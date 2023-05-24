Альба уходит из «Барсы», чтобы помочь в сложной финансовой ситуации. Игроки не знали о его решении

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Жорди Альба деньги Фабрицио Романо Футбол

Решение Жорди Альбы об уходе из «Барселоны» стало неожиданностью для игроков команды.

Как пишет журналистка Cope Елена Кондис, никто из игроков не знал о решении Альбы. Сам Жорди принял окончательное решение об уходе из клуба, в котором он провел 11 лет, позавчера.

Фабрицио Романо добавляет, что Альба решил уйти, чтобы помочь «Барсе» справиться со сложной финансовой ситуацией. Он откажется от большей части зарплаты за следующий сезон.

Отмечается, что решение о будущем полностью зависело от Жорди. Жоан Лапорта и Хави посчитали, что он заслужил право самостоятельно решать, где продолжит карьеру.

Пока у Альбы нет договоренности с новым клубом. Теперь он займется изучением вариантов продолжения карьеры.

На данный момент он провел 458 матчей в составе «Барселоны», забил 19 голов и отдал 91 результативную передачу.

Статистику 34-летнего левого защитника можно найти здесь.

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43 комментария

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Евгений Лифшиц
Все-таки тут надо отдать легендам барсы должное. Никогда не видел, чтобы столько игроков шло на уступки, чтобы помочь клубу
+221
-7
+214
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WESTERN-
Ответ Евгений Лифшиц
Все-таки тут надо отдать легендам барсы должное. Никогда не видел, чтобы столько игроков шло на уступки, чтобы помочь клубу
Потому что в основном наемники. А тут игроки которые с детства за клуб. Плюс когда клуб мог он сильно раздувал контракты, мало где получали бы столько же. И вот отдача
+108
-5
+103
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QWertY
А потом Барса купит условного Феррана за 55 млн. Очень сложная ситуация))
+76
-18
+58
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Темирлан Шаваев
Настоящая легенда
+43
-3
+40
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Ansu Fati
Ответ QWertY
А потом Барса купит условного Феррана за 55 млн. Очень сложная ситуация))
Или условного Кристенсена за 0 € и Педри за 5 млн €) смекаешь?
+38
-4
+34
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Yaroslav Marochko
Ответ Евгений Лифшиц
Все-таки тут надо отдать легендам барсы должное. Никогда не видел, чтобы столько игроков шло на уступки, чтобы помочь клубу
Они конечно большие молодцы что так делают, но справедливости ради их контракты были сильно раздуты, особенно относительно результатов клуба в последние сезоны.
Что альба что пике уже давно прошли свои пики и их вклад в сегодняшнюю барсу не совсем соответсвует их зп. Бускетс отдельная тема, он до сих пор держит центр поля.
+32
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+30
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Кузя Гитарист
Больше , чем клуб !!!
+31
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+26
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Баха Аккаев
В этом году уходят сразу три легенды клуба: Пике, Бускетс и Альба. Очень грустно, уходит целая эпоха. 😔
+18
0
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Aleksandr Danilov
Ответ Евгений Лифшиц
Все-таки тут надо отдать легендам барсы должное. Никогда не видел, чтобы столько игроков шло на уступки, чтобы помочь клубу
Они не дураки, прекрасно знали что им платили намного больше, чем должны были. При всем при этом, не обязаны были этого делать, поэтому поступки достойные легенд
+10
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Большое сердце Неймара
легенда. заслужил самых теплых слов о себе
+11
-1
+10
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инок
Желаю успехов Альбе в поисках новой команды, очень много делает для Барселоны, навсегда останется легендой клуба.
+8
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Greatest Of All Time
Ответ Штаны Габора Кирая
Чего не сделаешь ради того, чтобы стероидный вернулся ходить по полю за 100 лямов.
Заранее горит??)))
Как я рад что фанатам из пустыни будет больно, когда Месси вернётся.
+8
0
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Игорь Климов
Огромный респект Альбе за такой благородный поступок в отношении Барселоны!
+7
-3
+4
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Ansu Fati
Ответ QWertY
Или Рафинью за 60 и Кунде за 55. А про бесплатного, 45 миллионного Левандовского ничего и говорить не надо
Всех перечисленных тобой можно продать за купленную сумму, если не дороже)
+6
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cektor
человечищеееееееее!!!!!
+3
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cukken
Лучший! Благодарю! Надеюсь, Бальде сможет дорасти до твоего уровня!
+3
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бек саидов
Ответ Игорь Климов
Огромный респект Альбе за такой благородный поступок в отношении Барселоны!
Было бы хорошо, если и Роберто примет такое решение .
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Kaloyan Yalamov
Огромное спасибо Альбе! За все чего он сделал и отдавал клубу, и опять отдает. Легенда! Верю, что средства не потратят в пустую. И вообще, еще довольно многих кого надо будет продать/обменять или в аренду отправить. По мне неприкасаемые это Марк, Рональд, Френки, Педри, Гави, Андреас, Александро и даже Рафинья.
+1
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Пепси пеналдувич
Жесть, только зашел на спортс, а тут такие новости. Спасибо за все Легенда!
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Вячеслав Новиков
Ну чтож желаю только удачи во всём, много сделал для клуба
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Александр Нижников
руководство предыдущее конечно дураки, не должны игроки так поступать из за них
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Nike of FW
Писали, что он откажется от 50% отложенных выплат
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Озил, озю и буду озить
Кто-нибудь объяснит, как "сложная финансовая ситуация" вяжется с трансферами прошлого лета и слухами о трансферах предстоящего лета??

В сложной финансовой ситуации клубы распродают активы и пережидают бурю на собственных воспитанниках, а не вот это вот все
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Игорь Климов
Ответ Greatest Of All Time
Заранее горит??))) Как я рад что фанатам из пустыни будет больно, когда Месси вернётся.
Да, Лео Месси вернётся и на выигрывает ещё трофеев с Барселоной, а у этих всё будет гореть)
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гель кристины
Ответ Озил, озю и буду озить
Кто-нибудь объяснит, как "сложная финансовая ситуация" вяжется с трансферами прошлого лета и слухами о трансферах предстоящего лета?? В сложной финансовой ситуации клубы распродают активы и пережидают бурю на собственных воспитанниках, а не вот это вот все
Кое какие деньги у клуба есть, но сейчас действует правило 1 к 4. Из всех заработанных денег Барса может тратить на трансферы четверть.
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