Решение Жорди Альбы об уходе из «Барселоны» стало неожиданностью для игроков команды.

Как пишет журналистка Cope Елена Кондис, никто из игроков не знал о решении Альбы. Сам Жорди принял окончательное решение об уходе из клуба, в котором он провел 11 лет, позавчера.

добавляет, что решил уйти, чтобы помочь «Барсе» справиться со сложной финансовой ситуацией. Он откажется от большей части зарплаты за следующий сезон.

Отмечается, что решение о будущем полностью зависело от Жорди. и посчитали, что он заслужил право самостоятельно решать, где продолжит карьеру.

Пока у Альбы нет договоренности с новым клубом. Теперь он займется изучением вариантов продолжения карьеры.

На данный момент он провел 458 матчей в составе «Барселоны», забил 19 голов и отдал 91 результативную передачу.

Статистику 34-летнего левого защитника можно найти здесь.

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