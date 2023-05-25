Бан Соболева на 4 матча, «Интер» выиграл Кубок Италии, «Флорида» в финале Кубка Стэнли, победа «Реала», Альба уходит из «Барсы» и другие новости
1. КДК РФС дисквалифицировал на 4 матча форварда «Спартака» Александра Соболева за непристойный жест в дерби. Красная карточка защитника ЦСКА Виллиана Роши отменена.
Россиянин не извинился перед бразильцем на заседании, а красно-белые обжалуют наказание. Кроме того, слова Роши про «клоуна» Соболева КДК направит на экспертизу, «Спартак» просил об отдельном производстве по этому поводу.
А вот ЭСК РФС постановила, что судья Сергей Карасев ошибочно отменил гол Михаила Игнатова в матче с ЦСКА. Он и Соболев «предположительно» находились на одной линии с защитниками.
2. НХЛ. «Флорида» одолела «Каролину» (4:3) в 4-м матче финала Востока и выиграла серию со счетом 4-0.
3. «Реал» дома обыграл «Райо Вальекано» (2:1) в дерби в 36-м туре чемпионата Испании и вышел на второе место в таблице, так как «Атлетико», ведя 3:0, упустил победу над «Эспаньолом» (3:3). Другие результаты дня – здесь.
4. Шипулин, Третьяк, Свищев, Пирог и Терюшков внесли в Госдуму законопроект о праве госслужащих получать деньги за спортивную деятельность.
5. «Интер» в финале Кубка Италии победил «Фиорентину» (2:1) благодаря дублю Лаутаро Мартинеса и второй год подряд выиграл турнир.
6. Международная федерация лыжных видов спорта продлила отстранение россиян. Также FIS уравняла мужские и женские дистанции в лыжных гонках на чемпионатах мира.
7. «Манчестер Сити» поделил очки с «Брайтоном» (1:1) в перенесенном матче 32-го тура чемпионата Англии. «Чайки» впервые в истории вышли в еврокубки – клуб сыграет в Лиге Европы.
8. Толчинский может заработать до 658 млн рублей со всеми бонусами за 5 сезонов в СКА. «Авангард» предлагал хоккеисту 240 млн рублей за 3 года.
9. «Барселона» объявила об уходе Жорди Альбы, защитник провел 11 лет в клубе. Он пошел на это, чтобы помочь клубу в сложной финансовой ситуации, игроки не знали о его решении.
10. Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в спорте.
11. Аслан Карацев вышел в финал квалификации «Ролан Гаррос». Мирра Андреева и еще четыре россиянки пробились в финальный раунд.
12. «Уралмаш» и «Руна» стали новыми участниками баскетбольной Единой лиги ВТБ.
13. У «Зенита» 10 млн подписчиков в соцсетях – рекорд среди российских спортивных клубов. «Спартак» – 2-й с аудиторией в 6,4 млн.
14. Олимпийский комитет России отложил оглашение рекомендаций по участию российских спортсменов в международных соревнованиях.
15. Мосгорсуд освободил бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина из-под стражи, удовлетворив апелляцию, хотя обвинение требовало увеличить срок по делу о двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере.
Цитаты дня:
Акулинин о 90-х: «Период мощных ожиданий от будущего России. Европа объединялась, отменяли границы, было ощущение, что тоже станем частью шенгенской зоны»
Депутат Госдумы попросил генпрокурора РФ проверить действия Соболева в игре с ЦСКА: «Он нанес оскорбление Роше и создал угрозу общественной безопасности»
«Загитова – худшая ведущая, что я видел. Она сама по себе очень высокомерная, очень неприятный человек, токсичный». Журналист Никита Плохих о фигуристке
Хави об отмене красной Винисиуса: «Удивлен, он проявил агрессию. С расизмом надо бороться, но события на поле – другое дело. Они не связаны»
Анна Сидорова о допинговом деле Валиевой: «Думаю, это была подстава. Всем снова нужен был скандал с российскими спортсменами»
Сергей Шубенков: «Пока ситуация на Украине не разрешится, изменения в нашей спортивной ситуации тоже ждать не приходится»
Дьяков о Турции: «После игры можно покурить кальян, тренер нормально относится к этому. В России такое невозможно»
Журова о Монсоне: «Это ошибка природы, что его занесло родиться в США»
Сюрпризом стал итог уже первого матча дня МЧМ по футболу. В четвёртой группе Италии не фартануло с Нигерией. Как ни сдерживала «Сквадра адзурра» натиск «Суперорлят» весь первый тайм (но и Чиджоке Аньягбосо на воротах был не пальцем деланный), первыми снитч поймали нигерийцы: на 61-й минуте Эмануэль Уме увёл мяч от подката вратаря и мудро отпасовал свечу от линии за воротами назад, на свободного Салема Фаго, который верхом перестрелял троих защитников, пока вратарь Себастьяно Депланше пребывал в оглушении. На нервах тот даже пнул сетку своих ворот. Слишком многими силами в атаке Италия старалась выправить положение, за что и была наказана: на 93-й минуте вынос вратаря достиг капитана Джуда Сандея, который под опекой прострелил на дальнюю и сделал похоронный для сапожников гол. Конец матча вышел в стиле обсуждаемого в РПЛ трюка Виллиана Роши — и Сандей, и Аньягбосо показали, чьи шарики «на месте», но это было частью празднования. 2:0 — Нигерия гарантирует себе плей-офф со всё большей вероятностью.
