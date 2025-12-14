Фанаты «Дженоа» и «Интера» устроили беспорядки перед матчем в Генуе. Они бросали предметы, напали на полицию и подожгли автомобиль, фургон, скутер и 7 мусорных баков, был применен слезоточивый газ
Болельщики «Дженоа» и «Интера» устроили беспорядки перед матчем.
Миланцы играют в гостях с «Дженоа» (2:0, перерыв) в 15-м туре Серии А.
Более чем за час до начала игры возле стадиона «Луиджи Феррарис» произошли столкновения.
Группа ультрас «Дженоа» бросала предметы, включая петарды, в болельщиков «Интера», которые готовились пройти на гостевую трибуну стадиона. В ответ миланцы попытались прорвать разделяющее их ограждение, поэтому полиции пришлось вмешаться, и ситуация обострилась.
В результате группы болельщиков бросали друг в друга предметы, напали на полицию и подожгли автомобили.
По данным Sportitalia, были подожжены 1 автомобиль, 1 фургон, 1 скутер и 7 мусорных контейнеров. В основном они сгорели дотла.
Также сообщается, что власти применили против болельщиков слезоточивый газ.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.