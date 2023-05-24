«Уралмаш» и «Руна» приняты в состав участников Единой лиги ВТБ

Теги чемпионат России суперлига Россия Единая лига ВТБ Уралмаш Руна Баскетбол

«Уралмаш» и «Руна» официально стали новыми участниками Единой лиги ВТБ.

Сегодня в Москве прошел совет Единой лиги, на котором был утвержден состав участников сезона-23/24. Новичками турнира стали две команды – екатеринбургский «Уралмаш» и московская «Руна».

Оба клуба ранее выступали в Суперлиге.

Количество участников в Единой лиге ВТБ увеличилось до 14-ти.

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24 комментария

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VyacheslavLoveDi
Это очень радует, что количество команд прибавляется, очень хочу верить в развитие лиги!
+24
-6
+18
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Hitgoe Himgob
Ответ endrioo
14 баскетбольных команд в вышке, в стране где проживает 140 миллионов человек. Это прям мега достижение.
В Китае тогда сколько должно в проф лигах играть? 200 команд?
+19
-2
+17
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VyacheslavLoveDi
Ответ everyday4768
«Развитие лиги»? Это серьезно? 😁
Если ты посмотрел бы крайний плей-офф, то думаю понял, о чем я
+15
0
+15
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Volkonskij
Ответ endrioo
14 баскетбольных команд в вышке, в стране где проживает 140 миллионов человек. Это прям мега достижение.
И все из этих 140 миллионов играют в баскетбол на профессиональном уровне !
Премия Дарвина
+6
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Mbest77
Единая Лига? С кем Единая? 🙈
+7
-3
+4
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Veld
Играл в "Руну" в компьютерных клубах году в 01-м. Было эпично )
+4
-1
+3
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Георгий Большаков
Вернули бы нормальный вылет-подъём
+3
0
+3
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Adroit
Ответ Mbest77
Единая Лига? С кем Единая? 🙈
С РФ, РБ и Казахстаном, очевидно, а в чем вопрос?
+2
0
+2
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master_of_dzen
Не дали Спартаку выйти несколько лет назад, а Спартака уже и нет((
+1
0
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velosipedin
какая богатая история у руны одал, которую можно разглядеть на игровой форме пбк "руна" - закачаешься просто
+1
0
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c_vic
Еще пару команд бы в следующем году принять, отлично было бы
0
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goshforever
Ответ riverman1980
А какая именно руна?
Судя по прозвищу «Викинги», скандинавская
+1
-1
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LadMuzin
Ответ Георгий Большаков
Вернули бы нормальный вылет-подъём
Так он, по-факту есть, вопрос в финансировании, все так же как и в футболе, нету денег или условий, то тебя не пустят, да и сам не захочешь.
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Adroit
Ответ Георгий Большаков
Вернули бы нормальный вылет-подъём
Пока рано, команд с инфраструктурой и финансированием и так не слишком много. А с вероятностью вылететь из ЕЛ через сезон - клубов с деньгами будет еще меньше.
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