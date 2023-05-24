Кубок Италии. Финал. «Интер» против «Фиорентины». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Интер» сыграет с «Фиорентиной» в финале Кубка Италии на «Стадио Олимпико» в Риме.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Okko.

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Италии

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте