Альба уходит из «Барсы», чтобы помочь в сложной финансовой ситуации. Игроки не знали о его решении
Решение Жорди Альбы об уходе из «Барселоны» стало неожиданностью для игроков команды.
Как пишет журналистка Cope Елена Кондис, никто из игроков не знал о решении Альбы. Сам Жорди принял окончательное решение об уходе из клуба, в котором он провел 11 лет, позавчера.
Фабрицио Романо добавляет, что Альба решил уйти, чтобы помочь «Барсе» справиться со сложной финансовой ситуацией. Он откажется от большей части зарплаты за следующий сезон.
Отмечается, что решение о будущем полностью зависело от Жорди. Жоан Лапорта и Хави посчитали, что он заслужил право самостоятельно решать, где продолжит карьеру.
Пока у Альбы нет договоренности с новым клубом. Теперь он займется изучением вариантов продолжения карьеры.
На данный момент он провел 458 матчей в составе «Барселоны», забил 19 голов и отдал 91 результативную передачу.
Статистику 34-летнего левого защитника можно найти здесь.
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Что альба что пике уже давно прошли свои пики и их вклад в сегодняшнюю барсу не совсем соответсвует их зп. Бускетс отдельная тема, он до сих пор держит центр поля.
Как я рад что фанатам из пустыни будет больно, когда Месси вернётся.
В сложной финансовой ситуации клубы распродают активы и пережидают бурю на собственных воспитанниках, а не вот это вот все