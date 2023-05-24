«Уралмаш» и «Руна» приняты в состав участников Единой лиги ВТБ
«Уралмаш» и «Руна» официально стали новыми участниками Единой лиги ВТБ.
Сегодня в Москве прошел совет Единой лиги, на котором был утвержден состав участников сезона-23/24. Новичками турнира стали две команды – екатеринбургский «Уралмаш» и московская «Руна».
Оба клуба ранее выступали в Суперлиге.
Количество участников в Единой лиге ВТБ увеличилось до 14-ти.
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