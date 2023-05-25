Бан Соболева на 4 матча, «Интер» выиграл Кубок Италии, «Флорида» в финале Кубка Стэнли, победа «Реала», Альба уходит из «Барсы» и другие новости

1. КДК РФС дисквалифицировал на 4 матча форварда «Спартака» Александра Соболева за непристойный жест в дерби. Красная карточка защитника ЦСКА Виллиана Роши отменена.

Россиянин не извинился перед бразильцем на заседании, а красно-белые обжалуют наказание. Кроме того, слова Роши про «клоуна» Соболева КДК направит на экспертизу, «Спартак» просил об отдельном производстве по этому поводу.

А вот ЭСК РФС постановила, что судья Сергей Карасев ошибочно отменил гол Михаила Игнатова в матче с ЦСКА. Он и Соболев «предположительно» находились на одной линии с защитниками.

2. НХЛ. «Флорида» одолела «Каролину» (4:3) в 4-м матче финала Востока и выиграла серию со счетом 4-0.

3. «Реал» дома обыграл «Райо Вальекано» (2:1) в дерби в 36-м туре чемпионата Испании и вышел на второе место в таблице, так как «Атлетико», ведя 3:0, упустил победу над «Эспаньолом» (3:3). Другие результаты дня – здесь.

4. Шипулин, Третьяк, Свищев, Пирог и Терюшков внесли в Госдуму законопроект о праве госслужащих получать деньги за спортивную деятельность.

5. «Интер» в финале Кубка Италии победил «Фиорентину» (2:1) благодаря дублю Лаутаро Мартинеса и второй год подряд выиграл турнир.

6. Международная федерация лыжных видов спорта продлила отстранение россиян. Также FIS уравняла мужские и женские дистанции в лыжных гонках на чемпионатах мира.

7. «Манчестер Сити» поделил очки с «Брайтоном» (1:1) в перенесенном матче 32-го тура чемпионата Англии. «Чайки» впервые в истории вышли в еврокубки – клуб сыграет в Лиге Европы.

8. Толчинский может заработать до 658 млн рублей со всеми бонусами за 5 сезонов в СКА. «Авангард» предлагал хоккеисту 240 млн рублей за 3 года.

9. «Барселона» объявила об уходе Жорди Альбы, защитник провел 11 лет в клубе. Он пошел на это, чтобы помочь клубу в сложной финансовой ситуации, игроки не знали о его решении.

10. Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в спорте.

11. Аслан Карацев вышел в финал квалификации «Ролан Гаррос». Мирра Андреева и еще четыре россиянки пробились в финальный раунд.

12. «Уралмаш» и «Руна» стали новыми участниками баскетбольной Единой лиги ВТБ.

13. У «Зенита» 10 млн подписчиков в соцсетях – рекорд среди российских спортивных клубов. «Спартак» – 2-й с аудиторией в 6,4 млн.

14. Олимпийский комитет России отложил оглашение рекомендаций по участию российских спортсменов в международных соревнованиях.

15. Мосгорсуд освободил бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина из-под стражи, удовлетворив апелляцию, хотя обвинение требовало увеличить срок по делу о двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

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