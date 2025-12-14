Фанаты «Дженоа» и «Интера» устроили беспорядки перед матчем в Генуе. Они бросали предметы, напали на полицию и подожгли автомобиль, фургон, скутер и 7 мусорных баков, был применен слезоточивый газ

Фанаты «Дженоа» и «Интера» устроили беспорядки перед матчем Серии А.

Болельщики «Дженоа» и «Интера » устроили беспорядки перед матчем.

Миланцы играют в гостях с «Дженоа » (2:0, перерыв) в 15-м туре Серии А.

Более чем за час до начала игры возле стадиона «Луиджи Феррарис» произошли столкновения.

Группа ультрас «Дженоа» бросала предметы, включая петарды, в болельщиков «Интера», которые готовились пройти на гостевую трибуну стадиона. В ответ миланцы попытались прорвать разделяющее их ограждение, поэтому полиции пришлось вмешаться, и ситуация обострилась.

В результате группы болельщиков бросали друг в друга предметы, напали на полицию и подожгли автомобили.

По данным Sportitalia, были подожжены 1 автомобиль, 1 фургон, 1 скутер и 7 мусорных контейнеров. В основном они сгорели дотла.

Также сообщается, что власти применили против болельщиков слезоточивый газ.