Поздняя игра той же группы Бразилия — Доминикана просто обрадовала обилием голов! (В этом смысле Матч знает, какой будильник поставить на раннее утро 4:00 крск) Сопротивления злому року карликов хватило от силы на полчаса. На 37-й минуте Биро вспорол навесом от левой линии аута на дальнюю, где Савио переправил летящий мяч вблизи от вратаря Хавьера Вальдеса (его неуклюжесть не раз подведёт команду). Второй гол пришёл в следующей же атаке бразильцев: низовой мяч отскочил от груди Вальдеса, но тот даже не думал тянуться на перехват, а надеялся на персональную опеку Маркоса Леонардо. Тот перехватил мяч и вторым касанием переправил в пустые. Никто не успел разобраться, что это было, а 2:0 уже проявились. До второго тайма ошибок больше не было. На 57-й минуте Савио подал угловой, который верхом переправил Жан Педросо мимо раскинувшегося дерева рода Xavier Valdes — тот даже не подтянул лишние сантиметры за мячом. Разгром пошёл с 82-й минуты, когда с потерей у карликов Матеус Мартинс разогнал контратаку на Джоване, который после обводки пробил с границы штрафной в правую шестёрку. Сущий ад для карликов начался после второй жёлтой для Эдисона Асконы. Вбрасывание разогнало уже пятую голевую атаку Бразилии: Марлон Гомес пробился и вплотную к воротам расстрелял Вальдеса. Меньше чем за минуту прилетел шестой с углового. Не меньше потрепал нервы ВАР под конец игры и лично Мануэлю Перальте, но прямой красной за свою грубость и срыв атаки защитник избежал. 6:0 — карнавал продолжается, Бразилия врывается вперёд Италии на 2 место.
В третьей группе Сенегал разменял шекели с Израилем. Размочили на 58-й с... автоголом. Поперечный прострел в штрафной Бабакар Ндиайе срезал не в те ворота. Но воспитанные на таких общих кумирах, как Папа Буба Диоп и Бруно Метсю, не сдавались просто так. Подавление соперника с большой нагрузкой из всех точек в штрафную Томера Царфати принесло плоды на 80-й минуте: Мамаду Гнинг пустил свечу с бровки на центр Папе Дембе — против верховой игры у Царфати приёма не нашлось. 1:1, но обоим мало для каких-то шансов — разве что на рейтинг третьих мест.
Учитывая позднюю игру Япония — Колумбия. Первый тайм забирали самураи. Ровно получаса им хватило на поиск ключа от Луиса Маркиньеса: на переднем краю левый вингер Таити Фукуй (академия «Баварии») выдал поперечный пас низом на свободного столба Рике Ямане, который ровно на 90° переправил в одно касание в сетку. После перерыва Колумбия пошла на вторую подряд волевую игру, как и с Израилем. На 53-й низом разыграли угловой на воротах Рёя Кимуры. После перепасовки, оставшейся за колумбийцами, подъехал Ясер Асприлья и прямым пыром переправил мяч мимо поплывшего Кимуры, сравняв счёт. Ровно за час игры Колумбия уже вела: на розыгрыше свободного удара мяч поймал Анхель Гутьеррес и после прохода пробил. На риск в самую гущу из четырёх защитников и вратаря, но рикошет от одного из них пришёлся в сетку. Подарок богов в виде возможной ничьей японцы упустили: на 83-й после видеопросмотра на игру рукой при подаче углового колумбийцев пенальти подтвердили, к точке вышел Курю Мацуки (забивший ранее победный Сенегалу). Целил на опустевший центр, но попал в перекладину. В оставшееся время Колумбия спасла победу и также не уйдёт из группы просто так.
При чём тут футбол, Роналду и Симеоне?