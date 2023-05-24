Кубок Италии. Финал. «Интер» против «Фиорентины». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Теги Интер Фиорентина Кубок Италии результаты онлайны Футбол

«Интер» сыграет с «Фиорентиной» в финале Кубка Италии на «Стадио Олимпико» в Риме.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Okko.

Кубок Италии

Финал

Фиорентина – Интер
Дата проведения
24 мая, 22.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Италии

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1 комментарий

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Милан 737_
Хороший кэф на Интер
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