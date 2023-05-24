Кубок Италии. Финал. «Интер» против «Фиорентины». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Интер» сыграет с «Фиорентиной» в финале Кубка Италии на «Стадио Олимпико» в Риме.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет Okko.
Финал
- Дата проведения
- 24 мая, 22.00, «Стадио Олимпико»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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