыграет с Гвинеей в товарищеском матче в Барселоне.
Товарищеские матчи
- Дата проведения
- 17 июня, 03.30, «Эстадио Саусалито»
- Голы:
- 1:0 – 11 Бреретон, 2:0 – 17 Бреретон, 3:0 – 25 Бреретон, 4:0 – 45, пенальти Бартиччотто, 5:0 – 58 Бартиччотто.
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Чили –
Арьяс, Медель, Каталан, Суасо, Вальдес (Давила, 81), Нуньес (Аларкон, 69), Видаль, Пульгар (Мендес, 57), Дельгадо (Сото, 57), Бреретон (Санчес, 46), Бартиччотто.
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Доминиканская Республика –
Valdez, Melo Jiménez (De Pena Rosario, 70), Garc?a, Diaz (Lopez, 46), de Lucas Pérez, Ureña (Lorenzo Cabrera, 55), Аскона, Leonardo Flores (Rosa Rosa, 70), Vásquez, Romero, Ventura (Japa, 86).
- Предупреждения:
- Ureña (43), Garc?a (73).
- Дата проведения
- 17 июня, 22.30, «RCDE Стэдиум»
- Дата проведения
- 18 июня, 02.00, «Ред Булл Арена Харрисон»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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