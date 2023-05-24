«Уралмаш» и «Руна» приняты в состав участников Единой лиги ВТБ

« » и « » официально стали новыми участниками Единой лиги ВТБ.

Сегодня в Москве прошел совет Единой лиги, на котором был утвержден состав участников сезона-23/24. Новичками турнира стали две команды – екатеринбургский «Уралмаш» и московская «Руна».

Оба клуба ранее выступали в Суперлиге.

Количество участников в Единой лиге ВТБ увеличилось до 14-ти.

Лучший плей-офф в истории, 25 лет Богачева и зубы Окаро Уайта. Итоги сезона в Единой лиге